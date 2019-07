Real Sociedad Accidente de una grúa en las obras de Anoeta Afortunadamente, no hay ninguna persona herida AMAIA CHICO Miércoles, 31 julio 2019, 12:42

Una grúa que se encontraba instalando las gradas del segundo piso en las obras de remodelación del estadio de Anoeta ha sufrido esta mañana un accidente, al desestabilizarse y quedar volcada sobre el césped. Afortunadamente, no hay ninguna persona herida. Según ha informado y denunciado ELA, «al priorizar que el césped no se viera perjudicado sobre la seguridad», la máquina no debía estar fijada sobre las cuatro patas, y al girar la grúa se ha desestabilizado.

Los operarios están intentando, mediante otras grúas que trabajan en la obra, erigir la máquina para continuar con los trabajos.