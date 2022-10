Acostumbrarse a ganar

El partido de Girona nos dejó una lección para este jueves. La Real Sociedad no puede jugar a ver qué pasa, a la ruleta rusa. Está capacitada para no tener que depender de momentos puntuales como el que supuso el gol de Brais, para mí el punto de inflexión del choque del domingo. El equipo tiene jugadores para llevar el partido controlado y superar con claridad al Sheriff, que no es el mismo que ganó al Madrid. No obstante, debe salir sin confiarse porque en Europa cualquiera te puede pintar la cara. Un viaje largo siempre es pesado, el campo seguro que es ruidoso y el Sheriff jugará extramotivado, pero la Real se tiene que olvidar de esos factores y llevar el control a base de posesiones largas, pero buscando la portería. En Montilivi hubo momentos de posesión pero en sitios donde no tenía mayor importancia tener el balón. Es bueno no perder la pelota, pero a la vez hay que mirar hacia arriba.

Sobre las rotaciones, puede que las haya, pero los que salgan tienen el mismo concepto de juego inculcado por Imanol así que la idea no debe variar. No creo que los cambios obedezcan al cansancio porque la temporada acaba de empezar como quien dice. ¿Nueve partidos es como para acusar cansancio? Lo que sí creo es que el míster puede echar mano de todos los jugadores que tiene en la plantilla, porque todos son de alto nivel. Por ejemplo, en ese rombo no se puede sustituir a los cuatro, pero a alguno sí. Podría ser a Silva, que el domingo jugó 83 minutos. Guevara podría dar descanso a Zubimendi. Sola, con velocidad y sin miedo, nos puede aportar mucho... Pero yo no soy Imanol y él sabe mejor que nadie a quiénes tiene que sacar. Va recuperando jugadores y esa es la mejor noticia. Me gusta que Carlos Fernández vuelva porque ha tenido muy mala suerte desde que llegó. Poco a poco, le va a ayudar mucho a Sorloth. Es un complemento fantástico para él. En cuanto a Oyarzabal, su periodo de baja se está terminando, pero todavía le queda. Para ponerse en marcha, a lo mejor necesita un mínimo de otro mes más, si es que no se resiente. Paciencia.

Sean cuales sean las circunstancias, de las que nadie se acuerda en un mes, si ganas, vas sumando y eso es lo que tiene que hacer la Real. Acostumbrarse a ganar.