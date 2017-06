La aristocracia del fútbol espera a la Real

Cada temporada que pasa la Europa League adquiere un tono más atractivo. En las siete ediciones que se han disputado con el formato actual se han proclamado campeones el Sevilla, tres veces; el Atlético de Madrid, dos; el Chelsea y el Oporto. El Manchester United ha sido el último en llevarse el título tras imponerse al Ajax en la final de Estocolmo y la próxima temporada equipos de la historia y la categoría del Arsenal, París Saint Germain, Lazio, Olympique de Lyon, Zenit de San Petesburgo o Colonia aspirarán a suceder a los diablos rojos en el palmarés. Este es el contexto que se encontrará la Real Sociedad en su segunda participación en una competición que otorga al equipo que se alza con el título un billete para jugar la Liga de Campeones la siguiente temporada.

El conjunto blanquiazul, clasificado directamente para la fase de grupos gracias al sexto lugar que ocupó en la Liga, conocerá a sus tres primeros rivales el 25 de agosto tras el sorteo que se realizará en Mónaco. Sin embargo, la competición oficial comenzará casi dos meses antes, el 29 de junio.

En total serán 190 equipos de 55 países diferentes los que participarán en la Europa League 17/18. Cien de ellos -los que representan a las ligas con el coeficiente UEFA más bajo- se emparejarán en la primera ronda de la competición que se disputará el 29 de junio y el 6 de julio. Algunos de los conjuntos con renombre que comenzarán a competir a esta altura son Estrella Roja, Dinamo de Minsk, CSKA de Sofía, Lech Poznan o Ferencvaros, entre otros.

Los vencedores de la primera ronda y deiciséis nuevos clubes de ligas como la holandesa, la turca o la griega se enfrentarán en la segunda eliminatoria a doble partido los jueves 13 y 20 de julio. Será el momento en el que equipos como Galatasaray, Utrecht, Panionios, Brondy, Hadjuk Split o Aberdeen entren en liza.

La tercera ronda clasificatoria la juegan 58 equipos, que protagonizarán 29 eliminatorias el 27 de julio y el 3 de agosto. En el bombo del 14 de julio estarán los supervivientes de las dos rondas anteriores y el Zenit de San Petersburgo, Athletic, Sparta Praga, Milán, PSV Eindhoven, Braga, Gent, PAOK Salónica, Krasnodar, Girondins, Everton, Marsella, Dinamo Zagreb, Friburgo, Marítimo, Olimpik Donetsk, Dinamo Bucarest, Universidad de Craiova, Arka Gdynia, Oleksandriya, Ostende, Fernebahce, Panathinaikos, Sion y Austria de Viena.

La antesala de la fase de grupos será lo que la UEFA denomina 'play-off' y se disputará el 17 y 24 de agosto. Lo jugarán los 29 ganadores de la tercera ronda y los 15 perdedores de la tercera ronda de la Liga de Campeones. El sorteo de los choques estará condicionado porque los veintidós equipos con mejor coeficiente FIFA no podrán quedar emparejados.

La relación definitiva de participantes no se sabrá hasta la víspera del sorteo, cuando se completen las eliminatorias de la ronda del play-off, tanto de la Europa League como de la Champions. A ellos hay que añadir los dieciséis que han ganado el billete directo en sus respectivas ligas como hizo la Real. Aquí están Arsenal, Lyon, Villarreal, Lazio, Lokomotiv, Hertha Berlín, Colonia, Guimaraes, Atalanta, Zulte Waregem, Zorya Lugansk, Vitesse, Fastav Zlín, Lugano y Konyaspor.

En el sorteo los 48 equipos serán distribuidos en cuatro grupos de doce en función del coeficiente UEFA que tengan acumulado, no pudiendo enfrentarse conjuntos del mismo bombo ni del mismo país, de forma que la Real no podría quedar emparejada con los once de su mismo bombo, el Villarreal y el Athletic, en caso de que el equipo vizcaíno logre superar las dos eliminatorias previas que debe disputar.

