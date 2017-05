Más salidas que incorporaciones en la Real Sociedad

Con la Liga finalizada, la atención se focaliza ahora en los despachos. Hay trabajo por delante para diseñar la mejor plantilla posible para rendir con garantías la próxima temporada en las tres competiciones. Eusebio comienza hoy mismo sus vacaciones y traspasa el testigo a la dirección deportiva y al Consejo, quienes serán los encargados de tomar las decisiones en estas próximas semanas. Unos, en la parcela deportiva, y otros en la económica para dar fe de que los números sustentan las operaciones. El técnico permanecerá atento al otro lado del teléfono de los movimientos que se produzcan.

Una vez más no se prevén grandes cambios en la plantilla y habrá, seguramente, más salidas que llegadas (podrían ser hasta cuatro ), dado que desde el club se pretende dar el paso al primer equipo a varios jugadores del Sanse que ya han asomado este curso en Primera División. El siguiente sería el boceto de la plantilla de la próxima campaña, aunque el verano es largo y siempre estaría condicionado a que no se produjera ninguna salida no deseada. El año pasado no la hubo, aunque el Athletic lo intentó con Mikel Oyarzabal en agosto.

Poco movimiento bajo palos. En la portería no habrá grandes variaciones. Por primera vez en los tres últimos años no habrá que estar pendientes de Gero Rulli, porque el argentino ya es propiedad del club y está bien atado. Esta temporada ha dado un paso adelante, ha progresado mucho en el juego con los pies y ha dejado su portería imbatida en diez ocasiones. Volverá a ser la gran apuesta bajo los palos. A Toño Ramírez le queda un año de contrato y se le considera un guardameta con la garantía suficiente como para suplir a Rulli cuando sea necesario. No ha jugado nada pero se valora mucho su experiencia. Si Eusebio opta por quedarse con tres porteros no parece que el tercero vuelva a ser Bardají, porque a sus 22 años no puede pasarse otra temporada en blanco y necesita jugar, así que saldría cedido. Ahora mismo la opción que cuenta con más enteros para suplirle sería la de Pablo Sisniega, el portero del Sanse.

A Eusebio le gusta Canales pero el jugador quiere tener un papel más protagonista que este curso



Vela acaba en 2018 y la Real quiere recuperar parte del dinero que invirtió en él antes de que quede libre

Un central para suplir a Mikel. En defensa, la principal novedad será el fichaje de un central que sustituya a Mikel González, que acaba contrato, y que acompañe a Navas, Iñigo y Aritz. Mauricio Lemos es uno de los que gusta, pero con el temporadón que ha realizado a sus 21 años en el Las Palmas no le van a faltar novias más poderosas económicamente. Tiene contrato hasta 2021, una cláusula de 30 millones y el club canario no está dispuesto a soltarle por menos de 20, así que está difícil.

A Diego Reyes le gustaría regresar a Donostia, donde dejó muy buen recuerdo, pero el Oporto pide por su traspaso 7,5 millones, una cifra también alta para la Real por un central. Además, el Espanyol también está interesado en comprarlo. Diego Llorente (Málaga) y Alberto Botía (Olympiacos) -la prensa griega publicó que la Real había preguntado por él- son otros dos nombres que están bien colocados.

En el lateral derecho hay 'overbooking' después de que la aparición de Odriozola haya causado impacto. Hasta qué punto habrá sido así que la web de la UEFA le ha incluido en el once revelación de LaLiga. La Real está negociando con él para ampliarle el contrato más allá de 2018 y parece que así será. Otra cosa es que se salga en el Europeo sub-21 como ocurrió con Illarramendi en 2013 y algún grande se encapriche con él. No obstante, si no pasa nada raro, seguirá siendo el dueño del carril derecho blanquiazul. Carlos Martínez y Zaldua también ocupan la misma posición. El primero se ganó la confianza de Eusebio hasta que se lesionó en diciembre y el segundo, no ha terminado de hacerlo, a pesar de ser seis años más joven. Es más, tras el percance del de Lodosa en Granada el técnico optó por subir a Odriozola en vez de apostar por él.

