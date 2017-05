Adiós en los penaltis en Belgrado

Tras un año con sólo las dos competiciones habituales, la Real volvió a clasificarse (quinta) para la Copa de la UEFA 1990/91. Lausana y Partizán de Belgrado fueron los rivales y el techo del equipo, los dieciseisavos. En esta ocasión, la eliminación llegó en noviembre -de nuevo en los penaltis- y la amenaza del descenso quedó a tres puntos y cuatro posiciones. Una campaña compleja que, analizada con la perspectiva que da el tiempo, se saldó con los objetivos cumplidos, aunque en su día le costase el cargo a Boronat.

El conjunto txuri urdin acabó decimotercero y selló la permanencia en la antepenúltima jornada. Y eso que entonces el cuarto y el tercero por abajo disputaban la promoción por salvarse. La Real se había reforzado en verano con los fichajes de Richardson y Atkinson para compensar las marchas de Billabona (Athletic) y Goikoetxea (Barcelona). Superó en la primera ronda al Lausana y cayó a penaltis en la segunda contra el Partizán en Belgrado.

En el primer partido jugado en el estadio olímpico de la Pontais, en Lausana, ante 26.000 espectadores, la Real se puso por delante a la media hora con dos goles de Lumbreras y Gajate. El partido estaba más que encarrilado, pero en la segunda parte el Lausana fue capaz de volter al marcador para ganar 3-2. Boronat no se lo explicaba al acabar el choque. «Estoy molesto por nuestro claro conservadurismo en la segunda parte».

RESULTADOS Treintaidosavos Lausana-Real Sociedad 3-2 Real Sociedad-Lausana 1-0 Dieciseisavos Real Sociedad-Partizán de Belgrado 1-0 Partizán de Belgrado-Real Sociedad 1-0 4-3 en los penaltis)

La eliminatoria se había puesto cuesta arriba, pero en Atocha, un gol de Aldridge, tras una portentosa actuación de González en la portería, permitió seguir el camino en Europa. «Era un partido de genio, copero, europeo... Había que echarle bemoles», recogía Luis de Andia en estas mismas páginas.

El Partizán de Belgrado de cruzó en el camino de la Real en la siguiente eliminatoria. La entrada no fue de las mejores en Atotxa, el partido fue televisado y eso se notó. Hubo que esperar al minuto 91. Larrañaga fue el autor del único gol. Así lo relataba al término del partido: «Ha llegado después de una falta que ha sacado Mentxaka. Górriz ha enviado el balón de cabeza al centro, me ha venido y la he empalmado muy bien. Le he pegado muy fuerte porque sabía que había mucha gente y era la forma de que pudiera entrar el balón».

Esa ventaja no fue suficiente. En Belgrado el partido acabó también 1-0. Boronat, con Aldridge como único hombre punta, pecó de conservadurismo. Tan sólo un cabezazo de Górriz en la segunda mitad y un disparo cruzado pero inútil de Mentxaka, ya en la prórroga, ofreció la Real de fútbol ofensivo. El guardameta yugoslavo, Pandurovic, detuvo los penaltis lanzados por Aldridge y Bengoetxea. La Real marcó tres y el Partizán cuatro.