«Vengo a uno de los equipos punteros de la Liga»

Diego Llorente ya está en San Sebastián, a la espera de que se oficialice su fichaje y pueda ser presentado a lo largo de esta semana. El madrileño llegó a primera hora de la tarde de ayer a la ciudad y lo primero que le sorprendió fue el fuerte calor reinante. «Si hace más que en Mallorca, de donde vengo de vacaciones», dijo sonriente nada más bajarse del coche.

En la puerta del Hotel Costa Vasca, donde permanecerá alojado estos días, expresó su satisfacción por venir a la Real y su ilusión por que la temporada empiece cuanto antes.

Llorente y su novia, Ana, llegaron vía Loiu, a donde les trasladó directamente un vuelo que cogieron en Palma de Mallorca. Desde Bilbao se trasladaron en un coche que conducía Juantxo Trecet, el delegado del equipo blanquiazul. «Hemos pasado unos días de desconexión en Mallorca y ahora venimos a San Sebastián a buscar piso y conocer la ciudad. Mi novia la conoce bastante mejor que yo. Entre tanto, espero que pronto se haga oficial el fichaje».

«En cuanto llegó la oferta de la Real cambiaron todos mis planes. No me lo pensé dos veces»



«Conozco a Oyarzabal de la selección y con Illarramendi coincidí en el Real Madrid en algunos entrenamientos»

El jugador desveló que su novia es una gran conocedora de San Sebastián «porque ha veraneado aquí durante muchos años. Me ha dicho que es una ciudad maravillosa en la que se vive muy bien. Estoy muy contento de estar aquí».

Su única experiencia en Donostia data de una escapada de hace dos años y de las veces en las que ha visitado Anoeta con el Rayo y el Málaga. «Coincidió con una Semana Santa en la que no hubo Liga porque jugaba la selección. Hice un viaje al País Vasco y visité San Sebastián. Guardo un buen recuerdo de aquellos días. Me gusta mucho el paisaje de aquí, tan verde, que se contrapone al que estamos acostumbrados en Madrid».

«Todo está cerrado»

Llorente tiene ganas de que su incorporación a la Real se haga oficial cuando antes. Preguntado por ello, afirma que «faltan algunos detalles para hacer oficial el acuerdo, pero creo que todo está ya cerrado. Mientras tanto me dedicaré a buscar piso. Me han comentado que está difícil en esta época de verano, pero habrá que tentar a la suerte. Miraremos varias zonas y para ello tengo a la mejor guía turística: mi novia».

Reconoce que hace apenas dos meses tenía un planteamiento distinto al actual, que cambió al conocer que el conjunto txuri urdin estaba interesado en su incorporación. «En cuanto llegó la oferta de la Real, cambiaron todos mis planes. Estaba pensando otra cosa pero cuando un club como la Real apuesta por ti no puedes pensártelo dos veces».

Se ve que se ha informado bien acerca del club porque cuando se le pregunta qué es lo que terminó por convencerle de venir a San Sebastián se muestra firme y convencido en su respuesta. «Todo lo que rodea a la Real, en lo deportivo y en lo extradeportivo, es muy atractivo. En lo que a mí me importa, que es lo deportivo, me han comentado que tiene un gran vestuario, es un equipo que practica un estilo de juego que me va bien y me gusta, y encima este año se añade el aliciente de jugar en competición europea. Todo ello ha hecho que no me pudiera resistir a la propuesta de la Real. Era muy difícil decir que no».

Ya conoce a varios jugadores de la plantilla blanquiazul, aunque sabe que no va a tener problemas por encajar en un vestuario en el que hay muy buen ambiente. «El año pasado coincidí con Oyarzabal en la selección. Debutamos en la absoluta en el mismo partido, ante Bosnia. También conozco a Illarramendi, porque cuando él estaba en el Real Madrid yo solía subir a entrenarme con el primer equipo. La Real tiene grandes jugadores y magníficas personas, lo que me va a hacer todo más fácil. De momento no he tenido la oportunidad de hablar con ninguno de los compañeros, pero seguro que lo haré más adelante. Ahora estoy tranquilo, centrado en disfrutar de estos primeros días en la ciudad».

Ofertas de la Premier League

Llorente confirma que ha tenido importantes ofertas de otros equipos, algunas superiores económicamente, pero que no se lo ha pensado mucho. El Everton, por ejemplo, llegó a ofrecer catorce millones de euros al Real Madrid y una ficha próxima a los 2,3 millones por temporada al jugador. «Está claro que los equipos de la Premier pueden hacer ofertas que, en muchos aspectos, tienen otros recursos. Pero a mí lo que me importaba era lo deportivo, y el hecho de poder jugar en un club como la Real, que tiene acceso a Europa, es muy importante para mí. A la Real la considero uno de los clubes punteros de la Liga, tanto por su nivel actual como por su historia. Para mí fue imposible decirle que no y estoy muy ilusionado por que empiece la próxima temporada».

Ahora espera disfrutar de estos días en San Sebastián y confía en que pueda ser presentado antes de que abandone la ciudad. «Como he dicho, tengo como objetivo intentar buscar casa y después me iré para finalizar el periodo de vacaciones. A ver qué pasa en estos días. Es un tema administrativo el que falta y espero que se oficialice pronto todo, porque ya tengo ganas».

En la penúltima jornada de la presente temporada visitó Anoeta con el Málaga, aunque confiesa que entonces no sabía de las intenciones de la Real. «Si digo la verdad, hasta que no acabó la Liga no supe del interés de la Real por mí. Mi representante sabía que hasta que no finalizase la temporada no quería estar pensando en otras cosas, y así lo hice. Por eso decía que quizás al final de Liga tenía otro planteamiento pero en cuanto me transmitieron el interés de la Real y los detalles de la oferta, no me lo pensé dos veces».

A lo largo de su carrera ha jugado en distintas posiciones, aunque se define como central. «Mi posición natural sería la de central diestro, aunque también he solido jugar por la izquierda a pierna cambiada. Todos los entrenadores que he tenido sabían que siempre he estado a disposición de lo que necesitaba el equipo, porque lo importante es jugar y no dónde. En mi etapa en el Rayo Vallecano Paco Jémez entendió que por las necesidades del equipo debía jugar de mediocentro y me quedé con una buena sensación de esa experiencia. De lateral jugué en mis primeros años en fútbol once en el Real Madrid».