Darko Kovacevic: «La Real tiene una muy buena plantilla para afrontar la Europa League»

Darko Kovacevic (Kovin, Serbia, 1973) no se olvida de la Real, a pesar de que hace ya hace una década que cambió San Sebastián por Atenas para jugar en el Olympiacos, donde estableció su nuevo hogar. En 2009 colgó las botas después de que le detectaran un problema en el corazón y desde entonces forma parte de la secretaría técnica del club heleno. Sin embargo, su trabajo como ojeador de jugadores, no le ha impedido seguir a la Real Sociedad o, como él mismo reconoce, «mi equipo».

- ¿Qué le parece la temporada que ha realizado la Real?

- He visto casi todos los partidos, como mi hijo, ¡que es más txuri urdin casi que yo! La Real ha hecho una temporada muy buena, tiene una plantilla con mucha calidad. Se ha clasificado en sexta posición para la Europa League y todos tenemos que estar muy contentos con la trayectoria hecha durante todo el año. Eusebio ha dado ese toque de intentar jugar al fútbol, de disfrutar. La Real es un equipo que juega muy bien al fútbol.

- Illarramendi, Zurutuza, Prieto, Willian José... ¿a qué jugador destacaría?

- Illarra ha hecho un año muy bueno, no vamos a descubrir nada. Es un jugador con mucha calidad, que mueve al equipo. Prieto ha hecho un gran año también y me alegro de que haya renovado, es un líder. En el centro del campo también hay que destacar a Zurutuza, controla muy bien el juego. Vela también ha estado bien, veremos lo qué pasa ahora, si sigue o no.

- Como delantero, ¿qué opinión le merece las actuaciones de Willian José, Juanmi y Bautista?

- Los he visto muy bien. Willian José para mí ha sido una sorpresa, es un delantero con muchísima calidad y ha hecho un gran año. Ha elegido bien viniendo a la Real. Juanmi ha hecho muchos goles, es un delantero tipo Nihat, y Bautista es muy joven todavía, seguro que cada año va mejorando. La Real no tiene por qué preocuparse, tiene una delantera muy buena. Es una pena que Imanol no haya podido jugar. Quiero darle ánimos para que se recupere y siga jugando. Estoy seguro de que se recuperará y volverá a marcar muchos goles.

- ¿Cómo ha visto a los más jóvenes? La irrupción de Odriozola y el segundo año más complicado para Oyarzabal.

- A Odriozola lo he visto muy bien, es muy rápido. Con Oyarzabal hay que ir poco a poco, es importante que no se le queme.

- La calidad de la plantilla es indudable, quizá le falte la experiencia que tenía aquella Real subcampeona de la temporada 2002/03.

- Es muy difícil comparar aquella Real con ésta. Nosotros teníamos muy buen equipo, una combinación de jugadores jóvenes con otros con más experiencia. Todo el mundo se acuerda de Karpin, Alonso, Nihat, De Pedro... Sí, nosotros teníamos más experiencia.

- Ahora que realiza labores de ojeador, si pudiera fichar a un jugador de la Real, ¿a por quién iría?

- Es una pregunta que no te voy a responder (risas). Hay muchos jugadores que me llevaría al Olympiacos. Pero veo muy difícil que se muevan de casa. No creo que tengan muchas salidas este verano. La Real es un equipo grande, tiene unas instalaciones muy buenas para entrenar, y funciona perfectamente.

- Se le pudo ver en la grada de Ipurua en el último partido de la temporada del Eibar, ¿seguía a algún jugador?

- Siempre veo partidos para ver si hay jugadores interesantes. El Eibar también ha hecho una gran temporada y en esta ocasión solo fui para informarme, nada más, mi intención no era ver a un jugador en concreto.

- La Real regresa a Europa tres temporadas después, ¿cree que puede hacer un buen papel?

- Tanto la Europa League como la Champions son dos competiciones muy fuertes, y estoy seguro de que han ganado experiencia en los últimos años y ahora sabrán cómo afrontarla. Tienen una muy buena plantilla y pueden hacer un gran papel en Europa League.

- Usted también participó en Europa con la Real y es el autor del primer gol tanto en UEFA como en Champions League en la historia de Anoeta, ¿lo sabía?

- Eso no lo sabía, pero sí me acuerdo de esos goles. El primero fue contra el Sparta de Praga, llovía mucho y metí un golazo de cabeza. En la ida marqué dos goles. En la siguiente eliminatoria contra el Dinamo de Moscú también marqué. Nos eliminó el Atlético de Madrid el día en el que asesinaron a Aitor Zabaleta. En el siguiente partido contra el Real Madrid, en el Bernabéu, todos jugamos con los nombres de Zabaleta en las camisetas y metí gol. No se me va a olvidar nunca.

- En su segunda etapa en la Real, anotó de penalti contra el equipo al que ahora pertenece.

- Todavía me lo recuerdan por aquí. Fue muy bonito, a pesar de jugar en Anoeta vestimos la equipación negra. En Grecia marcaron Gabilondo y Gaby Schürrer, empatamos a dos. También marqué contra el Galatasaray, en Estambul, Nihat hizo un partidazo y me dio la asistencia. Contra el Lyon no pudo ser. Tenían un equipazo, era muy difícil en un campo muy caliente. Aquí perdimos 1-0 y allí también. En aquella temporada notamos mucho en Liga ese desgaste europeo.

- Este verano se cumple una década del descenso a Segunda y de su marcha de Donostia.

- No lo olvidaré nunca. La primera vez que lloré fue cuando bajamos a Segunda División. Tengo una espina clavada por no haber ganado una Liga, pero el descenso es una decepción que voy a llevar toda mi vida. No podía imaginármelo. La Real está ahora donde se merece y espero que no se repita nunca más esta situación.

- ¿Cómo recuerda su salida?

- Mucha gente me pregunta sobre esto. Había una situación muy mala, con cambios en la junta directiva. No reprocho nada a nadie. Me duele porque no me despedí de la gente, sobre todo de la afición. En el último partido yo pensaba que iba a seguir en la Real, estaba dispuesto a seguir en Segunda, aunque tenía muchas ofertas. Nadie me dijo nada. Hubiera aceptado una reducción de mi contrato, yo quería terminar mi carrera profesional en la Real Sociedad.

- ¿Le hubiera gustado una despedida como la que ha tenido Mikel González en Anoeta o Xabi Alonso en Múnich?

- Sí. En año y medio que estuve en Grecia tuve una despedida en el Olympiacos. En la Real no me despedí, pero no es algo que busque ahora, diez años después. Yo sé que soy un txuri urdin más.

- ¿Se ve en un futuro en la Real?

- Llevo diez años en el Olympiacos, en una familia que no voy a olvidar nunca. Ahora mismo no me lo planteo. Tengo una muy buena relación con el presidente. Pero claro que la Real sigue siendo mi casa. Ahora, si me llama la Real, no podría ser. Pero la Real es mi equipo. Donostia es una de mis casas. Cuando estaba en la Juve o en la Lazio tenía muchas ofertas, pero solo quería escuchar una propuesta, la de la Real. Tenía 28 años, la mejor edad para un futbolista, pero sabía cómo era la gente de Donostia, siempre la llevaré en mi corazón.

- ¿Qué relación tiene con Jokin Aperribay?

- Una relación buena, de mucho respeto, hemos coincidido varias veces. Ha hecho cosas muy buenas para la Real y la quiere mucho. Es una persona muy educada y honesta.

- ¿Le veremos próximamente en Donostia?

- Sí, seguro que voy a Donostia pronto y me veis. San Sebastián es mi casa, no sé si iré por trabajo o de vacaciones, pero siempre que voy disfruto.