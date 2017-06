El Inter entra fuerte en la puja por Ángel Correa

A la Real le ha salido un duro oponente en su carrera por hacerse con Ángel Correa, el delantero del Atlético de Madrid. El Inter de Milán quiere reforzarse este verano para dar definitivamente ese salto de calidad que le permita volver a pelear por la Serie A y regresar a la Champions, y uno de sus objetivos inmediatos es el joven internacional albiceleste de 22 años. La prensa italiana ya llevaba varias semanas relacionando al argentino con el club milanés, pero ese interés se ha hecho oficial tras presentarle al Atlético una oferta cercana a los 30 millones de euros por su fichaje.

Correa mantiene un buen cartel en el mercado a pesar de que esta temporada ha sido suplente con Simeone. Su principal virtud es que es un atacante que brilla tanto en lo individual como en los colectivo. Lo mismo desequilibra con su punta de velocidad, verticalidad y descaro que se asocia con sus compañeros cuando es necesario explotar un fútbol más combinativo. Por eso han sido varios los clubes que han llamado a las oficinas rojiblancas para preguntar por él, entre ellos la Real. Sus números en la presente campaña no han sido nada malos para alguien que no ha sido habitual en las alineaciones, ya que firmado ocho goles y once asistencias en los 47 partidos que ha disputado.

La llegada de Luciano Spalletti, confirmado como entrenador nerazzurri para las dos próximas temporadas, ha clarificado los objetivos por los que peleará el Inter este verano, y uno de ellos es Correa, que tiene contrato hasta 2019 y llegó hace tres años procedente de San Lorenzo de Almagro.

El Atlético aún no ha decidido si cuenta con el jugador para el curso que viene o se desprende de él

Simeone tiene la palabra

La sanción del TAS de impedir inscribir jugadores al Atlético en el mercado de verano dificulta de partida la salida del argentino, aunque ello no significa que sea no sea posible. El club colchonero no podrá fichar jugadores, aunque sí puede reforzarse con la recuperación de alguno de sus cedidos, como Kranevitter y Vietto (Sevilla), Diogo Jota (Oporto) o Santos Borré (Villarreal), o por convencer a futbolistas para que fichen ahora y sean inscritos en enero de 2018. Es el caso de Vítolo, al que pretende incorporar del Sevilla para dejarlo cedido en el Las Palmas hasta invierno.

Esa situación tan peculiar que vive el Atlético hace que Simeone deba pensarse muy bien las cosas antes de dar alguna baja. El técnico, una vez que se ha asegurado la continuidad de Antoine Griezmann como capitán de la nave colchonero y ha renovado a Koke, mantendrá el mismo bloque para la próxima temporada, en la que Correa tampoco tendría asegurado un papel principal en los planes de su compatriota.

Jugadores como Fernando Torres, Gameiro, Yannick Carrasco y el propio Griezmann parecen estar por delante de él, sin contar con el posible regreso de Luciano Vietto, que ha marcado diez goles con el Sevilla en competición oficial este curso -seis en Liga, tres en Copa y uno en Champions-. Las opciones para que Correa pueda salir pasan por que Simeone le abra la puerta, algo que de momento no ha hecho.

Jokin Aperribay confirmó la semana pasada el interés por el jugador, aunque señaló que veía «complicada» su llegada. Admitió que había cenado con Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, pero que «la palabra Correa no salió en la cena. Veo realmente difícil que pueda venir a la Real. Creo que es complicado porque el Atlético tiene el mercado cerrado y tenemos que ser respetuosos».

La esperanza blanquiazul pasaría por que, una vez que Simeone diese luz verde a la salida del jugador, explotase las buenas relaciones que mantiene con el Atlético desde el traspaso de Griezmann. Acercarse a las cifras del Inter es imposible, por lo que habría que estudiar formas alternativas que permitiesen al club colchonero ver con buenos ojos la propuesta txuri urdin.