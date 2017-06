Arconada: «La cantera es una apuesta segura»

Luis Miguel Arconada lleva «con orgullo» el título de aitona. «Disfruto con mis nietos en el parque. Eso sí, siempre vestidos con la camiseta de la Real, para que sepan cuál es su equipo», advierte.

- ¿Qué le transmite la Real?

- Ha hecho una muy buena temporada y sobre todo ha acabado bien, porque hubiera sido una pena no que no se hubiera clasificado directamente para la Europa League. Ha competido bien, ha sido regular y ha jugado a un alto nivel fuera de casa, obteniendo muchas victorias. Ahora toca refrendarlo después del salto cualitativo que se ha dado. El equipo ha devuelto la ilusión a la gente.

- Siempre ha sido un defensor de la cantera. Supongo que ahora estará satisfecho por la apuesta decidida por los de casa.

- Hay que jugar con tus valores y con gente que tiene ambición de llegar al primer equipo y afianzarse deportivamente en la Real. Este siempre ha sido uno de los valores de la Real. Los resultados de nuestra cantera siempre son buenos. Nunca ha sido un recurso cuando no queda más remedio. Es una apuesta sobre seguro. Al final es lo que funciona de verdad, una base formada en Zubieta y la llegada, con más o menos acierto, de refuerzos que no se han hecho aquí y que pueden aportar algo diferente. El club lo ha entendido así porque está demostrado que no hay mejor forma. Buena parte del mérito es de Jokin Aperribay.

- ¿En qué sentido?

- Es de agradecer el paso que dieron él y su Consejo aquella noche del Velódromo, la valentía que tuvieron en ese momento. No hay más que ver el cambio a mejor que ha hecho la Real. Lo más preocupante era el riesgo de disolución. En un periodo de tiempo corto, muy corto, han modificado todos aquellos factores negativos y los han convertido en ilusión, en orgullo de ser de la Real. Han puesto las medidas para que la Real transite por un camino normal y ordenado. Nunca puedes saber lo que va a pasar al cabo de unos años, pero han tomado decisiones acertadas. Han sabido transmitir ese mensaje con claridad y los jugadores se sienten útiles, se sienten valorados, importantes para la Real. Recuerdo que en nuestra época era Juan María Amiano quien nos ponía los pies en el suelo. Llegó a la Real después de haber pasado por el Oberena, Espanyol y Salamanca. Siempre nos hacía ver la suerte que teníamos de poder estar en un club grande como la Real. Y es que hay veces que el canterano, al no haber vivido otra cosa, puede acomodarse y eso es un error. Estar en la Real es una suerte, un privilegio y hay que aprovecharlo.

- Xabi Prieto es un ejemplo en ese sentido.

- Pero no me refiero solo a hacer una carrera en un mismo club, que también, sino al saber valorar, a saber que el canterano también tiene que devolver algo al club que le ha formado. Debe pelear y trabajar.

- Y ve al equipo en esa línea.

- El equipo pelea, rinde y hay una ilusión.

- ¿Con quién disfruta más?

- No es fácil dar un solo nombre, pero alguien diferente es Zurutuza. Iñigo, Illarra y Xabi Prieto completarían el eje.

- ¿Quién era el eje en su época?

- Había grandes jugadores como López Ufarte, Satrústegui, Periko Alonso, pero el eje sobre el que se vertebraba el equipo era Zamora. Con eso no quiero menospreciar a nadie.

- ¿Por qué no termina de llegar un guipuzcoano a la portería del primer equipo?

- Son ciclos. En este momento, por lo que sea, no terminan de llegar, pero me consta que se está trabajando bien en la base y ojalá que pronto tengamos uno asentando en la portería.

- ¿Qué opinión le merece Rulli?

- Está mejorando. Llegó joven a la Real y poco a poco va progresando. Lo positivo siempre en un portero es que vaya mejorando año a año. Rulli tiene una regularidad y lo está haciendo bien. Lo que no puede hacer es no seguir mejorando. No hay que olvidar que el objetivo de un portero, antes y ahora, es no encajar goles y transmitir tranquilidad y seguridad a los compañeros, tratando de tener los menos fallos posibles.

- ¿Tras Lev Yashin, algún otro portero llegará a ganar el Balón de Oro?

- Es muy difícil. Y posiblemente tampoco un centrocampista. Ahora son los delanteros los que llevan el paso en este deporte. Ellos son los protagonistas de los traspasos sonados. Ronaldo, Luis Suárez, Griezmann, Messi, Mbappé... Los que se llevan los titulares son los que meten goles.

- ¿Qué le sugiere Anoeta sin pistas de atletismo?

- Es una de las mejores noticias de la Real en los últimos tiempos. Es muy importante que el público pueda vivir de otra forma este deporte. Recuerdo que, cuando nosotros íbamos a jugar fuera en Europa a cualquiera de los campos con pistas de atletismo, era muy diferente. La Real se va a sentir mucho más arropada y el rival va a estar más incómodo. Ojalá se logre un equilibrio, la Real consiga hacer de cada partido un acontecimiento y podamos ver las gradas de Anoeta con un mejor aspecto al que estamos acostumbrados en los últimos tiempos.

- ¿Ve fútbol por televisión?

- Trato de ver todo lo que puedo. Me gusta. No me pierdo ningún partido de la Real y también veo fútbol de otras ligas.

- ¿Con qué equipo disfruta más?

- No sabría decir. Al ser el fútbol cada vez más físico, los partidos son muy cerrados y se deciden por detalles, salvo raras excepciones. Está todo mucho más tecnificado, estudiado. Destacar ahora es más complicado. A mí me gusta el fútbol inglés, por la tensión con la que se viven los partidos, pero curiosamente luego cruzan el Canal de La Mancha y les cuesta mucho ganar.

- Si tiene que dar el nombre de un jugador...

- Hay uno excepcional que es Messi. Es el mejor jugador que he visto nunca, con mucha diferencia, no hay nada parecido.