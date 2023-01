1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Almería

Valoración de 0 a 5 a los jugadores de la Real Sociedad por parte de Miguel González, cronista principal de EL DIARIO VASCO, del encuentro disputado ante el Almería. Los puntos obtenidos en los partidos de Liga, Europa League y Copa del Rey computan para que a final de temporada se entregue el DV de Oro, un galardón que atesora 40 años de trayectoria, al jugador con mayor puntuación.

3 Remiro. Otro partido en el que tuvo poco trabajo, lo que dio más mérito a sus actuaciones. Anduvo rápido en una salida ante Ramazani en la primera parte y en la segunda blocó bien colocado un disparo de Melero dentro del área. Con el pie abrió el juego a Aritz y lanzó en largo a Sorloth.

3 Aritz. Se está asentando en el lateral, al que le aporta firmeza defensiva tanto en la desactivación de los balones cruzados desde banda contraria como al anular al atacante de su banda. Lo hizo de tal manera con Suárez que Rubi metió ahí a El Bilal a ver si le hacía daño. Se proyectó al ataque con decisión.

3 Zubeldia. Sigue a muy buen nivel, aunque en esta ocasión se vio poco exigido. Ganó todos los balones aéreos frontales que le cayeron y trató de lanzar a Sorloth en banda contraria con balones girados. Listo para temporizar ante El Bilal y para salir al cruce en banda derecha para frenar a Akieme.

4 Le Normand. Nadie le gana un duelo y cada vez filtra mejor los balones por dentro. Esas acciones, encontrando a Illarramendi y Silva en zonas interiores, fueron claves para romper al Almería. Más le costó jugar en largo por el viento. Mantuvo a raya a El Bilal y rebañó un buen balón dentro del área a Robertone.

3 Rico. El viento le jugó una mala pasada porque los compañeros no pudieron proyectarle tanto en largo y cuando alcanzó línea de fondo era difícil centrar en condiciones. Pero cuajó un gran partido en defensa donde anuló por completo a Ramazoni, no dándole opción en los duelos individuales.

3 Zubimendi. No terminó de soltarse hasta la segunda parte cuando la Real se puso en ventaja. En la primera le costó filtrar balones ante lo juntas que tenía las líneas el Almería. Después ganó metros y desde ahí pudo jugar la pelota sin problemas para desactivar la primera línea de presión del contrario.

4 Illarramendi. Es de subrayar cómo ha sabido reinventarse para seguir jugando. Hizo un gran partido, filtrando balones por dentro a Silva, llegando al área con ese remate de cabeza y cayendo al pivote para liberar a Zubimendi. En defensa frenó a Robertone por dentro y ayudó ante las subidas de Mendes.

4 Merino. Le cuesta más activarse a pierna cambiada que jugando por el pasillo izquierdo, algo que acusó en la primera parte, aunque puso un gran centro a Illarramendi. En la segunda sacó a pasear su zurda con una asistencia a Sorloth fantástica. Apretó bien a Akieme en zonas altas tras el descanso.

4 Silva. Tardó en arrancar ante la vigilancia a la que fue sometido y las faltas que le hicieron y que el árbitro no pitó. Pero el día de su 37 cumpleaños no podía irse sin mojar y abrió el marcador al culminar una gran jugada con Kubo. Su actuación mereció la ovación del público cuando fue sustituido.

5 Kubo. Partidazo del japonés que cuando el choque estuvo más cerrado fue el más desequilibrante con dos buenas acciones individuales por fuera. Clave en la acción del 0-1 por su desmarque y asistencia, inició la jugada del segundo filtrando un buen balón a Merino. Ya lleva cinco pases de gol.

4 Sorloth. Cayó mucho en fuera de juego cuando el Almería tiró alta la defensa, pero en la segunda mitad fue decisivo con su juego al espacio, como en la acción del segundo gol. También sujetó y descargó bien de cara, y en la primera parte bajó mucho en defensa para tapar las subidas de Mendes.

Los sustitutos

- Marín. Combinó con descaro y forzó la amarilla de Babic después de sufrir un pisotón de éste que le quitó hasta la media.

- Oyarzabal. Sigue sumando minutos y esta vez estuvo cerca de marcar, pero lo evitó el portero. Buen cambio de orientación hacia Sorloth.

- Guevara. . Nada más salir metió el pase que dejó solo a Oyarzabal delante de Fernando. Entonado.

- Navarro. Pudo marcar en el 82 pero lo evitó Fernando con una gran intervención.

- Martín. Un rato en el que combinó bien con Navarro por la izquierda.

Imanol

Metió a Illarramendi por el lesionado Cho regresando al 1-4-4-2 en rombo y la Real fue creciendo a partir de su dominio del balón en el centro del campo. El equipo está muy fuerte.

Alberola Rojas

No tuvo un partido muy difícil de arbitrar, pero costó entender su decisión de no pitar faltas que eran claras. Una cosa es dejar seguir el juego y otra no señalar lo que es.