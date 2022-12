Sigue en directo el CD Coria - Real Sociedad

21:01Jorge Sainz El campo es un auténtico patatal debido a las fuertes lluvias de estos días en Extremadura. 21:00Álvaro Vicente Gabon, ongi etorri a esta jornada deportiva en la que que juega la Real, el Eibar, Gipuzkoa Basket, Bera Bera... 21:00 ¡Arranca el partido en La Isla! 20:59Jorge Sainz Esta vez Imanol no rota ni al portero. 20:57Jorge Sainz Estadio lleno y el césped tiene pinta de que va a acabar levantado. 20:56Imanol Alguacil cumple hoy 200 partidos al frente de la Real Sociedad.

20:56 Imanol Troyano Gabon! Toca ponerse el mono de trabajo para resolver la eliminatoria en Coria. Imanol saca un once como si fuera afrontar un partido de Primera.

20:51Jorge Sainz Gabon. Alineación titularísima de Imanol, que evidencia que no quiere sustos como en Cazalegas. Las vacaciones y la falta de forma, y el estado del césped no aconsejan experimentos. Y además hay diez días hasta el reinicio de la Liga. 20:31Mohamed-Ali Cho es la gran novedad en la alineación. El francés no era titular desde el 15 de septiembre cuando la Real se midió al Omonia Nicosia en el Reale Arena. Y no juega un encuentro oficial desde el 9 de octubre ante el Villarreal, cuando cayó lesionado. 20:28Muñiz Ruiz ha dirigido a la Real en dos ocasiones, ambas en la pasada temporada, con un balance de una victoria (0-2 en Cádiz) y un empate (1-1 en Vallecas). 20:25Alejandro Muñiz Ruiz, perteneciente al colegio gallego, será el encargado de dirigir el encuentro. 20:17 Por su parte el técnico del CD Coria, Alberto Urquía, sale con Toni Varea; Cepa, Mahillo, Deco, Alejandro, Santi Luque, Bernardo, Joserra, Sergio Gómez, Asier Mateo e Isma Cerro.

20:12 En el banquillo esperarán su oportunidad Zubiaurre, Marrero, Illarramendi, Kubo, Guevara, Gorosabel, Pacheco, Martín, Karrikaburu y Marín.