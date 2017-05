La Real Sociedad aguarda el traspaso de Griezmann

La victoria del Manchester United en la Europa Legue, con el consiguiente billete para la Champions de la próxima temporada, acerca la posibilidad de que Antoine Griezmann (Macon, 1991) acabe saliendo del Atlético de Madrid y por tanto el 20% del traspaso acabe en las arcas de la Real.

El jugador, de vacaciones en Estados Unidos donde sigue en directo las finales de la NBA, como acostumbre en los últimos años, podría ver colmado su deseo de pelear por títulos en Inglaterra con el United, como ha confesado en los últimos días después de haber ganado solo un trofeo con el Atlético, la Supercopa de España nada más aterrizar en el equipo rojiblanco en el verano de 2014. «Quiero ganar títulos y estoy preparado para irme. Me encanta el fútbol para ganar trofeos, vivir estas emociones fuertes. Esta vez quiero saborearlo. Ver cómo se siente...», ha confesado.

El desenlace podría llegar en apenas dos semanas. Todo apunta a que, como recogen medios franceses e ingleses en los últimos días, el equipo entrenado por Mourinho habría alcanzado ya un principio de acuerdo con el internacional francés y tendría pendiente fijar ahora el precio del traspaso con el Atlético. Es previsible que los colchoneros remitan al Manchester United a la cláusula de Griezmann, que desde el verano pasado asciende a 100 millones de euros, pero no parece ser éste un obstáculo insalvable. Los ingleses ya pagaron no hace mucho la misma cantidad por otra figura francesa, Paul Pogba. Además el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, es poco amigo de desvelar los precios de sus jugadores, pero siempre termina negociando con los interesados en abonar las cláusulas de rescisión. Será difícil que el club realista no saque provecho con un club vendedor como el Atlético de Madrid, especialmente cuando se trata de sus delanteros. Fernando Torres, Kun Agüero, Falcao, Diego Costa, Mandzukic... Han sido muchos los atacantes que han triunfado en el Calderón y han acabado tomando la puerta de salida.

CLAVES

EL CLUB MÁS RICO DEL MUNDO El Manchester United ya pagó no hace mucho 100 millones de euros por el francés Pogba EL ATLÉTICO, UN CLUB VENDEDOR Han sido muchos los atacantes que han triunfado en el Calderón y han acabado saliendo UN DESEO QUE VIENE DE LEJOS Mourinho ya quiso al jugador cuando entrenaba al Real Madrid y después al Chelsea LAS REACCIONES

Antoine Griezmann «Quiero ganar títulos y estoy preparado para irme. Me encanta el fútbol para ganar trofeos» Jose Mourinho «No quiero hablar de Griezmann porque no sería respetuoso con el Atlético de Madrid»





Ander Herrera «Griezmann es una estrella y todos los equipos del mundo le querrían tener, pero está aún en el Atlético»

La Real se llevaría nada menos que 20 millones de euros de esos cien a sumar a los 36,3 (treinta más el 21% de IVA) que recibió por el traspaso cuando el Atlético se adelantó a otros clubes europeos que también suspiraban por el francés.

Griezmann está por la labor. Quiere cambiar de aires. La mejor señal es que todo lo que se está hablando y escribiendo de él en los últimos días no parece alterarle lo más mínimo. No esconde su deseo. Ayer mismo posó en las calles de Boston con un aficionado ataviado con la camiseta del Manchester United, lo que ha vuelto a ser entendido como un claro mensaje de dónde va a estar su futuro.

Mourinho podría ver cumplido su deseo de tenerle en su equipo. El interés por el ex jugador de la Real viene de lejos ya que, cuando el portugués era entrenador del Real Madrid, ya se dijo que quería ficharle. Al final fue a parar al Atlético de Simeone. Y después, cuando Mourinho entrenaba al Chelsea, también se escribió que le había hecho una oferta. Cuestionado el luso por la posibilidad de tener a Griezmann la próxima temporada, en pleno jolgorio tras ganar el título europeo, el pasado miércoles, optó por ser prudente: «No quiero hablar de Griezmann porque no sería respetuoso con el Atlético. Nosotros tenemos un grupo de jugadores que consideramos positivamente y además no me gusta que hablen de mis jugadores en otros sitios. Por eso yo tampoco lo hago».

El que sí habló fue el jugador Ander Herrera. «Griezmann es un fenómeno, un futbolista brillante. Es una estrella y todos los equipos del mundo le querrían tener, pero está aún en el Atlético y hay que respetar al club y a sus aficionados».

El interés por Correa

La posible salida del jugador coincide con el interés de la Real por el argentino Ángel Correa. La Real tiene claro que no va a mezclar ambos casos y que cada uno debe tratarse de manera independiente. No va a renunciar a parte de sus derechos por Griezmann para facilitar el aterrizaje del argentino. Si negocia por él, algo que aún no se ha producido, será al margen de la operación del francés. Las relaciones entre ambos clubes son buenas desde hace varios años, pero es una línea roja que la Real no quiere traspasar porque entiende que mezclar ambos asuntos no le beneficia.

Hace tres años ya maniobró de la misma manera cuando se negó a que el Barcelona metiese a algún jugador para abaratar el fichaje de Bravo. Al final terminó recibiendo 13 millones, los mismos que en Can Barça habían pagado por Ter Stegen, y después gestionó la llegada de Dos Santos, que acabó en el Villarreal.