Imanol: «Ellos han acertado y nosotros no»

Imanol lamentó que con el «partidazo» que habían hecho sus jugadores no se hubiera podido brindar la victoria a una afición que «ha estado con nosotros de principio a fin y que nos ha ayudado un montón». El entrenador de la Real consideró por tanto que el resultado fue «injusto» por los méritos de unos y otros. La pega, a su juicio, es que los partidos se ganan en las áreas y ahí «la Real no ha acertado y el Betis, sí».

El técnico, tranquilo a pesar de la derrota, justificó lo que consideró un resultado «injusto» en base a las «muchas ocasiones» que generó la Real. «Hemos tenido un palo de Carlos (Fernández), otra de Maguna... Hemos estado encima de ellos en todo momento pero hemos estado peor en el acierto en las áreas. Y ya se sabe que normalmente los partidos se ganan ahí. Hoy ellos han estado mejor en ese apartado».

La competición no espera y la Real ya se centra desde hoy en el partido ante el United, el jueves en Anoeta. «Tenemos que seguir. No queda otra. Estos tres puntos ya no vuelven. Insistiremos en lo bueno, que ha sido mucho, y corregiremos los errores que hayamos podido cometer, que son pocos. Volvemos a jugar contra otro gran equipo y habrá que ir a por él porque queremos acabar primeros de grupo sabiendo el potencial del United».

Se le preguntó a Imanol por la aportación de los canteranos, que están teniendo más minutos de lo esperado en este momento de la temporada en la que la Real tiene mucha gente en la enfermería. «Están para ayudarnos. Ya sabemos lo que nos pueden dar y lo están haciendo bien. Son muchos partidos, muchos seguidos... y la gente del filial está para eso».

Pellegrini, crítico con la Real

El entrenador del Betis sorprendió cuando en lugar de analizar a su equipo decidió criticar el juego de la Real, la dureza con la que supuestamente se había empleado. «Cuando un equipo hace 22 faltas es difícil pasar de medio campo. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros. No había forma de jugar», criticó.

El técnico presentó ocho novedades respecto al partido del pasado jueves con el Ludogorets correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Europa League. Edgar, Paul y Canales fueron los tres futbolistas que volvieron a ser titulares. En el caso de Fekir, regresaba al once titular después de ser suplente de inicio. La jugada le salió bien. «Nos hemos tenido que refugiar en nuestro campo porque no había forma de coger el ritmo al partido con tanta interrupción». Por suerte, el equipo nunca dejó de mirar al horizonte, a la portería contraria, y es así como nos llevamos esta victoria».