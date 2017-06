Igor San Miguel: «Me marcho muy satisfecho con el trabajo realizado en mis dos temporadas»

Igor San Miguel (Astigarraga, 1974) vive sus últimos días al frente del equipo femenino de la Real Sociedad. El club blanquiazul ha decidido prescindir de sus servicios después de que la temporada pasada lograra la mejor clasificación de la historia de la sección y haya accedido en dos ocasiones a la Copa. La temporada que viene San Miguel dirigirá al Lagun Onak de Tercera.

-¿Qué valoración hace de las dos temporadas que ha estado al frente del equipo femenino?

- Me marcho muy satisfecho con el trabajo realizado, con los resultados y las relaciones que he tenido. Me voy con un montón de experiencias y riquezas.

«Haciéndolo muy bien, el sitio de la Real está entre el cuarto y el octavo puesto, en la lucha por la Copa»



«La fuerza del equipo está en la base de la plantilla que hay. Para dar un salto hay que acertar en los fichajes»

- ¿Por qué no sigue?

- Es una pregunta que deberían responder desde el club. Hacen una valoración y opinan que el año ha sido malo, que no se han cumplido las expectativas. Ellos se quedan con la primera vuelta y yo tengo otro punto de vista. Es una decisión que tengo que respetar.

- Cuando llegó firmó por una campaña. ¿Qué objetivos tenía?

- Entonces no se marcó nada concreto porque el equipo venía de un mal año. Además del entrenador, llegaron siete jugadoras nuevas. Se entendió que lo mejor era ir poco a poco y empezar bien para generar confianza. Así salió un año histórico en el que se consiguió la quinta plaza, que fue muy meritoria.

- ¿Y en el segundo?

- La Copa estaba ahí, pero tampoco se marcó un objetivo claro. Es verdad que había margen para igualar o mejorar la quinta plaza del año pasado, pero el reto era volver a alcanzar los cuartos de la Copa, que es lo que finalmente se consiguió. Éramos conscientes de que sería muy complicado porque el nivel de la liga había subido mucho.

- ¿El techo de la Real está en lo que se logró en la primera campaña?

- Hay que tener en cuenta que en la liga hay tres equipos que están a un nivel superior: el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Valencia. El sitio de la Real está en esa horquilla que va del cuarto puesto hasta la octava de plaza, que es la última que da acceso a la Copa. Esto siendo siempre muy respetuoso con el resto de equipos, que cada vez se están reforzando mejor. La Real haciéndolo muy bien es en esos puestos donde tiene que estar, pero sabiendo que cada año va a ser más difícil entrar en Copa.

- La segunda temporada ha sido irregular. ¿Por qué?

- No pasa nada por reconocer que el nivel de la primera vuelta no fue bueno. Tuvimos el mérito de revertir la situación y esa es la medida real de esta plantilla. Lo demostró la temporada pasada y esta lo ha hecho tarde, pero lo ha conseguido. Hemos acabado muy bien, demostrando de lo que somos capaces. Hay que valorar, por ejemplo, que lleváramos la eliminatoria de Copa ante el Barcelona a la prórroga el sábado pasado.

- A partir de diciembre comenzaron a llegar los resultados.

- Sí, el equipo era consciente de que tenía que hacer un esfuerzo extra. Desde el partido de Lezama, más o menos, se vio que estábamos a otro nivel, en el mismo del año pasado. La segunda vuelta fue mucho mejor hasta el punto de que recuperamos posiciones y entramos de nuevo en la Copa.

- Cada entrenador que llega al equipo femenino cumple un ciclo de dos añosy no sigue, ¿por qué?

- Es la realidad. Yo me he basado en las dinámicas anteriores. No sé si se ajusta a algo más.

- La próxima temporada tampoco estarán dos referentes en los últimos años como Aintzane Encinas y Maialen Zelaia

- Es ley de vida. En los clubes hay generaciones que van cumpliendo etapas y ahora les tocará a otras jugadoras llevar el testigo que han portado tanto tiempo Aintzane y Maialen. No tengo ninguna duda de la capacidad humana y futbolística de la gente que hay en el vestuario para hacer ese relevo con éxito.

- Las jugadoras que han renovado recientemente hablan de dar un salto de calidad la temporada que viene. ¿Por dónde puede venir?

- En la Liga hay dos objetivos. El primero es la Liga de Campeones. La competición y la realidad te dicen que el club ahora no está para competir a ese nivel. La fuerza de la Real está en la base que ya hay. El club también se está moviendo para reforzar el equipo. Acertar en este apartado será esencial porque hay mucha competencia, los rivales también trabajan para mejorar sus plantillas y la evolución de la Primera femenina está siendo muy rápida. El equilibrio de esos dos factores será esencial.

- ¿Conoce a Juanjo Arregui, su sustituto?

- Sí, a nivel de calle he coincidido un par de veces con él. En lo futbolístico, sé que actualmente trabaja con la selección de Euskadi, pero no tengo tantas referencias.

- ¿Ha hablado con él? ¿Se reunirán para hacer el relevo?

- No hemos hablado, pero sabe que puede contar conmigo para lo que necesite, tal y como en su día me ocurrió a mí con Unai Gazpio. Nos reunimos, me dio toda la información necesaria y me ayudó a dar el paso definitivo. A Juanjo le facilitaré todo lo que necesite. Así es como entiendo la Real y la manera en la que creo que tiene que seguir funcionando.