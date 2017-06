El jugador de la Real Sociedad Álvaro Odriozola cambia de agencia de representación

Álvaro Odriozola (San Sebastián, 1995) ha cambiado de agencia de representación durante su proceso de renovación con la Real Sociedad. El lateral donostiarra abandona así la agencia 'Bahía Internacional' para recalar en las oficinas de 'Best of You', que ya lleva las carreras profesionales de diferentes deportistas como: Granero, Felipe Reyes, Canales, Casemiro o Héctor. La agencia, con sede en Madrid, ha dedicado unas líneas de bienvenida a Odriozola en su página web. «En 'Best of You' siempre es un privilegio trabajar con los mejores. Y por eso estamos contigo, Álvaro. Bienvenido a tu casa». El contrato del lateral derecho con la Real Sociedad expira el 30 de junio de 2018.

Tras conocerse la noticia, algunos de los deportistas representados por 'Best of You' le dieron la bienvenida. Álvaro Arbeloa manifestó: «Estamos encantados de que estés con nosotros». Héctor Hernández también se alegró por compartir agencia con su compañero: «Brutal, bienvenido a la familia. Bienvenido, bro». Otro txuri-urdin como Esteban Granero también le dedicó unas palabras: «Más que bienvenido a la familia, colega. Lo mejor empieza ahora. Juntos somos fuertes».

Odriozola se está entrenando con la selección Sub-21, con la que este mes disputa el Campeonato de Europa de la categoría en Polonia del 16 al 30.