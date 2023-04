El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal

Valoración de 0 a 5 a los jugadores de la Real Sociedad por parte de Miguel González, cronista de EL DIARIO VASCO, del encuentro disputado ante el Villarreal. Los puntos obtenidos en los partidos de Liga, Europa League y Copa del Rey computan para que a final de temporada se entregue el DV de Oro, un galardón que atesora 40 años de trayectoria, al jugador con mayor puntuación.

Remiro 2

No tuvo demasiada responsabilidad en los goles, aunque al final se contagió del colectivo con ese remate que dejó pasar y acabó en el larguero. Buenas intervenciones en la primera parte a disparos de Pedraza y Chukwueze. Se le vio valiente para despejar de puños algún saque de esquina..

Gorosabel 3

Le tocó bailar con Yemery Pino, un rival complicado, pero se esforzó por mantener el pulso. Fue a buscar alto a Pedraza y mejoró bastante en los centros al área, con un buen balón a Sorloth en la primera parte, y otros dos en la segunda, uno de ellos a Zubeldia en el tanto anulado.

Zubeldia 2

Comenzó yendo a buscar a Yemery a zonas muy altas, aunque desde que vio la amarilla por una acción ante el canario prefirió no arriesgar tanto. No anduvo fino en algún despeje antes del descanso y en el tramo final se le vio blando en las jugadas de los goles ante Chukwueze y Jackson.

Le Normand 2

Ha perdido algo de la sobriedad que tenía hasta ahora. No es que estuviera mal pero sus sensaciones no fueron las mejores. Le costó filtrar balones por dentro en iniciación y en defensa salió demasiado de su zona, algo que acusó. Atento para recortar sobre Baena para tapar su disparo.

Aihen 2

Arrancó con descaro, buscando alto a Foyth, pero después se encontró con un duelo de dos contra uno en defensa con Chukwueze sin saber muy bien a quién ir. En ataque comenzó animado y después echó más el ancla atrás. Explotó su saque de banda en largo en la primera mitad.

Zubimendi 3

Partido notable en un contexto difícil. En la primera parte dio el pase de la ocasión de Kubo pero le costó detectar lo que tenía a la espalda, algo que mejoró en la segunda jugando más atrás para pasar a controlar el juego. Tuvo una gran ocasión de cabeza y luego cometió el penalti del 1-0.

Merino 3

Venía de hacerlo bien con la selección pero estuvo por debajo de su nivel habitual. Cuando mejoró en la segunda parte yendo alto a por Parejo la Real gozó de sus mejores minutos. Buen cambio de orientación a Kubo en la jugada del larguero y ocasión que no se puede fallar a pase del japonés.

Brais Méndez 1

Más allá de esa falta lateral que puso a Zubimendi en la segunda parte, tuvo poca presencia en el juego. Ni en ataque ni en defensa, donde se vio superado en muchas ocasiones. En los dos goles se le poco intenso ante Chukwueze y Jackson. A ver si recupera pronto la chispa.

Silva 3

Sigue siendo uno de los destacados pero no puede ganar solo los partidos si no le acompaña el resto. Tuvo balón en campo contrario, sobre todo tras el descanso, pero nadie corrió al espacio. Suya fue la pelota que metió a Cho para empatar en el 80. Comprometido en tareas defensivas.

Take Kubo 4

Otra vez, fue el más participativo en ataque. Buscó a Reina nada más empezar con un disparo al palo corto, forzó las amarillas de Terrats y de Foyth, la rompió al larguero en la reanudación y le dio un gol casi hecho a Merino. La Real se vino abajo a partir de que fue sustituido.

Sorloth 1

Lleva dos meses bastante flojo y la Real lo está acusando, ya que ha pasado de ser su referente goleador a apenas aparecer en ataque. Cabeceó centrado un envío de Gorosabel desde la derecha y le faltó atacar con más decisión el primer palo en ese pase de Gorosabel en el 58.

Los suplentes:

Oyarzabal 1

Actuó de delantero por la derecha. Un fallo en el pase dio origen a la contra del 1-0.

Cho 1

Tuvo el empate en sus botas, pero remató desviado y luego entregó a Yeremy un balón para iniciar la jugada del 2-0.

Illarramendi -

Unos minutos como volante por la izquierda para tratar de meter algún pase en profundidad.

Sola -

A pesar de salir con 2-0, aún tuvo que mirar hacia atrás para cerrar alguna contra del rival.

Barrenetxea -

Entró con el pescado vendido para tratar de aportar profundidad por la derecha.

Imanol:

Puso en liza el once de gala y fue valiente lanzando a Gorosabel y Aihen altos en sus carriles. Sin embargo, hasta que no retrasó a Zubimendi no equilibró la batalla táctica.

Gil Manzano:

Castigó con penalti la caída de Chukwueze ante Zubimendi y después no entendió pena máxima una mano de Foyth dentro del área en el minuto 83. Acertó en la expulsión de Jackson.