Odriozola, en el once revelación de la UEFA

Álvaro Odriozola no deja de recibir halagos y reconocimientos. La temporada del lateral donostiarra ha sido magnífica y su irrupción en el fútbol español a mediados de campaña no ha dejado indifirente a nadie. El último 'premio' al papel de Odriozola en la 2016/17 llega desde la UEFA. La redacción de UEFA.com en España ha incluido al lateral donostiarra en el once revelación de la temporada en LaLiga Santander.

Odriozola figura en ese equipo titular de jóvenes talentos junto nombres como Theo Hernández, Marco Asensio o Sandro Ramírez. El txuri-urdin de 21 años jugaría en esta escuadra que, según los redactores de la UEFA, estaría entrenado por Mauricio Pellegrino.

Sobre Odriozola, la UEFA afirma que «pese a jugar sólo 15 partidos de Liga ha dejado grandes sensaciones con la Real Sociedad en la recta final del campeonato».

El once revelación de la UEFA lo componen:

Kepa Arrizabalaga (Athletic); Álvaro Odriozola (Real Sociedad), Yeray Alvarez (Athletic), Nacho Fernández (Real Madrid), Theo Hernandez (Alavés), Marcos Llorente (Alavés), Carlos Soler (Valencia), Pablo Fornals (Málaga), Roberto Soriano (Villarreal), Marco Asensio (Real Madrid) y Sandro Ramírez (Málaga).

Xabi Prieto, suplente en el equipo ideal

Asimismo, el equipo de redacción de UEFA.com en España ha elaborado el once ideal de la recién acabada temporada. Si bien no figura ningún txuri-urdin entre los titulares, Xabi Prieto forma parte del banquillo de este gran equipo de estrellas configurado por la UEFA. El jugador del Eibar Pedro León acompaña al capitán realista en este grupo de reservas.

El once ideal de la página de la UEFA está integrado por Jan Oblak (Atlético de Madrid); Dani Carvajal, Sergio Ramos (Real Madrid), Gerard Piqué (Barcelona), Filipe Luis (Atlético de Madrid); Toni Kroos (Real Madrid), Manu Trigueros (Villarreal), Pablo Piatti (Espanyol); Leo Messi, Luis Suárez (Barcelona) y Cristiano Ronaldo (Real Madrid). Zinedine Zidane sería su entrenador.

La teórica plantilla de los mejores la completan, desde el banquillo, Marc Andre Ter-Stegen (Barcelona), Marcelo (Real Madrid), Víctor Machín 'Vitolo' (Sevilla), Xabi Prieto (Real Sociedad), Pedro León (Eibar), Neymar (Barcelona) y Antoine Griezmann (Atlético de Madrid).