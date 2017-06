Llorente ya es txuri-urdin

La Real Sociedad y el Real Madrid han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Diego Llorente (Madrid, 1993) al club txuri urdin. El central madrileño ya ha pasado reconocimiento médico y esta tarde ha firmado el contrato que le unirá a la Real durante las próximas 5 temporadas, convirtiéndose en el primer fichaje para la próxima temporada. El defensa realista será presentado de forma oficial en próximas fechas y el 7 de julio comenzará la pretemporada con sus nuevos compañeros.

Llorente es un defensa joven que se ha hecho un hueco en Primera durante las dos últimas temporadas. Formado en la cantera del Real Madrid, su debut en la máxima categoría se produjo el 1 de junio de 2013 ante Osasuna (4-2) en el Santiago Bernabeú. En la 15/16 el club blanco lo cedió al Rayo Vallecano para que siguiese con su formación y allí se ganó la confianza de Paco Jémez. Fue titular indiscutible. Disputó 33 partidos, todos desde el inicio y marcó dos goles, uno de ellos a la Real en Vallecas.

El descenso del Rayo hizo la pasada temporada el Real Madrid lo prestase al Málaga para que el jugador siguiera jugando en Primera. Por su polivalencia, puede jugar de lateral derecho, central e incluso de pivote defensivo, aunque donde lo ha hecho con mayor regularidad es en el eje de la zaga.

Diego Llorente, que la semana pasada estuvo en Donostia y aprovechó para conocer Zubieta y buscar un domicilio cuando se incorpore al equipo, explicó que no tuvo dudas supo del interés realista. «En cuanto llegó la oferta de la Real, cambiaron todos mis planes. Estaba pensando otra cosa pero cuando un club como la Real apuesta por ti no puedes pensártelo dos veces», aseguró.

Decisión sencilla

El central destaca un buen ramillete de razones para explicar su decisión. «Todo lo que rodea a la Real, en lo deportivo y en lo extradeportivo, es muy atractivo. En lo que a mí me importa, que es lo deportivo, me han comentado que tiene un gran vestuario, es un equipo que practica un estilo de juego que me va bien y me gusta, y encima este año se añade el aliciente de jugar en competición europea. Todo ello ha hecho que no me pudiera resistir a la propuesta de la Real. Era muy difícil decir que no».

A buen seguro que Mikel Oyarzabal y Asier Illarramendi harán de guías durante los primeros días del madrileño en el vestuario blanquiazul. Con el de Mutriku coincidió en su época madridista y con el eibarrés en la selección. «El año pasado coincidí con Oyarzabal cuando Del Bosque nos convocó para ayudar a la absoluta en la preparación de la Eurocopa de Francia. Debutamos en el mismo partido, ante Bosnia. También conozco a Illarramendi, porque cuando él estaba en el Real Madrid yo solía subir a entrenarme con el primer equipo. La Real tiene grandes jugadores y magníficas personas, lo que me va a hacer todo más fácil. De momento no he tenido la oportunidad de hablar con ninguno de los compañeros, pero seguro que lo haré más adelante. Ahora estoy tranquilo, centrado en disfrutar de estos primeros días en la ciudad».