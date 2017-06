Real Sociedad: Anoeta detiene la sangría de espectadores

La Real Sociedad ha sido el sexto mejor equipo en la recién concluida Liga. Durante casi toda la competición se mantuvo entre el quinto y el sexto puesto y, además, desplegando un juego muy atractivo. En otoño, sobre todo en noviembre, llegó a ser reconocido casi por unanimidad como el equipo que mejor jugaba a fútbol. Sobre el césped de Anoeta, dio incluso un meneo al Atlético de Madrid y al Barcelona, que sin embargo se llevó un punto. El público disfrutaba, pero no llenaba la grada en la misma medida. ¿Por qué?

Los motivos son varios. Muchos confluyen en el mismo punto: la diversidad de los horarios de los partidos. Pero los datos afirman que Anoeta es uno de los campos que más está viendo resentida su afluencia en las últimas temporadas. El sexto club en puntuación de la Liga y el octavo en presupuesto, es solo el undécimo en cuanto a asistencia, con una media de 21.481 espectadores. Aunque el dato no es boyante, al menos detiene la tendencia a la baja de los últimos años al mejorar ligeramente la del ejercicio anterior (20.603, lo que supone 878 menos). Si miramos al porcentaje de ocupación del graderío, la resultante es peor, porque el equipo txuriurdin es el decimocuarto con un 66,97%, por detrás, por ejemplo, de todos los equipos vascos: Eibar (81,41) -con un Ipurua mucho más pequeño-, Osasuna (79,44), Alavés (78,82) y Athletic (77,12).

La cifra es inquietante sobre todo pensando en la remodelación de Anoeta. Para la temporada 2019/2020 se prevé que el estadio pase a ser un campo con una capacidad de 43.200 personas. Los 21.481 espectadores de esta última campaña solo poblarían el 50,78% de los asientos. La directiva presidida por Jokin Aperribay, sin embargo, está convencida de que en el nuevo Anoeta aumentará su ocupación al prever también un aumento de socios.

El Madrid, siempre atractivo

La Real Sociedad comenzó fuerte su temporada como anfitrión. El primer equipo que visitó Anoeta fue el Real Madrid. En pleno agosto (día 21), el glamour blanco atrajo a 27.720 almas, una cifra similar a la que el conjunto madrileño (27.879) reunió por ejemplo cuando abrió la campaña 2014/2015, tres días después del mazazo de Krasnodar.

Las siguientes tres jornadas denotaron que Anoeta no iba a ser una fiesta cada quince días. No ayudaron ni la entidad del rival (Espanyol, Las Palmas y Betis) ni que los tres encuentros fueran en viernes, miércoles y viernes. En esta terna no se superaron los 20.000 espectadores. Con los canarios, incluso, se alcanzó la segunda peor entrada de la historia (10.974), solo por encima de aquel lunes de la 2013/14 ante el Elche (10.492), en la que se dieron todos los ingredientes para el coctel del desamparo: lunes, 22.00 horas, invierno (enero), frío (tres grados), lluvia... Al menos se ganó (4-0).

En ese tramo, la afluencia seguía cuesta abajo respecto al ejercicio anterior, cuando se sucedieron Sporting (822.478), Espanyol (17.481), Athletic (26.310) y Atlético (25.644). La diferencia fue que los cuatro fueron en fin de semana y los dos últimos equipos suelen ser el tercero y el cuarto que más público atraen a Anoeta, tras el Barça y el Madrid.

En otoño dejaron de caer las hojas de la afluencia. La Real Sociedad enlazó cinco victorias y un empate en seis jornadas consecutivas, y su juego fue caviar. Cuatro rivales seductores conquistaron Anoeta: Alavés, Atlético, Barcelona y Valencia. Contra los ches fue el único encuentro que no superó los 24.000 (22.817) y por cuarto año seguido los culés firmaron la mejor entrada (27.756).

Así se llegó a Navidad con una afluencia mejor a la campaña anterior. Sevilla y Celta cerraron la primera vuelta en un intenso mes de enero en el que Villarreal y Barcelona se alternaron en la Copa. La Real Sociedadse había anclado ya a la zona europea -se miraba más al cuarto que al séptimo-, pero ante los gallegos apenas se citaron 19.845 espectadores.

