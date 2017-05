Jokin Aperribay: «La plantilla de la Real estará a la altura de Europa»

Jokin Aperribay se muestra satisfecho por la temporada que ha completado la Real. Cree que podría haber acabado incluso más arriba de no haber arrancado mal la Liga y sufrido ese pinchazo en el mes de marzo, pero entiende que ese es el desafío que tienen para el futuro: ser aún más regulares. Asegura que van a trabajar para hacer una plantilla que compita con garantías en las tres competiciones la próxima temporada y anuncia que no va a haber muchas incorporaciones en verano. «Dependerán de las salidas», afirma.

- ¿Qué balance hace de la temporada recién concluida?

- Ha sido una buena campaña, en la que el final ha sido mejor que el principio. Hasta el partido de San Mamés no conseguimos definir el estilo de juego, pero a partir de ahí ha sido un año muy bueno.

«Olabe es una persona muy capacitada pero no veía que podía cumplir con los objetivos ahora»



«Nunca dudamos de que Loren iba a seguir. Hay que dar continuidad a las personas válidas»



«No va a haber muchas llegadas y las que haya vamos a intentar que sean rápidas»



«Las cuentas de la Real no dependen de la venta de Griezmann, aunque nos vendría bien»



«No tenemos voluntad de vender a ninguno de los jugadores que son claves para el futuro»



«¿Yuri? Me parece difícil que paguen su cláusula íntegra. No se ha dirigido nadie en esos términos»



«Odriozola es un chaval magnífico que lleva a la Real en el corazón. Estoy seguro de que se queda»



«Con Vela hay que combinar lo que necesita el equipo, su voluntad y la economía del club»

- ¿Cómo cambia el gol de Juanmi la lectura final del curso?

- En cuanto al juego, no tanto, pero sí por lo que significa asegurar una plaza en la Europa League, que es muy importante para la Real. Nos ha hecho mucha ilusión.

- ¿Hubiese sido una decepción acabar séptimos?

- Más que una decepción, hubiese sido inmerecido. El lugar que le correspondía a la Real era el quinto o el sexto. Más el quinto que el sexto.

- ¿En agosto pasado pensaba que la Real haría semejante temporada? Nadie quería pronunciar la palabra Europa...

- Internamente sí que habíamos hablado de ella, pero las notas se ponen en mayo. Y depende de lo que se haga cada día. No tanto el partido a partido, sino de cómo preparas cada uno de ellos. En el deporte hay que preocuparse mucho del camino para que el resultado sea bueno. Yo sí esperaba hacer una buena temporada.

- ¿Y el juego que ha desplegado el equipo también lo esperaba?

- Nuestro equipo tiene unas características que Eusebio las ha identificado muy bien. Sabe cómo expresarlas en el campo y se identifica con esa forma de manifestarse de estos jugadores. Ha sido muy valiente en este sentido.

- ¿Llegó a soñar incluso con la posibilidad de acabar entre los cuatro primeros?

- En un momento dado pudo ser, porque estábamos ahí, pero es muy difícil aguantar todo el campeonato el ritmo de los primeros. Si miramos la temporada al completo vemos que salvo al inicio y en el mes de marzo, lo hemos hecho. Hemos estado en los números de los primeros y ahí es donde podemos mejorar. Hay que poner las bases para que en un futuro podamos también competir de la misma manera los diez meses de la competición. Pero sin precipitarse y respetando siempre nuestra filosofía.

- ¿Tenía la Real plantilla para haber entrado en Champions?

- Cuando equipos como el Atlético o el Sevilla están bien, es muy difícil quitarles puntos. Las diez primeras jornadas no salieron como nos hubiera gustado y luego es difícil recuperar el terreno perdido porque no tienes margen de error. Creo que la Real tiene un buen equipo y que tiene que ir apuntalando posiciones para estar lo más arriba posible, pero sin perder el norte.

- ¿Ha llegado justa de fuerzas al final de temporada?

