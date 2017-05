Los nuevos retos de Xabi Alonso

Xabi Alonso se ha sincerado en una entrevista con ESPN en la que ha desgranado algunas claves de futuro, al mismo tiempo que ha desvelado varias cicatrices de su carrera deportiva. El centrocampista tolosarra, que ya confesó que le había dolido especialmente no ganar un título con la Real, considera que ha completado una trayectoria interesante con éxitos en varios campeonatos. Dice que se queda con esa riqueza.

En primer lugar, revela que echa de menos no haber ganado una Copa de Europa con el Bayern de Múnich: «Incluiría esa pequeña decepción y también no haber ganado la Premier League con el Liverpool. Lo ganamos prácticamente todo, pero no la Premier». También aquella liga de 2003 que le arrebató el Real Madrid a la Real Sociedad, pero admite que haber conseguido también esos títulos hubiera sido demasiado: «Si hubiera ganado todos ellos, mi colección de trofeos hubiera sido, simplemente, demasiado completa».

Al igual que le ha pasado a tantos futbolistas, sin ir más lejos al paisano Iván Campo, deja claro que el equipo inglés es el que más le ha marcado durante su carrera futbolística: «El Liverpool tiene su propia historia y leyenda que atrae a cualquiera que le guste el fútbol. También se apoderó de mí. Anfield me enganchó y la Premier League también porque lo estábamos haciendo bien. En 2005 ganamos la Champions League en mi primera temporada y el Liverpool me enganchó de por vida».

Finalmente, Xabi Alonso ha contando cuáles son sus planes a partir de ahora y parece que no tienen que ver con el fútbol, sino con disfrutar de su nueva vida: «Voy a comprar una moto para irme de viaje este verano. Será una moto de carreras. No la más grande, pero tampoco la más pequeña. Siempre me han gustado las motos. Me encanta la libertad que consigues en ellas y antes no podía disfrutarlo. Quiero tener más tiempo libre, más fines de semana. Empieza una nueva etapa de mi vida». Palabra de Xabi.