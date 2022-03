Acuña, una pieza clave en el Sevilla de Lopetegui, es seria duda para enfrentarse a la Real el próximo domingo en el Sánchez Pizjuán. El argentino ingresó ayer al campo en el minuto 54 en el encuentro que les medía al Rayo, pero tuvo que abandonarlo en el 67 por unas molestias musculares. «Creemos que no se ha vuelto a romper, creemos que no. Esperemos que no tenga nada, pero vamos a esperar», aseguró Lopetegui.