Real Sociedad Adnan Januzaj no seguirá en la Real Sociedad El club txuri-urdin no prolongará más las negociaciones por su renovación y el belga deberá buscar otro destino para la próxima temporada

Adnan Januzaj no continuará en la Real Sociedad la próxima temporada. Es la primera gran noticia en el seno del equipo txuri-urdin una vez finalizada la temporada. Las negociaciones para su renovación se estaban demorando demasiado y finalmente no han llegado a buen puerto, por lo que el jugador belga abandonará la disciplina realista tras cinco temporadas en Donostia.

El club explicará en las próximas horas los motivos de la decisión, pero la irregularidad en su rendimiento ha sido una de las grandes claves para que ambas partes no hayan llegado a un acuerdo. Adnan Januzaj no ha terminado de ganarse un puesto fijo en el once titular de Imanol y la dirección deportiva de Zubieta ha considerado que para seguir aspirando a cotas altas y ser competitivos en Europa necesita reforzar esa posición en lugar de seguir esperando que la mejor versión del belga se estabilice en el tiempo.

En la presente temporada, el habilidoso extremo ha marcado cinco goles en las tres competiciones disputadas (dos de penalti) y ha jugado 27 partidos como titular, sumando 2.367 minutos.

Además, el club txuri-urdin anuncia que Nacho Monreal tampoco seguirá en la Real Sociedad. El lateral navarro llegó a la Real en 2019 y ha disputado un total de 69 partidos, anotando 4 goles. Campeón también de la Copa del Rey, Monreal ha participado en dos ediciones de la Europa League con la camiseta txuri urdin.

La Real Sociedad agradece a Adnan Januzaj y Nacho Monreal su «compromiso, dedicación y esfuerzo realizados durante su estancia con nosotros, al mismo tiempo que les desea lo mejor para su futuro personal y profesional».

AVANCE Los periodistas de EL DIARIO VASCO están trabajando para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil

