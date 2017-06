La Real Sociedad pone el foco en Januzaj

Adnan Januzaj (Bruselas, 5 de febrero de 1995) es el jugador al que pretende la Real Sociedad en este mercado de verano. Es el mismo al que quiso David Moyes en su etapa en la Real, el mismo al que la dirección deportiva viene siguiendo de cerca desde esa etapa y el mismo por el que la Real ha iniciado las conversaciones con el Manchester United, el que tiene sus derechos. Januzaj es un delantero zurdo, rápido, y que puede ofrecer la verticalidad y profundidad que la Real echa en falta en determinados partidos.

DATOS DNI:Nació en Bruselas el 5 de febrero de 1995 (22 años). Mide 1,82 metros y pesa 75 kilogramos. TrayectoriaSe formó en el Anderlecht y a los dieciséis años firmó por el Manchester United. Debutó en el primer equipo el 5 de octubre de 2013. Ha jugado en el Manchester United. (2013/14 y 2014/2015), Borussia Dortmund (verano de 2015 hasta enero de 2016) y Sunderland (2016/17).

El jugador es propiedad del Manchester United, al que llegó procedente del Anderlecht en el verano de 2013 y con el que tiene contrato hasta junio de 2018, pero nunca ha terminado de asentarse en el once de los diablos rojos, de hecho, ha sido cedido en las dos últimas temporadas, la primera al Borussia Dortmund y en ésta última al Sunderland que ha entrenado Moyes. Y no parece que su rol vaya a cambiar en su último año de contrato. El técnico del United, José Mourinho, ya le ha trasladado que lo va a tener muy difícil para jugar en la próxima temporada, no tiene un problema de efectivos en su primera plantilla que le impida deshacerse ahora de él, y le ha invitado a escuchar ofertas para salir del club.

En este escenario es donde se mueve la Real. Sus rectores han abierto conversaciones con el United y la predisposición que han encontrado es positiva. En Inglaterra, el canal de televisión ESPN cifraba esta semana el traspaso del jugador en torno a los diez millones de euros.

La Real es consciente de la dificultad de su fichaje al tratarse de un futbolista con un buen cartel. Sabe que pretendientes no le van a faltar. Olympique de Lyon y Mónaco siguen sus pasos para mitigar las posibles salidas de Lacazette y Mbappé, entre otros, mientras que el director deportivo del Marsella, Andoni Zubizarreta, ya ha confesado que es un jugador que les gusta.

Su posible incorporación a la Real no cerraría la opción de Ángel Correa, el atacante del Atlético de Madrid al que también se desea. No son opciones excluyentes e incluso, si fructificasen, ambos jugadores podrían encontrarse en Donostia, aunque si cerrar una de ellas resulta complicado, imagínense las dos. Llegarían para cubrir las salidas de Vela y Canales.

En la planta noble de Anoeta, en cualquier caso, tienen una cosa clara: cualquier incorporación que se haga debe mejorar el nivel del grupo. De ahí que se haya apuntado alto en sus objetivos iniciales, lo que evidentemente tiene sus riesgos al ser mayor la competencia con otros posibles interesados. Pero no se quiere traer ningún parche.

CLAVES



CESIONES Januzaj ha sido cedido al Borussia Dortmund y Sunderland en las dos últimas temporadas OTROS PRETENDIENTES Olympique de Lyon, Mónaco y Marsella también quieren contar con el jugador VALEDOR Moyes fue quien le hizo debutar en la Premier con 18 años y Mourinho anima al jugador a recalar en la Real

Por lo que pueda pasar, la Real sigue trabajando en otras dos vías que mantiene abiertas en Europa por si tuviera la necesidad de tirar de alguna de ellas en los próximos días.

