Las salidas en la Real Sociedad tienen nombre y apellido

«No vamos a provocar la salida de ningún jugador que consideremos fundamental y que no podamos sustituir fácilmente». Las palabras del presidente, Jokin Aperribay, sonaron rotundas en la entrevista publicada el sábado en este periódico. La Real Sociedad no prevé grandes cambios en la plantilla -hará cuatro fichajes a lo sumo-, va a dar continuidad al grueso del equipo, apostará por los canteranos que se han abierto paso (Odriozola, Guridi, Zubeldia, Bautista, Oyarzabal y Kevin) pero también a va tener que desprenderse de algunos de sus jugadores. Eusebio prevé formar una plantilla que rondará los veintidós jugadores. El club lleva semanas trabajando en la formación del plantel para la próxima temporada. Las altas no van a ser numerosas y lo primero es tener definido el número y la importancia de las bajas.

Bardají saldrá cedido. El técnico volverá a tener tres porteros, como acostumbra desde su etapa en el Barcelona. Rulli es fijo y a Toño Ramírez le queda un año de contrato. A éste último se le considera un guardameta con la garantía suficiente como para suplir a Rulli cuando sea necesario. El que cambiará es el tercer portero. El canterano Ander Bardají será cedido para que tenga los minutos que no ha jugado esta temporada. Ha dado un paso adelante en el apartado físico, principalmente en el tren superior, y a los 22 años, Bardají no puede pasarse otra temporada en blanco y necesita jugar. Pablo Sisniega, el portero del Sanse que se ha entrenado con el primer equipo en contadas ocasiones esta temporada, podría ser el que ocupe esa plaza de tercer portero.

Sobra un lateral derecho. Con la continuidad de Álvaro Odriozola encarrilada, el otro puesto en el lateral derecho se lo van a tener que pelear Zaldua y Carlos Martínez. Por edad y proyección potencial, el candidato a permanecer en la plantilla parece Zaldua, pero la última palabra la tendrá Eusebio. La incógnita es saber hasta qué punto está recuperado de su lesión Carlos Martínez. Éste se ganó la confianza de Eusebio hasta que se lesionó en diciembre y Zaldua no ha terminado de hacerlo, a pesar de ser seis años más joven. Es más, tras el percance del de Lodosa en Granada el técnico optó por subir a Odriozola en vez de apostar por él. A la espera del rendimiento que uno y otro ofrezcan en pretemporada, la sensación es que la decisión definitiva llegará en los últimos días de mercado.

Bardají, Héctor, Gaztañaga y Granero son los que más opciones tienen de salir



Carlos Martínez, Markel y Canales harán la pretemporada, sin descartar nada

En el centro de la zaga no sobra nadie. Ya es conocido que no se ha ofrecido la renovación a Mikel González. A Navas, Aritz e Iñigo se sumará un cuarto central para afrontar con garantías las tres competiciones en las que estará inmersa la Real al menos hasta navidades. Diego Llorente, la última temporada cedido en el Málaga, es el mejor colocado para apuntalar el puesto de central.

En el lateral izquierdo, Yuri es fijo y Kevin, el internacional con Portugal que debutó con éxito en el Bernabéu y que va a jugar el Europeo Sub21 el próximo mes, será el que se lo ponga difícil. A Héctor, cedido en los últimos meses en el Granada y al que le quedan dos años de contrato, se le buscará una salida.

Gaztañaga, Markel, Granero... Es la línea del campo en la que se van a producir más salidas. Gaztañaga, Markel, Granero y Canales tienen difícil su continuidad, aunque se tratan de casos distintos.

Gaztañaga, prácticamente inédito en este curso, saldrá cedido aunque tampoco es descartable que sea traspasado si el jugador ve con buenos ojos esta posibilidad. A sus 25 años, después de una temporada sin minutos en la Real en la que Eusebio ha apostado por otros jugadores en su puesto, parece difícil que su rol vaya a cambiar la temporada que viene, en la que Igor Zubeldia será jugador del primer equipo a todos los efectos.

