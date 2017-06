Odriozola renueva por la Real Sociedad hasta 2022

Realista desde la cuna, Álvaro Odriozola (San Sebastián, 1995) va a poder afrontar el Europeo Sub-21 que empieza en dos semanas en Polonia con su futuro resuelto, como era su deseo y el de la Real Sociedad. Ya no habrá peligro de que una notable actuación en ese escaparate futbolístico pueda hacer que Odriozola termine saliendo de la Real. Odriozola ampliará en cuatro temporadas su contrato con la Real Sociedad, cuya vinculación ahora vencerá el 30 de junio de 2022. El anuncio de su renovación se hará oficial a mediados o finales de esta semana cuando se resuelvan los últimos flecos que todo contrato conlleva.

Odriozola ve cumplido así el sueño de cualquier canterano al firmar un contrato largo con el primer equipo de su tierra y centra ahora todos sus esfuerzos en hacer un buen papel con la selección, primero con la absoluta, con la que se entrena desde ayer en Madrid hasta que se incorporen los jugadores del Real Madrid, y después con la Sub-21, con la que disputará su primera competición internacional junto a su compañero Mikel Oyarzabal desde el día 16 al 30 de este mes.

La continuidad de Odriozola en la Real Sociedad pone fin a semanas de incertidumbre por el interés que había despertado en otros clubes por su sobresaliente irrupción en Primera. Según ha podido saber este periódico, a la planta noble de Anoeta no han llegado ofertas concretas por él en las última semanas, había cierta calma y un moderado optimismo sobre su continuidad porque el jugador siempre ha manifestado su deseo de seguir en el club del que es socio desde los dos años, pero varios clubes sí habían preguntado a su entorno por su situación y en el aire siempre estaba la posibilidad de que terminara saliendo. El Barcelona, entre otros, había pensado en él para cubrir el lateral derecho. Ya no habrá peligro de que la Real se quede sin él. Se le mejora su ficha y su cláusula podría aumentar en torno a los 50 millones que acaba de firmar Bautista.

Álvaro Odriozola Natural de: Donostia Edad: 21 años (14-12-1995) Altura y peso: 1,79 m y 67 kg Puesto: lateral derecho Trayectoria: Aldapeta y Real Sociedad (2007-2017) Con el Sanse: 86 partidos y tres goles Debut en la Real: 16 de enero de 2017 en Málaga (0-2) Fin contrato: 30 junio 2022



La Real Sociedad se asegura la continuidad de uno de los jugadores con mayor proyección de cuantos han salido en los últimos años de la factoría de Zubieta, un fantástico futbolista desde que Eusebio le diera la alternativa en La Rosaleda en enero y que en apenas unos meses se ha destapado como uno de los laterales de Primera con más recorrido por su velocidad, profundidad y capacidad de desborde. Tan bien lo ha hecho que el seleccionador Julen Lopetegui ya lo tiene en su grupo de jugadores.

Las manifestaciones públicas del propio jugador y del presidente de la Real, Jokin Aperribay, en las últimas semanas, siempre han dado a entender que las partes iban a llegar a un acuerdo, pero la firma de su ampliación de contrato no terminaba de estamparse en las gestiones con la agencia que entonces asesoraba al jugador.

Sin embargo, el anuncio este pasado fin de semana de que Odriozola deja la agencia 'Bahía Internacional' -la de Zurutuza e Illarramendi- y se incorpora a su homóloga 'Best of you' ha permitido avanzar en las últimas horas lo que no se había hecho en semanas. La buena sintonía que tiene Aperribay con los rectores de esta agencia de representación con sede en la Torre Europa de Madrid ha hecho que la ampliación del contrato sea hoy una realidad. Granero, Canales y Héctor, entre otros, pertenecen a la misma agencia. El presidente blanquiazul quería evitar que Odriozola jugase el Europeo Sub-21 sin haber firmado su continuidad en la Real porque hace años Asier Illarramendi se marchó al Real Madrid después de brillar en esta misma competición.

Con Odriozola, se sigue apuntalando el futuro del primer equipo de la Real Sociedad después de las renovaciones recientes de Bautista (2023), Guridi (2022) y Zubeldia (2021), entre otros. El club txuri-urdin cuenta hoy con diez jugadores con contrato más allá de 2021.

Soplo de aire fresco

La continuidad de Odriozola llega un año y cuatro meses después de que el club le realizara una primera ampliación de contrato, al extenderle la finalización del mismo de 2017 a 2018 con una cláusula de 30 millones.

La temporada pasada ya se había asentado en el carril derecho del filial, donde jugó 32 partidos -24 como titular- y sumó 2.152 minutos, marcando además dos goles. Los técnicos de Zubieta tenían claro para entonces que estaban ante el lateral del futuro. Faltaban por dar los pasos para que su incorporación al primer equipo se produjera de una forma natural, sin acelerar los procesos.

En pretemporada se quedó en el Sanse porque arriba el puesto estaba bien cubierto con Carlos Martínez, Zaldua y Aritz Elustondo, el jugador más utilizado en esa posición la pasada campaña a pesar de que en esta el técnico le reubicase como central. Sin embargo, todo cambió con la grave lesión de rodilla de Carlos Martínez en Granada el pasado 17 de diciembre que al final le obligó a pasar por el quirófano.

Eusebio se quedó solo con Zaldua para esa posición con un mes de enero por delante en el que la Real debía disputar ocho partidos oficiales, cuatro de Liga y cuatro de Copa. Para entonces el joven potrillo ya venía entrenándose con regularidad con el primer equipo y el lunes 16 de enero le dio la alternativa en Málaga.

Su aparición en el equipo supuso un soplo de aire fresco en un momento en el que la Real no andaba con la misma firmeza. Sus características eran las que necesitaba un conjunto que no anda sobrado de jugadores rápidos y verticales. En esa misma banda derecha, Xabi Prieto y Vela son jugadores que apuestan más por la posesión y la combinación y les ha venido muy bien tener al lado a un compañero que amenace en el juego al espacio. Eso ha provocado que en muchos partidos Odriozola haya sido el blanquiazul que más veces ha llegado a la línea de fondo.

Paralelamente su incursión ha supuesto un respiro para Yuri en el carril contrario, porque ya no ha sido obligatorio cargar siempre el juego hacia la izquierda. Los rivales han tenido ahora dos bandas que vigilar. Ha terminado siendo la revelación de la Real en la segunda vuelta, en la que ha dado cinco asistencias.