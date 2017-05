Correa no se mezcla con la venta de Griezmann

Antoine Griezmann no oculta su ilusión por fichar por uno de los grandes de Europa. Igual que hace tres años dejó la Real en busca de nuevos retos, ahora cree que su etapa en el Atlético ha concluido y le seduce la oferta que le ha presentado el Manchester United, que le doblaría el sueldo y abonaría los 100 millones de euros de su cláusula. Para ello solo falta que el conjunto de Mourinho se imponga esta noche en la final de la Europa League al Ajax, porque ello significaría que la próxima temporada jugaría la Champions, una competición en la que quiere estar el francés y que el United aún no le asegura. De hacerlo, todo apunta a que cambiará de aires y jugará el curso que viene en Old Trafford.

Sus declaraciones de ayer en L'Equipe no dejan lugar a dudas. «Hemos terminado terceros, ese era el objetivo, pero los jugadores queremos más. Quiero ganar títulos, he llegado a un punto en el que el juego bonito y marcar goles no es suficiente. Eso se ha acabado. Ganar títulos, eso es lo que voy a buscar este verano en el momento de decidir mi futuro», afirmó.

La Real permanece atenta a los acontecimientos porque le corresponde el 20% neto del traspaso. Un buen pellizco en un momento en el que está inmersa en la remodelación de Anoeta, una inversión que le exigirá un gran esfuerzo en los próximos años. Hace tres años Aperribay maniobró con astucia ante la marcha del francés y ahora podría recibir una suma de dinero que entonces no le correspondía.

Al finalizar la temporada 13/14 el jugador transmitió a la Real su deseo de cambiar de aires después de cinco exitosas campañas. El club le remitió a su cláusula de rescisión, que era de 30 millones. El Atlético convenció al futbolista pero no disponía de efectivo suficiente para depositar esa cantidad de golpe en la LaLiga, por lo que debía llegar a un acuerdo con la Real para su traspaso.

Aperribay fue claro con los representantes colchoneros y les transmitió que no iba a dar ningún paso que favoreciera su marcha. Que un año atrás había hecho lo mismo con su amigo Florentino cuando vino a por Illarramendi y no le dio ninguna facilidad. Otra cosa es que el Atlético ofreciese una contrapartida, y así fue como tras una rápida negociación rascó el 20% neto de una futura venta del jugador a cambio de que el cuadro rojiblanco pagara la cláusula entera pero en varios plazos.

Dos operaciones diferentes

Ahora resulta que dos operaciones entre ambos clubes pueden coincidir en el tiempo. La primera, la de Griezmann, ya que sería el Atlético el que debería abonar esa parte del traspaso que le corresponde a la Real. La segunda tiene que ver con el interés que desde Anoeta se tiene por el argentino Ángel Correa, un futbolista que está en la agenda blanquiazul. Gusta mucho por su polivalencia, juventud y capacidad de desborde. Sin embargo, el club txuri urdin tiene claro que no va a mezclar ambos casos y que cada uno debe tratarse de manera independiente.

Esto significa que no va a renunciar a parte de sus derechos por Griezmann para facilitar el aterrizaje del argentino. Si negocia por él, algo que aún no se ha producido, será al margen de la operación del francés. Las relaciones entre ambos clubes son buenas desde hace varios años, pero es una línea roja que la Real no quiere traspasar porque entiende que mezclar ambos asuntos no le beneficia.

Hace tres años ya maniobró de la misma manera cuando se negó a que el Barcelona metiese a algún jugador para abaratar el fichaje de Bravo. Al final terminó recibiendo 13 millones, los mismos que en Can Barça habían pagado por Ter Stegen, y después gestionó la llegada de dos Santos, que acabó en el Villarreal.