La Real Sociedad mantiene la opción de Correa

No es una operación sencilla, casi ninguna lo es, ésta parecía enterrada, pero la Real Sociedad no quiere despedirse de la posibilidad de fichar al jugador del Atlético de Madrid, Ángel Correa (Rosario, 1995). La Real está bien posicionada al haberse anticipado a otros clubes y lo va a seguir intentando porque entiende que entre la amplia nómina de jugadores a los que ha seguido en los últimos tiempos es uno de los que mejor se ajusta a sus necesidades: un delantero diestro, hábil, de regate y sorpresa, potente, características éstas distintas y complementarias a las que ya tiene en la plantilla, con Oyarzabal, Juanmi y Willian José, como hombres fijos en ataque.

DATOS DNI: 9 de marzo de 1995 (edad 22 años), Rosario, Argentina. Trayectoria: San Lorenzo, en la 2012/13 (18 partidos, 4 goles) y 2013/14 (47 partidos, 8 goles y 14 asistencias). En el Atlético le detectaron una afección cardíaca nada más fichar en la 2014/15, de la que fue operado. Debutó en la 2015/16 en la que jugó 36 partidos y marcó ocho goles. En la última campaña ha jugado 47 partidos y ha marcado ocho goles. Internacional: con Argentina. Elegido mejor jugador del Sudamericano Sub20 en 2015.

Ante la posible salida de Vela y después de atar a Diego Llorente, la Real sigue teniendo fe en hacer esta operación porque los movimientos que está haciendo el Atlético para hacer frente a su imposibilidad de fichar jugadores en este mercado de verano tras la sentencia del TAS están dando a entender que el rol de Correa va a seguir siendo secundario, algo que el jugador no está dispuesto a asumir, como ha trasladado a sus representantes. Tiene contrato hasta junio de 2019.

El Atlético está trabajando estos días para recuperar a los cedidos que tiene jugando en otros clubes y se afana para acometer las incorporaciones necesarias que dejaría en sus clubes de origen hasta enero, cuando ya sí, en la ventana de fichajes de invierno, podría dar de alta sus fichas tanto en la Liga como en la Champions (en Europa, eso sí, con un máximo de tres novedades y un tope de 25 fichas).

La recuperación de los cedidos y los fichajes que pudieran llegar hacen que Correa siga teniendo tantas dificultades o más para disponer de minutos de juego, lo que mantendría su interés por salir del Atlético, a poder ser a un club de la Liga española, como es su deseo. El Inter de Milán es otro de los que se han interesado por él.

Diego Jota (en el Oporto la última temporada), Amath (Tenerife), Vietto (Sevilla), Santos Borré (Villarreal) y Héctor Hernández (Albacete) son algunos de los delanteros cedidos en los que el Atlético piensa para mitigar hasta enero las consecuencias de no poder fichar.

Es un delantero diestro, hábil, de regate y sorpresa, potente. Se ajusta a lo que la Real pretende



Correa busca un rol protagonista. En la última temporada ha jugado 1.222 minutos en 47 partidos

Pero es que además el Atlético trabaja para reforzarse con jugadores, casi todos atacantes (Sandro, Diego Costa, Vitolo, Lacazzette...), por lo que los minutos para Correa en equipo colchonero no van a ir a más, salvo sorpresa mayúscula. El jugador, consciente de este nuevo escenario, pretende tener más protagonismo que los 862 minutos que tuvo en la temporada 2015/16, en la que marcó ocho goles, y los 1.222 minutos que ha tenido en la última, en la que ha marcado tres en 47 encuentros de competición oficial (31 partidos de Liga, nueve de Champions y siete de Copa). A la sombra de Griezmann, Gameiro y Torres, quiere ser algo más que un revulsivo y la Real es un destino que se ajustaría a lo que busca.

Identificado con el club desde que aterrizó en Madrid y querido por la afición, el jugador quiere sentirse importante después de una última temporada en la que ha llegado a jugar incluso de interior, alternando las dos bandas según necesidades del partido. En el Calderón consideran que quizás es en la mediapunta donde mejor puede explotar sus cualidades. En la Real podría jugar en todo el frente de ataque.

Sandro, Vitolo, Costa...

Tras confirmarse la continuidad de Griezmann en el Atlético, salvo que el Manchester United pague los 100 millones de la cláusula de rescisión, Simeone estaría en disposición de evaluar una posible salida de Correa porque con la plantilla que tiene hoy, más alguno de los cedidos, podría llegar vivo a enero en las tres competiciones en las que su equipo va a estar inmerso, con la ventaja de que en la próxima temporada el cuarto clasificado al acabar la Liga se clasificará de forma directa para la Champions.

De lo que se sabe hasta ahora de los movimientos que está realizando el Atlético, el más claro y notorio es el fichaje de Sandro. Ha pasado reconocimiento médico con el Atlético y todo apunta a que se quedará jugando en Málaga hasta enero previo acuerdo privado entre los dos clubes. Se depositaría la cláusula ahora en una cuenta y el Málaga la podría cobrar en 2018.

En el caso de Vitolo lo más probable es que Las Palmas compre al futbolista por su cláusula (40 millones) y luego se lo venda al Atlético el 1 de enero por el mismo importe. De este modo, se evitaría que el jugador tuviera que pagar los impuestos derivados del pago por su parte de la cifra fijada en el contrato con el Sevilla. La alternativa de que el Atlético lo fiche y luego lo ceda a Las Palmas para recuperarlo a mitad de la temporada está descartada porque existe el riesgo de que la FIFA no lo permita e incluso sancione al club madrileño.

Diego Costa sabe que no cuenta para su entrenador Diego Conte en el Chelsea y está dispuesto a sacrificarse durante seis meses y no comenzar a competir hasta 2018. «Estar cuatro o cinco meses sin jugar es complicado, pero la gente sabe que me encanta el Atlético y me encanta vivir en Madrid», ha confesado el jugador esta semana. Realizaría un trabajo personalizado hasta diciembre para empezar a competir en enero y llegar a tiempo para jugar el Mundial en Rusia.

El cuarto caso particular sería el de Lacazette. El Atlético lo quiere. Ha confesado que no descarta pasar seis meses sin jugar, pero tampoco se descarta que, como en el caso de Sandro, se mantenga en el Olympique de Lyon hasta enero.