Terminada la temporada, el equipo de Eusebio figura en el puesto 79 de Europa con 27.499 puntos, gracias en gran parte a los 9.600 que sumó en el curso 13/14 por su participación en la Champions. En la 12/13 logró 3.542; 5.542, en la 14/15; 4.785, en la 15/16 y 4.028, en la 16/17.

La puntuación acumulada en las últimas cinco temporadas le sitúa por delante de varios clubes que ya están clasificados para la fase de grupos, como el Lokomotiv, Colonia, Guimaraes, Atalanta, Zulte Waregem o el Vitesse. Hay cuatro equipos con mejor coeficiente en la fase de grupos -Villarreal, Arsenal, Lazio y Lyon-y otros doce en las rondas previas -Galatasaray, Athletic, Everton, Milan, Braga, Girondins, Olympique, Zenit, Krasnodar, PSV, Fenerbahce, Sparta de Praga y PAOK de Salónica. Teniendo en cuenta que los diez equipos que proceden de la Champions entran en el bombo uno, lo más normal es que la Real esté en el segundo bombo o en el tercero.

Parece complicado que conjuntos de este nivel sufran contratiempos en las rondas previas, pero si tres de ellos cayesen eliminados, la Real estaría en el segundo bombo, con lo que el grupo que le podría corresponder sería más asequible.

Viajes para todos los gustos

Los aficionados realistas esperarán con ganas el resultado del sorteo para organizar los posibles desplazamientos. En la 13/14 los los seguidores realistas disfrutaron con los viajes de Champions a Lyon, Manchester o Leverkusen, pero se les quedó una espinita clavada con los de la 14/15 en la fase previa de la Europa League. Aberdeen fue un destino asequible, pero Krasnodar resultó el más complicado de cuantos se recuerdan por la distancia y la logística para acudir.

En el bombo habrá rivales con un potencial económico y deportivo importante con los que siempre gusta medirse como Arsenal, Lazio, Milan, Zenit de San Petesburgo o Everton. Si las preferencias pasan por los campos históricos en los que ver jugar a la Real, hay que señalar San Siro, Ibrox Stadium, Philips Stadium o Goodison Park. Hay otros en los que el ambiente suele ser caliente como el Velodrome del Olympique de Marsella, el Ali Sami Yen del Galatasaray que ya visitarón en la Champions de la 2003/04 o el Åžükrü SaracoÄŸlu del Fenerbahce. También en el menú habrá opción de visitar lugares más exóticos, epecialmente si alguno de los equipos de la primera fase logra dar la sorpresa. Inter Bakú (Azerbayan), Knattspyrnufélag Reykjavikur (Islandia) o los tres representantes de las Islas Feroe (KI Klaksvik, NSI Ruvanik y B36 Toshavn), lideran esta opción de destinos novedosos .

Las fechas para la celebración de las seis jornadas de la fase de grupos son las siguientes: 14 y 28 de septiembre, 19 de octubre, 2 y 23 de noviembre, y 7 de diciembre. Se clasifican los dos primeros de cada grupo. En caso de empate, accederá a la siguiente ronda aquel que tenga a favor el gol averaje particular del resultante de los dos partidos entre los equipos implicados.

En febrero se disputarán los dieciseisavos de final. A esta ronda accederán ocho equipos que sean terceros en la máxima competición continental.

En marzo se disputarán los octavos. Es la primera ronda en la que la reglamentación permite enfrentamientos entre equipos de la misma liga, por lo que hasta entonces no habrá opción de que la Real quede emparejada con el Villarreal o el Athletic. Los cuartos se disputarán en abril y las semifinales en mayo.

La final se jugará el 16 de mayo de 2018 en el Parc Olympique Lyonnais, el nuevo y moderno estadio del Lyon que fue inaugurado el año pasado y que tiene capacidad para 60.000 espectadores. Una ciudad que los realistas conocen bien tras las experiencias en Liga de Campeones en la 2003/04 y en la 13/14 y a laque querrán volver..