El club hablará con Markel Bergara, al que le quedan dos años de contrato. Es uno de los jugadores que devolvieron al club a Primera, un referente en el vestuario, pero su participación ha ido a menos en los últimos tiempos. Salvo que prefiera salir a otro club en busca de minutos, el elgoibartarra hará la pretemporada con el equipo para tratar de ganarse un puesto en la rotación.

Con Granero ya se intentó que saliera el pasado verano pero se quedó y ha terminado jugando 19 partidos, ocho como titular. Sabe que lo sigue teniendo difícil y, a un año de concluir contrato, no puede permitirse pasar otra temporada con tan poco protagonismo. A Granero no le faltan ofertas y la Real no le va a poner ninguna traba para salir. Para él la situación es incómoda. Tiene 29 años y un contrato importante dentro de la plantilla. Necesita volver a jugar si quiere recuperar las sensaciones. Ha jugado 83 encuentros oficiales en las cuatro campañas de una estancia marcada por la grave lesión de rodilla que tuvo al poco de llegar.

En lo que respecta a Canales, con contrato en vigor hasta 2018, es un jugador que gusta a Eusebio, aunque el técnico no encuentra la manera de garantizarle la continuidad que el propio futbolista desea. Canales, al que le ha costado esconder su malestar por la situación que ha vivido esta temporada, quiere jugar ahora que ha visto que se ha recuperado bien de su última lesión en la rodilla y tampoco le faltan ofertas después del rendimiento que ha dado en la recta final de la temporada. El jugador podría optar por iniciar la temporada y si su rol sigue siendo el mismo que ahora, con pocos minutos en cada partido, salir en el mercado invernal. Hasta la fecha ha jugado 116 partidos con la Real.

La repesca de Rubén Pardo, procedente del Betis y con contrato hasta 2020, se hará efectiva. El jugador empezará la pretemporada con la Real, aunque sabe que mucho tienen que cambiar las cosas para que acabe jugando con Eusebio. Podría volver a salir cedido o incluso ser vendido si llegara una buena propuesta a las oficinas de Anoeta que satisficiera a todas las partes.

Pendientes de Vela. Las salidas en la delantera dependerán de lo que haga Vela. Ahora mismo el club está pendiente de lo que suceda con el mexicano, que acaba en 2018 y ha afirmado que por su cabeza no se le pasa seguir más allá. La Real abonó en su día 14 millones en dos entregas por su llegada y querría recuperar una parte este verano. Si el mexicano encontrara un destino fuera de aquí que dejara algún dinero, podría llegar un segundo jugador de ataque.

Oyarzabal, Juanmi y William José están llamados a ser tres referencias esenciales durante la próxima temporada, siempre y cuando la elevada cotización del delantero brasileño no acabe poniendo en riesgo su permanencia en la plantilla, obligando a buscar un sustituto. El club confía en la plena recuperación de Agirretxe y tiene también depositada mucha confianza en Bautista, que tiene contrato hasta 2020. David Concha, también atado hasta 2020, tiene todos los boletos para salir cedido.

Los cedidos no regresarán. Babic, Hervías, Capilla y Oyarzun, los cuatro cedidos esta temporada, no parece probable que tengan sitio en la Real la próxima temporada. Ninguno de los cuatro ha terminado de dar un paso al frente en los equipos en los que han jugado esta temporada, con la excepción de Oyarzun, que solo ha estado disponible en el último mes de competición al estar lesionado de la rodilla izquierda.

Babic no ha tenido continuidad en el Reus, el protagonismo de Capilla en el Numancia ha ido de más a menos y Hervías tampoco ha podido brillar condicionado por el mal deportivo del Elche, en puestos de descenso. La Real, de acuerdo con los jugadores, deberá adoptar una decisión con cada uno de ellos.