En la banda izquierda Yuri seguirá siendo el referente a la espera de la evolución de Kevin Rodrigues, que debutó en Primera en una plaza como el Bernabéu y estará en el Europeo sub-21 con Portugal. Más difícil lo tiene Héctor , que ha estado cedido en el Granada, por mucho que le queden dos años de contrato.

Zubeldia, Guridi y una incorporación. En el centro del campo seguirán teniendo mando en plaza Illarramendi, Zurutuza y Xabi Prieto, los tres mosqueteros que se han adueñado de la parcela ancha en la presente temporada. Zubeldia será del primer equipo a todos los efectos, ya que es un jugador de una gran proyección que puede desempeñarse tanto de pivote como de volante. También Guridi, que debutó en Mendizorroza, tendrá un hueco arriba en cuanto se recupere de su operación en la rodilla. Eusebio no tuvo duda en tirar de él cuando le hizo falta y le hará un sitio en la plantilla porque le encantan sus cualidades.

Para completar esta línea faltaría un jugador, que podría llegar del exterior. Eso sí, no se trataría de que fuera uno más en esta zona, sino de que por sus excelentes condiciones aumentase el nivel del equipo en la medular para competir cada tres días.

Jugadores como Gaztañaga, Markel y Granero lo tienen más difícil, aunque se trata de casos distintos. Los dos primeros han permanecido inéditos durante todo el curso y saben que lo tienen difícil para jugar, aunque tengan contrato en vigor. En el caso del elgoibartarra, dos años. El club hablará con ellos y habrá que ver cómo reaccionan. Con Granero ya intentaron que saliera el pasado verano pero se quedó y ha terminado jugando 19 partidos, ocho como titular. Sabe que lo sigue teniendo difícil y, a un año de concluir contrato, quizás no pueda permitirse pasar otra temporada con tan poco protagonismo.

Luego está el caso de Rubén Pardo, que ha jugado la segunda vuelta cedido en el Betis. Era un futbolista del agrado de Víctor Sánchez, que le dio mucha confianza, pero el técnico ya no está en el banquillo del Villamarín y hace falta saber por dónde respira ahora el club verdiblanco. Con Eusebio apenas jugó esta temporada y mucho tienen que cambiar las cosas para que lo haga. Con contrato hasta 2020, podría volver a salir cedido o incluso ser vendido si llegara una buena propuesta a las oficinas de Anoeta que satisficiera a todas las partes.

Uno o dos refuerzos en ataque. Arriba la Real quiere incorporar un especialista por la derecha (El uruguayo Correa interesa), una zona en la que siempre ha tenido que manejarse con alguien a pierna cambiada como Vela, Oyarzabal o Canales. Esta incorporación, lógicamente, se movería también en otras ubicaciones, pero pudiendo profundizar por ese flanco cuando fuese necesario.

Canales es un jugador del agrado de Eusebio, como dejó claro el técnico en una entrevista publicada en estas páginas en marzo, pero solo ha sido titular en siete partidos y quiere jugar más. Tiene contrato y la Real cuenta con él, pero alberga dudas acerca del papel que puede desempeñar la próxima temporada.

Con todo, ahora mismo el club está pendiente de lo que suceda con Vela, que acaba en 2018 y ha afirmado que por su cabeza no se le pasa seguir más allá. La Real abonó en su día 14 millones en dos entregas por su llegada y querría recuperar una parte este verano. Si el mexicano encontrara un destino fuera de aquí que dejara algún dinero, podría llegar un segundo jugador de ataque.

Willian José, Agirretxe y Bautista ocuparían las posiciones de delantero centro. El brasileño tiene un buen cartel en la Premier -el fondo poseedor del 30% de sus derechos es inglés-, pero está contento aquí y el hecho de jugar en Europa el año que viene es un punto favorable a la Real. En la izquierda son fijos Oyarzabal y Juanmi, mientras que Concha, que solo tiene 20 años, saldrá cedido para que juegue.