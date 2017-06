La Real Sociedad quiere recuperar a Pardo

La Real está por la labor y Rubén Pardo también. Tras barajarse en los últimos días la posibilidad de que el jugador saliera nuevamente cedido o incluso ser vendido si llegara una buena propuesta a las oficinas de Anoeta que satisficiera a todas las partes, Pardo y la Real han decidido darse una nueva oportunidad. En el club están convencidos de que sigue teniendo potencial como para hacerse un sitio en el centro del campo y el jugador, tras su cesión al Betis, se cree con más opciones de poder tener minutos si finalmente Gaztañaga, Markel y Granero acaban saliendo del club. Su repesca, salvo cambio de planes, será la única prevista de entre los seis jugadores que esta temporada han jugado lejos de Zubieta cedidos por la Real. El buen rendimiento ofrecido por la plantilla de la Real hace difícil su encaje. A Babic (Reus), Capilla (Numancia), Hervías (Elche) y Oyarzun (Mirandés) se les buscará un nuevo destino como ya se ha hecho en el caso de Héctor, que jugará en el Alavés.

Rubén Pardo Betis

Tendrá más opciones sin Granero, Markel y Gaztañaga

Pardo (Rincón de Soto, 1992) estará en disposición de arrancar en la Real su séptima temporada en Primera tras su cesión en el Betis. Recuperar al mejor Pardo es el objetivo que se marca la Real para que sea uno más en la pugna por un puesto en el centro del campo en la campaña 2017/18, en la que se jugarán más partidos al disputarse tres competiciones. El jugador sabe que no lo va a tener fácil con Eusebio, con el que apenas jugó en la pasada temporada. Solo cuatro partidos, tres en Liga y otro en Copa aunque curiosamente comenzó jugando de titular en las jornadas segunda y tercera ante Osasuna y Espanyol para perder luego la confianza del entrenador. Pero él está por la labor de pelear por un puesto. Si su situación no cambia, siempre quedará la opción de salir nuevamente cedido en el mercado de invierno. En la Real quieren creer que puede dar el paso adelante que siempre se espera de un jugador con su talento. Con contrato hasta 2020, según se acordó antes de que pusiera rumbo a Sevilla en el pasado invierno, Pardo está citado el 7 de julio en Zubieta para hacer la pretemporada con la Real. El jugador ha tenido casi más minutos en 16 partidos en el Betis (1.266) que en sus dos primeras temporadas en el primer equipo de la Real. Ha sido titular en quince de esos encuentros, ha jugado siete completos y ha marcado un gol en el 1-4 ante el Alavés en el Benito Villamarín.

Pablo Hervías Elche

Quiere minutos y en la Real no los va a tener

Si lo que se busca en una cesión son minutos, Pablo Hervías (Logroño, 1993) va sobrado, pero ni por esas. Otra vez saldrá cedido porque en la Real no terminan de hacerle un sitio. En el Elche ha sido el segundo jugador de campo con más minutos de la plantilla (3.052), ha jugado un total de 40 partidos, 34 de ellos como titular y 21 completos. Sus números son los mejores de todos los realistas que han vestido otra camiseta, pero Eusebio no piensa en él para la delantera de la Real y todo apunta a que volverá a jugar en Segunda, donde tiene buen cartel. Durante gran parte de la temporada Hervías ha sido uno de los pocos recursos desequilibrantes del Elche. Solo en este final de curso su rendimiento ha sido más discreto, probablemente porque el descenso de categoría era inevitable. Ha marcado dos goles y ha dado siete asistencias desde la posición de extremo derecho. Tras dieciocho temporadas en el fútbol profesional, el Elche jugará el curso que viene en Segunda B. Hervías tiene contrato hasta junio de 2018 y la Real deberá decidir si le ofrece la renovación o lo traspasa después de tres cesiones en Osasuna, Oviedo y Elche. El jugador siempre ha sido claro, ha confesado más de una vez que lo que quiere es tener minutos y no estar en el banquillo o en la grada.