- No es la información que manejábamos dentro del club a tenor de las pruebas de esfuerzo realizadas. Hay intangibles en determinados partidos que también influyen en el rendimiento. Los nervios, el calor, ir ganando o no, pueden impedir que expreses sobre el campo lo que pretendes. El partido contra el Málaga fue un derroche de fuerza física aunque no se ganara.

- ¿Tiene margen de progresión este equipo para estar mucho más arriba en la Liga?

- Los objetivos te los tienes que plantear a medio y largo plazo y luego los resultados llegarán. Ese margen, por pequeño que sea, nos tiene que ilusionar. Hay que consolidar lo que tenemos y ver cómo podemos crecer. No solo cómo ganamos una posición, sino cómo podemos crecer estructuralmente para afrontar con garantías tres competiciones la próxima temporada. Cómo podemos estar en Europa de forma recurrente. Cómo podemos consolidarnos arriba para que nuestros jugadores se queden aquí todo el tiempo que queremos. La Real tiene retos importantes que afrontar en el futuro.

- ¿Cómo se puede competir con garantías en tres competiciones?

- Desde el esfuerzo, el sacrificio, la unión... Entender que los objetivos son una cuestión de equipo, aunque sabemos que estar un poco más arriba o abajo muchas veces depende del rendimiento individual. Son valores necesarios y que hay que gestionarlos bien.

- La llegada de Eusebio en noviembre de 2015 cambió la inercia del equipo, ¿dónde está el secreto de su éxito?

- Cualquier crecimiento tiene dientes de sierra. La Real está creciendo en lo deportivo y en lo económico. Hace siete años estábamos en Segunda, después nos pasamos dos pensando en cómo mantenernos y en los cinco últimos hemos ido tres veces a Europa y hemos quedado cuatro entre los diez primeros. Que un año no lo hagas tan bien, entra dentro de la normalidad. Veníamos de jugar Champions, quedar séptimos y jugar unas semifinales de Copa en la 13/14. Y seguro que luego fallaron varias cosas. Conseguir los retos requiere de un esfuerzo y ese esfuerzo tiene que estar al servicio del grupo. Seguro que ahí fallamos todos. Pero no hay que olvidar que en apenas un año perdimos a Illarramendi y a Griezmann, que ya vemos al nivel que están. Es lógico que notásemos su ausencia. Si miramos las cosas con una perspectiva en el tiempo, todos estaríamos encantados cuando ascendimos en 2010 de lograr lo que hemos logrado.

- ¿Pero qué le ha dado Eusebio al equipo?

- Es un entrenador que ha comprendido lo que los jugadores podían dar, están a gusto con él y rindiendo.

- Cuando amplió su contrato hasta 2019 dijo que le hubiese renovado de por vida, ¿a qué se refería?

- Eusebio transmite estar muy contento en la Real. Sé que gestionar un equipo durante un gran plazo de tiempo no es fácil, pero hay que buscar modelos de gestión en los que es importante conseguir la continuidad de las personas. Para cumplir los objetivos económicos, para que la filosofía del club cale en los jugadores, para que sepamos que estar arriba es mucho más que acertar en las alineaciones, que los más jóvenes tienen que llegar al primer equipo... Debemos huir de análisis a corto plazo y cuando tenemos personas capacitadas para que el club crezca, hay que darles toda la confianza.

- Esta temporada se le ha achacado al técnico que ha utilizado a pocos jugadores de la plantilla, ¿lo comparte?

- Ahí entraríamos en la gestión de la plantilla y no es mi campo. Pero muchas veces hablamos de la Real campeona o de la que casi gana la Liga en 2003 y siempre coincidimos en que nos sabíamos la alineación de memoria. Ahora parece que eso es un problema. Con la temporada concluida tenemos que analizar por qué ha sido así y si el próximo año tenemos que afrontar así o no la temporada. Creo que la gestión de la plantilla ha sido buena.

- ¿Se puede afrontar la próxima temporada de la misma manera?

- Sí. Pero antes hay que hacer un análisis correcto de la situación. Vienen muchos jugadores jóvenes a los que hay que dar una oportunidad y hay que ver cuáles pueden ser las salidas, pero afianzaremos el equipo de forma competitiva. Vamos a hacer una plantilla que responda a la ilusión de ir a Europa.

