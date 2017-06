La Real Sociedad escuchará las ofertas que puedan llegar por Vela

La Real Sociedad no le abrirá las puertas a Vela, pero sí va a escuchar cualquier oferta que pudiera llegar al club a diferencia de otros veranos en los que optó por no negociar.

En Anoeta consideran que en su día se invirtió un montante importante de dinero en el jugador y antes de que se vaya libre dentro de un año no se ve con malos ojos una salida que le permitiese recuperar parte de esa cantidad. No hay que olvidar que abonó cerca de catorce millones de euros al Arsenal, entre su cesión inicial y su compra definitiva, el segundo fichaje más caro de su historia por detrás del de Illarramendi, cuyo regresó costó 17 millones en 2015. Eso sí, dos años antes el Real Madrid había pagado 32 millones por el mutrikuarra.

Mientras su agente, Eduardo Hernández, dice que no cierran «la puerta a nadie», desde México siguen llegando noticias que sitúan al jugador en su liga. El último que se ha referido a Vela ha sido Jorge Vergara, propietario del Chivas. Y no le ha dejado en buen lugar. Ha descartado incorporarle por su «falta de disciplina» y porque, además, su fichaje supondría algo «disruptivo para el equipo». «No, Vela no. Carlos Vela va a ser como los barcos de vela: nunca va a llegar. (...) Vela no encaja en la mentalidad de Chivas para nada. Su falta de disciplina, que la conozco desde cuando era niño, es difícil. Está descartado».

Sea como fuera, desde un punto de vista global, Vela ya ha rentabilizado en estas seis temporadas la cantidad que la Real pagó por él en concepto de fichaje. Acumula 72 goles en 233 partidos oficiales con la camiseta blanquiazul, siendo el tercer máximo anotador extranjero en la historia por detrás de Kovacevic (107) y Kodro (76). Sin embargo, a nadie se le escapa que sus mejores actuaciones se dieron en sus tres primeras temporadas, cuando formó dupla con Griezmann.

El club está dispuesto a buscarle una salida que fuera positiva para las dos partes. Vela tiene 28 años, está en la edad en la que mejor rinde un futbolista y cuenta con un buen cartel al otro lado del Atlántico, tanto en su país como en la MLS , lo que podría permitir a la Real obtener algún rédito por su marcha.

El futbolista se encuentra encantado en San Sebastián y no se plantea su salida de la Real en verano. El nacimiento de su hijo en noviembre pasado le ha cambiado la vida. Aquella persona que hace dos años tenía un gesto triste y quiso marcharse a jugar a Estados Unidos para estar más cerca de su familia, ahora es feliz aquí. Tanto en el plano familiar como en el profesional. Asimismo, le hace ilusión volver a jugar en Europa con la Real.

Vela está ahora concentrado con su selección con la que disputa dos encuentros clasificatorios del Mundial 2018 hoy y el domingo y la Copa FIFA Confederaciones del día 18 al 2 de julio, siempre que llegue a la final.