Una plantilla a salvo de depredadores

La Real sabe lo que cuesta formar un futbolista de Primera División y en los últimos tiempos se ha empeñado en blindar a todos aquellos que garantizarán su futuro en los próximos años. Hace nada ha extendido la ampliación del contrato de Álvaro Odriozola hasta 2022 y para evitar tentaciones de terceros, ha elevado su cláusula de rescisión a los 40 millones de euros, según ha podido saber este periódico, siguiendo la política que inició tras el regreso de Illarramendi. El equipo que quiera fichar al internacional sub-21, ayer titular en el Europeo que se juega en Polonia, deberá afrontar directamente el pago de la cláusula que figura en su contrato y lo mismo en el resto de integrantes de la plantilla, blindados todos con cláusulas como mínimo de 30 millones. La tranquilidad de la Real para el futuro por tanto parece garantizada porque los jugadores con más proyección de la cantera tienen compromisos largos con el club y una cláusula de rescisión desalentadora para posibles depredadores.

CONTRATOS Jon Bautista 2023 Álvaro Odriozola 2022 Gero Rulli 2022 Mikel Oyarzabal 2022 Jon Guridi 2022 Asier Illarramendi 2021 Iñigo Martínez 2021 Igor Zubeldia 2021 Juanmi 2021 Willian José 2021 Imanol Agirretxe 2020 Raúl Navas 2020 Yuri Berchiche 2020 Aritz Elustondo 2020 David Concha 2020 Joseba Zaldua 2020 Rubén Pardo 2020 David Zurutuza 2019 Markel Bergara 2019 Héctor Hernández 2019 Carlos Vela 2018 Esteban Granero 2018 Carlos Martínez 2018 Sergio Canales 2018 Alain Oyarzun 2018 Jon Gaztañaga 2018 Xabi Prieto 2018 Bardají 2018 Toño 2018

En los últimos quince meses ha blindado el futuro en blanquiazul de piezas importantes en el equipo como Iñigo, Rulli, Oyarzabal, Navas, Bautista o el propio Odriozola, sin olvidar que fichajes como Juanmi y Willian José firmaron largos contratos a su llegada. Además, dos veteranos como Xabi Prieto y Zurutuza ampliaron su vínculo con el club por uno y dos años más, respectivamente, con lo que a día de hoy se puede decir que el once titular que esta temporada ha conseguido el billete para Europa cuenta con un alto grado de protección ante injerencias externas.

En la Real no existe temor ante el supuesto interés de terceros equipos por fichar a alguno de sus jugadores. Se entiende como algo lógico y la consecuencia de la progresión que los más jóvenes han demostrado en las últimas temporadas. Es ley de vida.

La gran trayectoria realizada en la campaña 16/17, culminada con una plaza para la Europa League, han revalorizado a un plantel que cuenta con un ramillete de jugadores que, por talento y juventud, apuntan muy alto. Cualquier equipo desearía tener en sus filas a la mayor parte de los futbolistas que a día de hoy juegan en la Real. Y eso empezando por el portero, siguiendo por los laterales y centrales, por sus centrocampistas y por el demoledor tridente ofensivo.

Posición de fuerza

El resultado es que prácticamente todos jugadores se han revalorizado en los últimos años. Según el portal Transfermarkt, el valor de la plantilla en el mercado es hoy de 150,9 millones de euros. Hace un año era de 111,6 millones y si nos remontamos a 2010 era de 50,9 millones. Es el club número 29 del mundo con la plantilla mejor valorada y el octavo de la Liga detrás del Real Madrid (783), Barcelona (733), Atlético (502), Sevilla (235), Valencia (191), Villarreal (177) y Athletic (164).

Eso sí, el club tiene muy claro que no entrará a negociar el traspaso de ninguno de estos jugadores, porque son la columna vertebral del equipo en los próximos años. El equipo que quiera ficharlos deberá afrontar directamente el pago de la cláusula de rescisión que figura en sus contratos: Bautista y Oyarzabal (50 millones); Odriozola, Rulli, Iñigo y Willian José (40 millones); Juanmi e Illarramendi (35) y Agirretxe, Navas, Berchiche, Aritz, Zaldua, Zurutuza y Vela (30).

La Real puede permitirse esta posición de fuerza por varias razones, todas ellas consecuencia del buen trabajo realizado en los últimos tiempos. En el aspecto económico, el Consejo ha logrado equilibrar en los ejercicios más recientes el balance de ingresos y gastos, lo que le permite no depender de traspasos para cerrar sus cuentas. Tiene sus números en orden.

En el apartado deportivo, la apuesta y continuidad por una política de cantera ha dado como resultado un ramillete de grandes futbolistas de proyección a los que, además, se ha sabido adaptar a tiempo sus contratos para evitar situaciones desagradables con una finalización temprana de los mismos.

También ha ayudado mucho el hecho de que la Real se ha convertido para los jugadores de nuestra cantera en un club en el que apetece vivir y jugar. Hace bien poco cualquier oferta era una tentación, aunque supusiera un fracaso. Ahora todos quieren seguir aquí y las tentaciones tienen que ser siderales.

Ahora mismo no hay muchos clubes que puedan afrontar operaciones de esta magnitud. En la Liga, sólo Barcelona y Real Madrid, y del resto de Europa, dos o tres equipos ingleses, el Bayern de Múnich alemán y el PSG francés tienen un poderío económico que no entiende de barreras. Pocos más. Además, ninguno de estos realistas se perfila como las primeras opciones de estos clubes, por lo que abonar 30 millones por una incorporación que no sea la principal se hace complicado. Desde el ascenso a Primera solo los tres grandes han pescado en Anoeta, con los casos de Illarramendi, Bravo y Griezmann. El resto ha sido incapaz de llevarse a alguien en contra de la voluntad del club y eso es una señal de que las cosas van bien.

Hay dos factores más que hacen difícil la marcha de alguno. El primero es el nivel deportivo actual de la Real, sexta en la pasada Liga tras Real Madrid, Barcelona, Atlético y Villarreal. Saben que la plantilla aún tiene margen de crecimiento y están comprometidos con un grupo que es solidario como pocos. La participación en Europa es vista por todos como la oportunidad de lograr algo grande para el club y nadie quiere perderse la cita. La plantilla que prevé confeccionar Eusebio para la próxima temporada será una de las más jóvenes y con mejor futuro de los últimos años. Su media de edad rondará los 26 años. El 70% de los jugadores del primer equipo deben ser de la cantera.

La Real de Aperribay ha conseguido además frenar la fuga de jugadores hacia Bilbao. En los últimos ocho años el Athletic solo se ha llevado a un futbolista que interesaba aquí y fue en categoría cadete, cuando se hizo con los servicios del donostiarra Unai López, que en la última temporada ha jugado cedido en el Leganés. Nadie más ha cruzado la autopista, por mucho que jugadores como Iñigo, Yuri, Oyarzabal y Bautista hayan sido tentados.

Por otro lado, no sólo los jugadores entienden que su futuro más inmediato pasa por la Real, sino que su entorno y agentes también lo ven así, una situación que transmite tranquilidad al club y le permite mantenerse firme en sus ideas. Así que si alguien está interesado en pescar alguna de las perlas blanquiazules ya sabe cuál es el camino: pagar la cláusula. Si no, tendrá que darse media vuelta.