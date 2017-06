Carlos Vela, descartado por el dueño de Chivas por «falta de disciplina»

Carlos Vela es uno de los nombres propios del verano tanto en el fútbol guipuzcoano como en el mexicano. Desde el país centroamericano, algunas informaciones apuntan a que varios clubes están interesados en hacerse con los servicios de Carlos Vela. Entre ellos, América, Tigres y Chivas. Sin embargo, parece que unas de esas tres puertas se le ha cerrado al delantero txuri-urdin, a juzgar por las palabras de Jorge Vergara, propietario del Club Deportivo 'Chivas' Guadalajara.

El dueño de Chivas afirmó en una entrevista con la revista mexicana 'Life and Style' que su club descarta incoporar a Carlos Vela debido a su «falta de disciplina» y porque, además, su fichaje supondría algo «disruptivo para el equipo».

«No, Vela no. Carlos Vela va a ser como los barcos de vela: nunca va a llegar. Es difícil que entre a Chivas porque es importante no hacer algo que sea disruptivo para el equipo, porque lograr tener jugadores enfocados es un proceso muy difícil. Vela no encaja en la mentalidad de Chivas para nada. Su falta de disciplina, que la conozco desde cuando era niño, es difícil. Está descartado», señaló Vergara según el propio medio mexicano.

Su agente, sin noticias

El agente de Carlos Vela, Eduardo Hernández, no sabe nada de un posible interés del Chivas mexicano por el jugador, como se ha publicado en medios de ese país. «Ni Carlos Vela ni yo hemos recibido ninguna llamada directa de gente autorizada por parte del club. Los medios están especulando, están soltando el rumor, nosotros no cerramos la puerta, pero ni Carlos ni yo hemos recibido ninguna oferta por Chivas».

Hernández aclara en medios mexicanos que el reglamento de la liga de México solo permite negociar con los jugadores cuando les quedan seis meses de contrato como mínimo, una circustancia ésta que impediría a Carlos Vela firmar ahora por el Chivas ya que todavía le queda un año con la Real hasta junio de 2018.

A diferencia de lo que estamos habituados en Europa, en México, para tratar de que todos los equipos tengan un nivel similar, los dueños de los clubes se reúnen cada año para contratar, vender y ceder jugadores.

El régimen de transferencias, más conocido como el ‘draft’, es un mercado de piernas surgido en los años noventa en el que los jugadores relegados encuentran un sitio o son asignados a uno, como ocurre en la liga de baloncesto NBA.

El agente de Carlos Vela se ha referido también a la liga MLS de Estados Unidos, en la que podría terminar su representado a partir de enero de 2018, que es cuando arranca. «Es una liga importante, tiene infraestructuras y público, solo faltan que acomoden las fichas de los jugadores».