Srdjan Babic Reus

El Estrella Roja le quiere y él no descarta salir de la Real

Cuanto mejor sea el rendimiento de Iñigo Martínez, menos opciones tendrá Srdjan Babic (Bania Luka, 1996) de hacerse con una plaza en la Real. En Reus han acabado encantados con el rendimiento que ha ofrecido el internacional serbio que fichó la Real para cubrir una posible salida de Iñigo. Ha sido su primera experiencia en Segunda tras jugar con el Sanse en Segunda B, en su primera temporada en la Real. Se puede decir que llegó a Reus con intención de seguir progresando y ha cumplido el objetivo. Ha jugado 902 minutos repartidos en once partidos, diez completos, en los que ha marcado un gol y ha visto una tarjeta amarilla, pero él quiere tener más minutos, según ha confesado este central zurdo, alto (1,95 metros), campeón del mundo sub-20 en 2015. La prensa de su país apuntaba ayer que el jugador podría salir de la Real a uno de los clubes grandes del fútbol serbio, el Estrella Roja. «Primero vamos a descansar y ya veremos más adelante la opción del Estrella Roja», confesaba el propio jugador. Babic admitía en esta misma entrevista que no tenía sitio en la Real: «No hay muchos extranjeros, solo tres o cuatro de un grupo de treinta jugadores», explicaba a BN televisión. «Si algo no cambia, buscaré salir a préstamo a otro club».

Alain Oyarzun Mirandés

Buscará una cesión que confirme su recuperación

Su grave lesión de rodilla ha marcado la cesión al Mirandés. Apenas ha podido jugar -48 minutos en dos partidos- porque se lesionó en pretemporada y no ha reaparecido hasta la recta final de Liga. Ha trabajado en las instalaciones de Zubieta en este tiempo de baja, aunque ha seguido manteniendo una estrecha relación con las gentes del Mirandés. Eso ha hecho que pese a jugar tan poco hayan terminado encantados con él. El jugador también habla maravillas del club. Volver a salir cedido al Mirandés sería una buena opción si no fuera porque ha descendido a Segunda B. Alain Oyarzun (Irun, 1993) buscará un equipo en Segunda porque Eusebio no cuenta con él para esa posición, la izquierda, en la que la Real fichará un jugador. Le queda un año de contrato.

Eneko Capilla Numancia

Su falta de gol complica su regreso a la Real

Renovado en 2014 hasta 2020, Eneko Capilla (San Sebastián, 1995) ha cumplido en el Numancia en su primera experiencia fuera de la Real. Ha jugado 1.429 minutos en 33 partidos, 14 de ellos como titular. No ha visto puerta en un equipo en el que Pablo Valcarce, con ocho goles, sigue siendo el que lleva el peso ofensivo. La confirmación esta semana de la continuidad de Jagoba Arrasate en el banquillo permite intuir que Capilla podría seguir en Soria. El zurdo es probablemente el jugador de la generación del 95 que más cerca estuvo de quedarse en el primer equipo. Debutó con Moyes y jugó con Eusebio, pero una lesión de tobillo en marzo del año pasado, aquella brutal entrada de Augusto en el Vicente Calderón, frenó su progresión y sus opciones de quedarse en la Real.

Héctor Hernández Granada

Jugará cedido en el Alavés la próxima temporada

Ha sido el primero en salir. Se va al Alavés tras su experiencia en Granada, donde no le ha ido mal a nivel individual ya que ha disputado trece partidos, once como titular, aunque el equipo ha perdido la categoría. Su deseo era quedarse en la Real, pero Eusebio cuenta con Yuri y confía más en Kevin Rodrigues para el lateral izquierdo, por lo que no ha dudado en salir al conocer que el club gasteiztarra estaba interesado en contar con él. El buen resultado que ha tenido el Alavés con las cesiones puede hacer que Héctor tenga una oportunidad en la Real en un futuro. Tiene contrato hasta 2019.