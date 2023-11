Abrazos, aplausos y un mensaje de Imanol a Januzaj en su regreso a Donostia

Adnan Januzaj volvió a disputar algunos minutos en Liga y lo hizo en el Reale Arena, en su vuelta a la que fue su casa en San Sebastián. Un partido especial y en el que salió como revulsivo del Sevilla en el minuto 73, aunque apenas tuvo oportunidades para frotar la lámpara y crear peligro. Pero la tarde fue especial para el belga, que al salir al campo recibió el cariño de la grada donostiarra, que le apoyó en cada uno de los 167 partidos que disputó con la casaca txuri-urdin. Una tarde repleta de abrazos, pero también de un mensaje de su exentrenador, Imanol Alguacil, que puede servirle de acicate para volver a ser el jugador desequilibrante que apuntaba a ser en la Real.

«He hablado con él. Le he abrazado, le he tocado a ver cómo estaba de pliegues y que estaba mucho mejor (risas). Tenía ganas de jugar contra nosotros. Le deseo lo mejor. Siempre he tenido buenas palabras y ninguna queja con 'Janu'. Cuando estuvo aquí intenté sacar el máximo rendimiento de él, pero esto es máxima exigencia. Quizás 'Janu' se nos cayó por el camino. Es una pena, por talento podría estar aquí, pero solo con talento no vale. Espero que demuestre todo el talento que tiene«, explicó Imanol Alguacil en sala de prensa sobre su encuentro con el futbolista belga.

😅 El 'palo' encubierto de Imanol a Januzaj:



"Le he tocado los pliegues y estaba mejor que con nosotros".



"Le he tocado los pliegues y estaba mejor que con nosotros". "Intenté sacar lo máximo, pero se nos cayó por el camino, solo con talento no vale".

El mensaje es claro. Januzaj podía estar todavía vistiendo la camiseta de la Real pero el club, tras el análisis realizado por la dirección técnica, decidió no renovar al belga hace dos veranos. Desde entonces, la estrella de 'Janu' apenas ha brillado.

Eso sí, el cariño de sus excompañeros se mantiene y así se observó en el saludo que se dieron los jugadores una hora antes del encuentro. Januzaj salió del vestuario y se dirigió al banquillo local donde se encontraban Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea, Aritz Elustondo o Álvaro Odriozola, entre otros. «¡Ahí va, tú!», esbozaron al ver que se acercaba su excompañero.

«Pero bueno, ¿estás vivo?», expresaba jocoso Aritz, que fue el más bromista del encuentro. «El mítico 'Janu'», decía por detrás también Odriozola. «Cómo estaís, ¿eh?», les lanzó asombrado sentado en el propio banquillo el belga, en relación al gran nivel y los resultados del equipo desde que él dejó de ser 'txuri-urdin'. «Igual eras tú...», le respondía Aritz sobre la posible 'culpa' del belga en que la Real coseche resultados tan buenos desde su marcha.

En definitiva, un ambiente fraternal que pese al resultado final de su equipo seguro que a Januzaj le sirve para elevar su ánimo y poder mejorar su nivel y disputar más minutos en los próximos choques del Sevilla.