En los últimos tiempos la Real ha podido concretar de forma favorable la mayoría de sus objetivos. Así sucedió con un técnico del prestigio de Moyes, que nunca había salido del fútbol británico y que había recibido ofertas más importantes del Inter y el Galatasaray. O cuando pudo hacerse con la posesión del 100% de los derechos de Vela después de una dura negociación con el Arsenal, que también tenía otros pretendientes. O incluso con la incorporación de Rulli para sustituir a Bravo o con Willian José y Juanmi no hace tanto. Tampoco habría que olvidar cómo se hizo en propiedad con Granero sin pagar un euro de traspaso al Queens Park Rangers. La mayoría de estas operaciones necesitaron de tiempo y paciencia para fructificar, más de lo que cabría pensar en un principio, pero terminaron con un final feliz.

Un caso similar a Vela

Mourinho es quien más está animando a Januzaj a decantarse por la Real. Considera que es un buen escenario para que termine de explotar las muchas virtudes que atesora pero que, por hache o por be, no ha terminado de demostrar. A pesar de todo, nada le ha impedido ser internacional absoluto con Bélgica y jugar un Mundial, el de Brasil en 2014.

En la Real ven en él un caso similar a cuando fueron a fichar a Vela al Arsenal: el mexicano era entonces un futbolista joven con un enorme potencial que había pasado por diferentes cesiones (Celta, Salamanca, Osasuna...) y que no acababa de asentarse en la Premier. Tanto con Vela como con Januzaj se crearon unas expectativas quizás desmedidas para la edad que tenían cuando aterrizaron en Inglaterra con dieciséis años. Luego ya saben lo que pasó con Vela y lo mucho que ha dado a la Real.

Januzaj, como el realista en su día, también está cansado de dar vueltas de un equipo a otro sin terminar de asentarse desde que debutó con dieciocho años en el primer equipo del Manchester United en la temporada 2013/14. Fue el extécnico de la Real, David Moyes, su gran valedor, el mismo que sigue hablando maravillas del atacante belga en las conversaciones que mantiene con representantes realistas. En ese primer año en el United, Januzaj jugó 27 partidos y marcó cuatro goles. El propio Moyes aseguró que, junto a Rooney, era el joven con mayor talento con el que había trabajado. Esas palabras llevaron a los aficionados ingleses a ver en él al líder del equipo para la próxima década, pero nada de eso ha terminado ocurriendo pese a ser Januzaj un jugador con un talento descomunal.

Porque tras jugar completa la temporada 2014/15 en el United bajo el mando de Louis Van Gaal, en la que disputó 21 partidos y no marcó ningún gol, en la siguiente, en la 2015/16, ya empezó a ver que su protagonismo estaba decreciendo y se buscó una salida en forma de cesión al Borussia Dortmund.

En la Bundesliga tampoco terminó de explotar. Jugó por dentro como enganche con libertad y por las dos bandas. Apenas sumó 517 minutos en doce partidos, tres de ellos como titular, por lo que en el invierno de 2015, solo seis después de llegar a Alemania, el Borussia decidió poner fin a esa cesión. Es ahí cuando la Real ya trató de conseguir que recalara en Anoeta. No fructificó. Januzaj acabó la temporada en el United sin jugar, en el equipo de los reservas.

Otra vez Moyes apareció en su camino el pasado verano. Mourinho le apartó del equipo, le dejó sin dorsal y le obligó a entrenarse con el equipo reserva por lo que el jugador no dudó cuando se le planteó la posibilidad de salir cedido al Sunderland. En este equipo de la Premier ha jugado la última campaña completa. Han sido veintiún partidos en los que ha marcado un gol. A cuentagotas se ha visto al jugador asociativo, que aprovecha muy bien sus giros, movimientos con el cuerpo y habilidad individual para llegar al área contraria. Y eso en un equipo con dinámica negativa que ha terminado perdiendo la categoría no es un mal dato. En Inglaterra creen que está más cerca de su nivel, que solo le falta tener minutos y sentirse protagonista. La Real se ha posicionado en su camino.