Zubieta sigue en el punto de mira del Athletic

La teoría dice que el caladero del Athletic lo forma un territorio con 3,1 millones de personas. 1.155.000 viven en Bizkaia, 714.00 en Gipuzkoa, 640.000 en Navarra, 320.000 en Araba y 260.000 en el País Vasco-francés. Pero, a la hora de la verdad, con Osasuna y Alavés en Primera hasta esta temporada, un barrio de San Sebastián, Zubieta, ha sido y sigue siendo donde más echa el anzuelo. No hay periodo de fichajes en el que no mire a los jugadores de la Real. Ahora es Bautista, pero no hay más que tirar de hemeroteca para recordar otros intentos: Oyarzabal, Yuri, Iñigo, Illarramendi, Aritz, Griezmann, Pardo, Zurutuza, Xabi Prieto... No hay jugador que haya despuntado en la Real que no haya sido tocado por el Athletic en los últimos años, aunque solo Gorka Elustondo, Díaz de Cerio, Zubiaurre y Castillo han terminado cambiando de aires.

Mikel Oyarzabal fue el último que dijo no al Athletic. Su verticalidad, ferocidad competitiva y capacidad goleadora hizo que el Athletic se lanzara a por él el pasado verano. En Ibaigane estaban dispuesto a pagar la cláusula de rescisión fijada en ese momento en 40 millones. Pero en poco más de 24 horas el presidente de la Real, Jokin Aperribay, dejó finiquitado el asunto. Prolongó un año más su contrato hasta 2022 con una cláusula de rescisión que ascendió a 50 millones, 60 para el conjunto vizcaíno.

También lo intentaron con Asier Illarramendi cuando estaba en el Real Madrid. Hace dos veranos, cuando en Ibaigane se enteraron del acuerdo verbal al que habían llegado la Real y Real Madrid por 17 millones para el regreso de Illarramendi, hicieron una última oferta superior que Florentino, fiel a la palabra que ya había dado, no quiso ni escuchar.

Con la temporada en curso el club de Bizkaia siguió de cerca las renovaciones de Iñigo y Yuri, aunque fuera para obligar a la Real a hacer un mayor esfuerzo económico para quedárselos. Fue su único consuelo cuando recibió calabazas. Terminado el curso también se interesó por la situación de Aritz Elustondo, al que veía como alternativa para reforzar la defensa en caso de salida de Laporte. Tampoco tuvieron suerte.

La sombra del Athletic volvió a planear por Anoeta en las últimas horas del mercado del verano de 2013. El club bilbaíno estaba pendiente de que se cerrara la salida de Ander Herrera al Manchester United, movimiento previsto que finalmente no se produjo, mientras con el otro ojo vigilaba de cerca a los posibles sustitutos del centrocampista. Esos 36 millones de euros que iba a ingresar en sus arcas le permitirían atacar las piezas más codiciadas del entorno y Antoine Griezmann es una de ellas.

El Athletic contactó con el entorno del zurdo de Macon para tantearle y conocer si había alguna posibilidad de que su protegido aceptara cruzar la A-8. La respuesta fue un no rotundo.

Pero es que años antes lo llegaron a intentar con el capitán Xabi Prieto. El presidente Fernando García Macua anunció tras su victoria en las elecciones en julio de 2007 que comenzaría las negociaciones para fichar al emblema realista. El entrenador Joaquín Caparrós no escondió tampoco el interés por ficharle. En ese momento estaban dispuestos a ofrecer un importante salario al jugador. Ya saben lo que ocurrió.

Otros sí aceptaron

No todos se negaron a cambiar de aires. Gorka Elustondo, sin minutos entonces en la Real, aceptó vestirse de rojiblanco. El resultado no ha sido el que esperaba porque sigue sin tener continuidad. Antes cambiaron de aires Xabi Castillo, Mikel Balenziaga, Iñigo Díaz de Cerio, Igor Gabilondo, Andoni Imaz, Bittor Alkiza, Iban Zubiaurre, Luciano Iturrino y Lorenzo Juarros, con resultado dispar.

El Athletic podría volver ahora a la carga atosigado por la difícil situación deportiva, sin Ernesto Valverde, el entrenador que mejor ha sabido entender la filosofía del club en los últimos años, y con una junta directiva consciente de que uno de sus flancos débiles está en los problemas para retener y fichar figuras.