- ¿Qué supone para el club volver a jugar competición continental?

- Tener una Real con referencia europea es importante desde muchos puntos de vista. Y no solo desde el económico, porque quizás la Europa League no sea la competición que más ingresos genere. Pero nos hace mucha ilusión llegar lejos en este torneo y eso es importante en el fútbol. Y lo tenemos que hacer desde la naturalidad.

- ¿Sabe dónde se disputa la final?

- En Lyon, ¿no?

- Ya lo ha mirado, ¿eh?

- No, pero se comentó en una junta de la Federación Española.

- ¿Qué le dice esa ciudad?

- Me dice mucho, pero aún falta un año para eso y es mucho tiempo.

- Al no estar presentes Real Madrid y Barcelona, ¿es la competición en la que puede llegar más lejos la Real?

- Puede ser, pero este año se la ha llevado el Manchester United, que está entre los grandes de Europa.

- Ya, pero el Sevilla también la ha ganado cinco veces y equipos como el Alavés o el Athletic han llegado incluso a la final...

- Los datos indican eso, que es más factible llegar lejos. Pero desde que el campeón de este torneo accede a la Champions, los grandes se la toman más en serio. No hay más que ver al Manchester United. Nosotros lo que debemos hacer es prepararnos para hacerlo bien. Si no, es imposible.

- Ahora que han transcurrido unos meses, ¿qué pasó con la salida de Olabe?

- Era una persona en la que confiábamos para desde la dirección del fútbol ahondar en la metodología y el progreso de cara a los próximos años. Roberto está muy capacitado para ello y es una pena que esta vez no haya podido ser. Estoy seguro de que en un futuro podrá estar en la Real Sociedad.

- Tenía mucha confianza puesta en él. ¿Le dolió su marcha?

- Me hacía ilusión porque es una persona muy válida que podía aportar valor al club. Hemos tenido una buena relación pero él no veía en ese momento que podía cumplir con los objetivos por diferentes razones. No hay que darle más vueltas.

- Pero extrañó mucho que durase tan poco tiempo, ¿no?

- Es verdad que él se encontró con una Real bien estructurada y con una forma de hacer las cosas. En el club hay muchas personas cuyo trabajo está dando un buen rendimiento. Que los jóvenes estén dando buen rendimiento no es fruto de la casualidad. Hay una labor detrás muy importante y luego está la valentía de Eusebio y de la dirección deportiva para abrirles esa última puerta.

- ¿Tuvo algo que ver su salida con la relación que tenía con Loren?

- Nada. Como él dijo, no tuvo nada que ver con las personas.

- ¿Sigue pensando en incorporar a un director de fútbol?

- No lo sé aún. Quizás lo podamos organizar de una forma diferente. Este verano lo pensaremos con tranquilidad. No es algo prioritario a corto plazo, aunque estamos en ello porque queremos unir la digitalización del club con el entrenamiento y la formación del jugador. Por eso es tan importante la metodología.

- Loren sigue dos años más, ¿no?

- Nunca hemos puesto en cuestión su continuidad. Ya dije hace unos meses en Deba que no veía la próxima temporada sin Loren en la Real. En el último consejo de administración decidimos renovarle y vamos a hacerlo. ¿Dos años? Puede ser, siempre ha sido así, pero antes falta que nos sentemos a hablar con él. Seguro que el acuerdo va a ser rápido.

- Con la salida de Monchi del Sevilla, es el director deportivo que más tiempo lleva en el cargo de Primera, ¿qué lectura hace de ello?

- Antes hablaba de la importancia de dar continuidad a las personas que son válidas cuando me preguntaba por Eusebio. Aquí es lo mismo. Para consolidar el club es importante que haya personas que tengan una visión duradera de las cosas y que sientan que las decisiones que toman no se cuestionan todos los días. A corto plazo, todos nos podemos equivocar. Y cuanto menos refuerzo tienes al tomar una decisión, más te equivocas. Pero no hay más que ver dónde estábamos hace ocho años y dónde estamos ahora para entender que vamos por el camino correcto.