Es verdad que tres días antes, la noche de San Sebastián, fue la eliminatoria con el Barça, que el viernes fue el día de la ciudad, y que el fin de semana por tanto duró más de tres días. Pero aquella tarde ante el Celta, en día y hora futboleras (domingo, 18.30) y frente a un rival directo por entonces en la lucha por Europa, solo acudieron 19.845 a Anoeta.

En la segunda vuelta, peor

En la segunda vuelta, las entradas se volvieron a resentir. Osasuna (21.983), Villarreal (21.691), Eibar (20.335) y Athletic (25.652) mantuvieron el listón sobre los 20.000, aunque para ello debieron sucederse tres derbis y tres rivales que miraban a Europa. Ante los armeros se acusó el infausto horario para el duelo guipuzcoano: un martes de febrero a las 19.30, con el sol ya acostado y los comercios y muchas empresas aún abiertas.

De ahí hasta el final, abril deparó asistencias paupérrimas (entre 18.000 y 19.000 para Leganés, Sporting, Deportivo y Granada), con el equipo txuriurdin necesitado del aliento de los suyos tras verse séptimo en la tabla. Solo los fieles de siempre parecieron resistir la txanpa final. El club hizo un esfuerzo para revitalizar en la despedida de la Liga ante el Málaga, y 25.025 respondieron a la llamada.

En toda la segunda vuelta, solo los enfrentamientos ante Athletic y Málaga están en la parte alta del ránking de afluencias de la temporada. Aunque hay que matizar que los rivales con mayor gancho pasaron en la primera vuelta.

En el balance pesan los ocho partidos en los que los tornos de Anoeta giraron menos de 20.000 veces. La mitad llegaron en cuatro de las cinco jornadas entre semana. La quinta fue el derbi con el Eibar, y se superó por 300 personas tras poner entradas a diez euros para los estudiantes. En el ejercicio anterior, en 11 de los 19 partidos (58%) que albergó el feudo de Amara, no se franqueó el muro.

Son cifras a las que probablemente nos estemos acostumbrando, pero que inquietan cuando menos. Las dos primeras campañas tras el ascenso solo tuvieron sendos partidos por debajo de los 20.000, y fueron en lunes a partir de las nueve (Mallorca y Sevilla). En la 2012/2013 hubo tres jornadas de cemento, en lunes (Rayo), jueves (Sevilla) y domingo a las nueve (Mallorca). La 2013/2014 -la del subcampeonato con Montanier-, registró otras tres, todas en lunes: el del récord negativo ante el Elche, Granada y Rayo. En la 2014/15, ya con Jagoba Arrasate, hubo cuatro partidos, en lunes (Getafe), viernes (Levante) y sábado (Celta y Villarreal); y en la pasada, que la inició David Moyes, los once ya citados, de todos los colores.

La recaudación no flaquea

La Real Sociedad la misma paradoja que muchos clubes de fútbol: su estadio se despobla ante la bonanza de unos ingresos alimentados por los derechos televisivos. Relacionado con este capítulo, entre la masa social blanquiazul surge el debate sobre los dos medios días del club. Su presidente, Jokin Aperribay, ha dejado entrever en alguna entrevista que su junta no se ha cuestionado este tema.

Como dato, hay que recordar que en la 2014/15 los socios no pasaron por caja en ningún partido, más allá del pago por el abono. Esa temporada la recaudación en Anoeta fue de 790.252 euros. En las dos últimas sí ha habido dos días de apoyo al club, y los ingresos de las entradas ascendió a 2.156.270 euros el ejercicio pasado (621.671 ante el Athletic y 787.449 frente al Barcelona) y este año la recaudación ha superado los 2.200.000 (de ellos, 726.075 con los azulgrana y 606.437, los rojiblancos).

Se trata, sin duda, de unas cifras económicas considerables pese a que Anoeta no acaba de encandilar a sus seguidores. El estadio ha detenido este año la hemorragia, pero la herida de la pérdida de aficionados en el campo amaratarra sigue abierta.