Llorente, decidido a fichar por la Real Sociedad

Por más interés que están mostrando diferentes clubes de Europa en poder contar con él en sus filas, Diego Llorente (Madrid, 1993) no piensa en otra cosa que no sea jugar en la Real Sociedad. El jugador, de vacaciones en Nueva York con su pareja, está al tanto en todo momento de cómo evolucionan las conversaciones entre el club propietario de sus derechos, el Real Madrid, y la Real Sociedad, y su único deseo es que el acuerdo se cierre esta semana.

Llorente está «encantado» con la posibilidad de recalar en la Real, según trasladan fuentes próximas a su entorno, porque es el club que más interés ha mostrado en contar con él y porque todas las referencias que tiene del club son «positivas». El jugador sabe que gusta a otros equipos europeos, pero solo se ve en la Real al entender que es el proyecto que mejor se adapta a sus características, con un entrenador que apuesta por el juego combinativo y una plantilla con jugadores de calidad. Lo único que le preocupa ahora es que la operación se pueda ralentizar, que en el peor de los casos pueda venirse abajo y que el Real Madrid, el propietario de sus derechos, termine aceptando una oferta por él que no le satisfaga tanto como la de la Real.

Salvo que las conversaciones den un giro no previsto en las próximas horas, el jugador ya ha aceptado las condiciones que le ofrece la Real: un contrato por cinco temporadas, hasta junio de 2022. De hecho, Llorente ha pasado reconocimiento médico en Madrid antes de cruzar el charco, como recogió este periódico la pasada semana, y espera recibir la noticia de su fichaje por la Real en breve. Ha dado su palabra a la Real y no va a negociar con ningún otro club, salvo que el Real Madrid decida lo contrario.

CLAVES



CONDICIONES Llorente ha pasado reconocimiento médico y firmaría un contrato con la Real por cinco temporadas DERECHOS DEL JUGADOR El Real Madrid se reservaría una opción de recompra en los tres primeros años OTROS CLUBES El Lille se ha sumado en las últimas horas al interés del Everton, Villarreal y Valencia

El Real Madrid se reservaría en la operación de traspaso una opción de recompra en los tres primeros años. No es lo que más gusta a la Real, pero es la mejor opción para que el traspaso se acerque más a los cuatro o cinco millones que ofrece el club blanquiazul y no se vaya a las cifras que sí pone el Everton, próximas a los catorce millones. Si por lo que fuera el Real Madrid ejecutara la opción de recompra en los tres primeros años, algo que se antoja complicado teniendo a Varane, Ramos y al central que fichará en breve para cubrir la baja de Pepe, la Real saldría bien parada porque la recompra rondaría los quince millones de euros.

La previsión es que en el contrato se refleje también una cláusula 'anti Barcelona', como tienen muchos de los jugadores del Madrid.

Llorente es consciente de que si no se ha cerrado ya su traspaso, si no se ha podido documentar por completo la operación, es porque el presidente de la Real, Jokin Aperribay, está estos días fuera de Gipuzkoa por asuntos profesionales y porque la mano derecha de Florentino Pérez, José Ángel Sánchez, se encuentra en Dubai, pero Llorente, por lo que pudiera pasar, apremia a su representante a cerrar su fichaje por la Real lo antes posible.

Gusta a Marcelo Bielsa

El central no piensa en otra cosa que no sea jugar en la Real, por más que le llegan cantos de sirena de la Liga, la Premier y la Ligue 1. Marcelo Bielsa le quiere en el Lille. Ya le pretendió hace un año cuando pasó de forma fugaz por el Lazio y ahora insiste con él para armar su nuevo proyecto. Dinero no le falta al Lille. El diario 'La Provincia' de Las Palmas recogía este pasado fin de semana que prepara veinte millones para fichar a Lemos, otro de los centrales que la Real tenía en cartera.

Se mantiene también el interés del Everton por Llorente. Su entrenador Ronald Koeman tuvo la oportunidad de verle en directo en La Rosaleda en la última temporada y se quedó prendado de él. Pero ni el Lille ni el Everton y tampoco el Villarreal y el Valencia. Llorente ha dado su palabra a la Real.