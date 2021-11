Januzaj es el único realista junto a Merino que ha disputado los 17 partidos. Ha sido arrancar la temporada con buen pie, con cuatro titularidades en los últimos cuatro choques, con un gol en El Sadar, y asomar el agente de Januzaj ahora que está a punto de expirar su contrato. «Estamos negociando con la Real pero esperamos nuevas ofertas también en enero», ha dicho Dirk de Vriese, en una entrevista en 'CalcioNapoli24', en lo que se entiende es un movimiento para tratar de apretar a la Real en busca de una mejora de la propuesta que tiene encima de la mesa. Es la ley del fútbol. Una de las partes busca lo mejor para su representado y fuerza la máquina con un supuesto interés de un tercero.

En este caso no cambia nada para la Real: Januzaj tiene una oferta de renovación ajustada al rendimiento que ha dado en la Real en las cuatro temporadas y al momento actual de contracción en el fútbol, apuntan fuentes conocedoras de la negociación. Hasta ahí. El buen momento que atraviesa el jugador no altera el pulso en Anoeta. Esa es la novedad. Januzaj acaba contrato en junio de 2022. Eso significa que en poco más de un mes y medio, a partir del 1 de enero, es libre para negociar con cualquier club.

Si Januzaj acepta las condiciones que ya conoce, seguirá en la Real. Si no está por la labor, si acepta alguna de las posibles ofertas que pudiera recibir en los próximos meses, se le agradecerá los servicios prestados y se le deseará lo mejor en el futuro. Pocas negociaciones de jugadores en la Real son tan sencillas como ésta. Es lo que se traslada. «Él quiere seguir y, si podemos encontrar criterios para el futuro que sean acordes a lo que la Real busque, encantados de que siga», ha confesado el presidente Aperribay, quien siempre ha tenido especial cariño por Januzaj y ha sufrido cuando se le ha criticado al jugador por su aire de despistado.

En el club defienden que Januzaj aporta algo distinto, no sobran jugadores en la plantilla capaces de desequilibrar, pero no se esconde que se trata de un fichaje amortizado –se pagaron 7 millones de euros al Manchester United– por lo que de «ninguna forma» se va a perder la cabeza por él, no se van a cometer locuras. Ha quedado constatado que en otra circunstancia, con un interés más vivo por parte del club, la Real ya hubiera cerrado la renovación o hubiera modificado las condiciones de esa oferta. Nada de eso ha ocurrido porque a estas alturas en Zubieta se sabe perfectamente que puede ofrecer el jugador. No se van a dejar llevar por el rendimiento que viene ofreciendo en los últimos partidos. Se tiene presente que en las cuatro temporadas ha sido titular en 18, 13, 13 y 12 partidos de Liga por temporada, respectivamente, y ha marcado 2,75 goles por curso. De sus 20 dianas como blanquiazul, tres fueron en Becerril y una en Ceuta ante rivales de Tercera División.

¿Interés del Nápoles?

Las palabras del agente Dirk de Vriese, de la misma cuerda que Mino Raiola, en las que reconoce la oferta de la Real, tienen una segunda parte porque supuestamente el Nápoles ha preguntado por Januzaj, algo que por otra parte es lógico si un director deportivo hace sus deberes. «Hubo un contacto directo, sé del interés», dice De Vriese. Nada más. No especifica en qué se ha concretado ese interés. Lo que sí hace es ir más allá. «Después de jugar en el Borussia, United y Real Sociedad, está preparado para el reto del Napoli, está acostumbrado a los grandes desafíos», ha advertido.

Más allá del interés del agente por agitar el árbol, la Real sabe que Januzaj está contento en el club, que tiene el cariño de la afición y que estaría dispuesto a renovar. Así lo confesó hace nada cuando la Real jugó en Eindhoven: «Siempre he dicho que quiero quedarme, que me encanta el club y la afición. Aquí estoy muy feliz, pero veremos cómo acaban las cosas».