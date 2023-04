El Beti Ona no es el primer club guipuzcoano que acoge el proyecto de Remiro con la ONG Fútbol Más. El Añorga y el Luberri son otras de las entidades que también han llevado a cabo esta iniciativa o siguen haciéndolo en la actualidad. En esta primera fase del proyecto que echó a andar poco antes de Semana Santa las psicólogas Elena Beltza e Irati Garzón, junto con el propio portero de la Real, pretenden llegar a 50 clubes del territorio de un total de 98.

Cada entidad recibe tres talleres durante otras tantas semanas. Tienen dos horas de duración y son gratuitos. Las dos primeras sesiones se dirigen exclusivamente a los padres y madres, mientras que en la tercera también asisten los menores.

«No tenemos prisa, lo queremos hacer bien. Hay mucha gente que nos quiere ayudar tanto de manera económica como de forma presencial, pero de momento queremos tener la capacidad de controlarlo todo. El temario está muy currado. Esto no acaba en un año y la idea es darle continuidad», desvela el realista. Además, Remiro considera que lo fundamental no es tanto la cantidad de los asistentes si no la calidad de la formación que reciben éstos.

«Es necesario»

El presidente del Beti Ona, Alfonso Jaurrieta, siguió con mucha atención el desarrollo del taller. La visita de Remiro creó una gran expectación en el estadio Mikel Odriozola, donde el jugador se fotografió y firmó autógrafos a los jóvenes futbolistas.

Jaurrieta se mostró satisfecho de la respuesta de los padres a la hora de asistir al taller. «Ha sido muy buena. Me ha gustado. La gente ha estado contenta y muy implicada», señaló.

«Ahora no tenemos problemas, pero sí que es necesario dar una educación a los padres. Es fundamental sobre todo para aquellos cuyos hijos juegan en la escuela, o en las categorías benjamín, alevín o infantil», opinó.