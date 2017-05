Julen Colinas: «He cumplido el sueño que me propuse al salir de la Real Sociedad»

Tras vivir 72 horas de fiesta, de celebración ininterrumpida por el ascenso de la Cultural Leonesa a Segunda división 42 años después, León recuperaba ayer la normalidad y el pulso cotidiano. También lo recuperaba Julen Colinas (Donostia, 1988), uno de futbolistas más queridos por la afición leonesa, que marcó uno de los goles en el partido decisivo y recibió el premio 'León rampante' al jugador más destacado del año.

El extremo reconoce que León «ha sido una locura con el ascenso del equipo. Los festejos comenzaron en el propio campo. Abrimos botellas de champán, nos abrazamos, gritamos, liberamos tensión... y ya no paramos. La gente está volcada y muy agradecida».

El camino para la Cultural ha sido largo, complicado y lleno de emoción, tras quedar primera de grupo empatado a puntos con el Rácing de Santander. «La primera vuelta fue espectacular. La primera derrota llegó en la última jornada antes de irnos de vacaciones en Navidades. A principio de año pasamos un bache que nos hizo perder el liderato, pero al final recuperamos nuestro juego y quedamos primeros del grupo tras vencer en los últimos cinco partidos».

Sus datos Nombre: Julen Colinas. Fecha de nacimiento: 16 de abril de 1988. Lugar: Donostia. Altura: 170 cm. Peso: 65 kg. Trayectoria: Tras cuatro temporadas en el Sanse (desde la 07/08 hasta 11/12), jugó una cedido en el Real Unión (12/13), dos en el Toledo (13/14 y 14/15) y otra en el Lleida (15/16). La temporada pasada fichó por la Cultural.

El sorteo entre los campeones de grupo les emparejó con el Barcelona B, «un rival muy peligroso como todos los filiales. Juegan muy bien, tanto en casa como a domicilio y sabíamos que iba a ser una eliminatoria complicada».

El partido de ida se disputó en el Mini Estadi y finalizó con victoria Leonesa (0-2). En la vuelta, con el marcador a favor y el apoyo de su afición parecía que a la Cultural no se le podía escapar el ascenso. «El ambiente fue impresionante, con el Nuevo Reino de León lleno hasta la bandera y cantando el himno...».

Pero el partido se complicó. El Barcelona marcó primero y se puso a un tanto de igualar la eliminatoria. «Fueron minutos de tensión que teníamos que saber gestionar. Afortunadamente logré marcar el gol del empate que nos daba la tranquilidad y terminamos ganando 2-1. Después de tanto trabajo, lucha y sacrificio la recompensa había llegado».

«Para un jugador formado en una cantera como Zubieta el objetivo es llegar al profesionalismo»



«Sería bonito que la temporada que viene en la Copa nos tocara la Real y poder jugar en Anoeta»

En Lleida lo pasó mal

Un premio que el año pasado se le escapó entre los dedos cuando militaba en el Lleida. «Lo del año pasado no se lo deseo a nadie. Llevábamos cinco meses sin cobrar y solo el hecho de meternos en el play off ya tuvo mucho mérito. Nos jugamos el ascenso contra el Sevilla B y perdimos en los penaltis. Fue muy duro. Afortunadamente, el fútbol siempre da una segunda oportunidad y si el año pasado lloré de pena, este lo he hecho de alegría».

El extremo reconoce que con el ascenso a Segunda ha cumplido el «sueño» que se propuso cuando dejó la Real para probar suerte en el mundo de fútbol. «Para un futbolista formado en una cantera como la de Zubieta el objetivo es llegar a jugar en nivel LFP, como profesional, pero no es fácil». En su caso, ha sido un camino de cinco temporadas. Tras abandonar la Real, Colinas jugó en el Real Unión, el Toledo y el Lleida. «De Segunda B solo ascienden cuatro entre ochenta. Los clubes de Segunda es difícil que fichen a jugadores de nuestra categoría. Por eso, el camino más directo es conseguirlo con tu equipo».

El ascenso de la Cultural a Segunda es la culminación de un proyecto que se gestó en 2015 con el acuerdo de colaboración entre la entidad leonesa y Aspire Academy de Qatar. «El club estaba al borde de la desaparición -tenía 1,7 millones de deuda- y con la ayuda de los catarís ha salido adelante. En Segunda B hemos tenido una estructura que muchos equipos de Segunda no tienen. En unos meses hemos pasado de 1.500 socios a 4.000 y el estadio se ha llenado media docena de veces. Como dicen aquí, ha vuelto el 'culturalismo'».

«Temporadón» de la Real

A pesar de la distancia, Colinas ha seguido de cerca la temporada que ha hecho la Real . «Han sido muchos años en el club. Tengo muchos amigos y compañeros allí y han conseguido un premio más que merecido. Han hecho un temporadón».

El próximo objetivo que quiere cumplir Colinas es jugar en Anoeta ante su familia y sus amigos. «En la Copa a los equipos de Segunda les corresponde jugar con los que juegan competiciones europeas. Sería muy ilusionante y bonito poder jugar contra el club en el que me formé y contra algunos de mis compañeros en categorías inferiores».