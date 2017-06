Quique Setién trata de persuadir a Canales

El nuevo técnico del Betis, Quique Setién, se ha puesto en contacto en las últimas horas con Sergio Canales para convencerle de que fiche por el conjunto verdiblanco. El centrocampista txuri urdin, de 26 años, no descarta la posibilidad de salir de San Sebastián en vista del papel adquirido en los últimos tiempos en el cuadro blanquiazul. Según recoge hoy el ABC de la capital andaluza, Setién trasladó al resto de encargados de la planificación bética el interés por la posibilidad de contar con Canales. El entrenador no se quedó ahí. Decidió poner de su parte para ver si era posible avanzar y no dudó a la hora de llamar a su paisano. Fue entonces cuando Setién descolgó el teléfono para charlar con Canales. La negociación se antoja complicada, aunque ahora mismo no se descarta la posibilidad de que el jugador pueda estar en Heliópolis la próxima temporada.

Del mismo modo se mantiene abierta la opción de su compañero Granero. Ambos trabajan con la misma agencia de representación y ya conocen las intenciones del técnico realista. Eusebio Sacristán le ha dicho a Canales que, en un principio, se cuenta con él de cara a la próxima temporada. El problema es que Canales no ha terminado muy conforme tras lo vivido en el último campeonato. Participó en 31 de los 38 encuentros ligueros, pero solo en dos ocasiones completó los 90 minutos de juego. El club también ha dejado caer sus intenciones. En el verano de 2014, la Real puso encima de la mesa cerca de cuatro millones de euros.

Negociaciones

Ahora, teniendo en cuenta que a Canales le resta todavía un año de contrato, la entidad blanquiazul pretende recuperar algo de dinero recordando además que, en un hipotético traspaso, el Valencia, club de origen de Canales, se quedaría con un 30 por ciento del dinero. En el caso de Granero, al que también le resta un año de vinculación, la Real no pondría tantos problemas para facilitarle la carta de libertad.

El pasado fin de semana, Granero señaló al RCD Espanyol como uno de sus posibles destinos. «En el caso de que dejase la Real, con la que tengo un año de contrato, primaría un equipo en el que me viese identificado con el entrenador, con su propuesta y donde hubiese una confianza. A Setién no le conozco mucho personalmente, pero a Quique Sánchez Flores lo conozco en profundidad, lo admiro y nunca le diría que no», comentó el jugador.