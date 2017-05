La despedida de Atocha de Europa

La participación de la Real Sociedad en la Copa de la UEFA 92/93 no pudo ser más efímera. Era la última temporada en la que los realistas jugaban en Atocha, la última oportunidad en la que el viejo campo de Duque de Mandas iba a albergar competiciones europeas y el equipo realista fue apeado en treintaidosavos de final por el Vitoria de Guimaraes portugués, que entrenaba el exazulgrana Mario Marinho.

El partido de ida se disputó en el Estadio Municipal de Guimaraes. Los de Toshack fueron superados ampliamente en la primera parte, en la que encajaron dos goles. Paulo Bento logró en el segundo periodo el tanto que redondeó el marcador (3-0). Al entrenador galés no le gustó nada la labor de sus jugadores durante el choque. Para el minuto 15 ya había puesto a calentar a todos los suplentes, tras encajar el primer tanto. Después de recibir el segundo sustituyó a Carlos Xavier (min. 32).

Resultados Treintaidosavos Vitoria de Guimaraes-Real Sociedad 3-0 Real Sociedad-Vitoria de Guimaraes 2-0

Toshack se mostró muy crítico. «¿Si me ha sorprendido el Vitoria? Me ha sorprendido negativamente la Real. Estamos un poco groggys, ha fallado todo». Sobre las opciones para remontar en Atocha, no era muy optimista. «Un 3-0 en contra es complicadísimo. De diez veces, en nueve caes eliminado».

En la vuelta, la Real a punto estuvo de lograr la gesta. Disputó un gran partido y se quedó a un paso de forzar la prórroga. Comenzó pronto a soñar gracias a un gol de Lumbreras en el minuto 7, con ayuda de un defensa luso. En el 24, Fuentes consiguió el segundo. El milagro estaba cerca, pero el esfuerzo blanquiazul no tuvo premio y la Real quedo apeada de la UEFA. Atocha se despidió de Europa.