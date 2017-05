Juanmi Jiménez: «El gol de Vigo es el más importante de mi carrera»

Juanmi Jiménez (Coín, Málaga 1993) entró el domingo en la historia de la Real. Un cabezazo suyo en el minuto 94 valió para empatar ante el Celta de Vigo en Balaídos, finalizar la Liga en sexto lugar y sellar la clasificación europea del club blanquiazul por tercera vez en cinco años. Ayer, era el realista más deseado y buscado.

- ¿Es el gol más importante de su carrera?

- Sí porque es el que da al equipo el pase a Europa, pero es un gol que marcamos entre todos. Sin el trabajo y la unión que hay en este vestuario no hubiera sido posible llegar hasta aquí. Y creo que es algo que se refleja en el terreno de juego.

«Sabíamos que el Athletic iba perdiendo y que nos valía el empate. El final fue muy emocionante»

- ¿Cómo lo recuerda?

- Era el minuto 94, perdíamos 2-1 y podía ser nuestra última ocasión. Iñigo forzó un saque de esquina, Canales lo sacó y puso una buena pelota. Llegué al corazón del área libre de marca y marqué.

- ¿Cuando sustituyó a Willian José estaba visualizando el momento de marcar un gol?

- Entré al terreno de juego con la idea de ayudar al equipo en todo lo que pudiera y como delantero que soy, traté de marcar el gol que nos permitiera empatar. Pero es que no es solo un gol de Juanmi. Llega después del trabajo que ha hecho este equipo durante toda la temporada. Es el reconocimiento al fútbol y el trabajo que hemos hecho.

- A pesar de no ser titular indiscutible ha batido todas sus marcas ¿Es el colofón a su temporada?

- En la plantilla de la Real hay mucha calidad y todos queremos jugar, cuanto más mejor. Trabajamos y nos esforzamos cada día para poder estar en la alineación. Al final, es el entrenador el que tiene que decidir. La competencia que hay es buena, sana. Cualquier jugador que entra al campo en lugar de otro compañero lo hace igual o mejor y eso ha beneficiado al equipo.

- ¿Supone la confirmación de que acertó fichando por la Real?

- Desde que llegué a Donostia y firmé el contrato supe que había acertado, que había dado un paso muy bueno del que no me iba a arrepentir nunca.

- ¿En algún momento dieron por perdida la sexta plaza?

- No. Este equipo ha demostrado que hay que confiar en él plenamente. No es fácil mantenerse tanto tiempo en esos puestos europeos y no nos íbamos a dar por vencidos. Sabíamos que íbamos a sufrir, que teníamos que pelear, pero que haciendo lo nuestro llegarían las opciones, como así ocurrió.

- El partido de Vigo fue una buena metáfora de la temporada. Mucho sufrimiento y final feliz.

- Fue un partido de mucho sufrimiento ante un gran rival, pero estábamos avisados y sabíamos que nos esperaba un partido así. El equipo demostró estar plenamente capacitado para afrontar situaciones complicadas. Seguimos creyendo en nuestra posibilidades y haciendo nuestro trabajo hasta conseguir el objetivo.

- ¿Conocían los resultados del Athletic y el Villarreal?

- En principio estábamos metidos en nuestro partido, pero a medida que avanzaba el choque íbamos recibiendo información de otros campos. Teníamos claro que lo primero era centrarnos en lo nuestro, hacer nuestro trabajo y puntuar. Sabíamos que el Athletic iba perdiendo y que nos valía el empate. Conseguirlo al final fue emocionante.

- ¿Cuál es el secreto del equipo?

- El vestuario que tiene, que es increíble. Sin el trabajo, el compañerismo y la unión que hay nada de lo que hemos conseguido esta temporada sería posible.

- Siendo sextos y si el Barcelona gana la Copa accederán directos a la fase de grupos y no tendrán que acortar sus vacaciones. ¿Se lo han agradecido ya los compañeros?

- El agradecimiento ha sido recíproco porque es un esfuerzo colectivo. Todavía estamos a expensas de lo que suceda en la final de Copa entre el Barcelona y el Alavés. Si los culés ganan el título no jugaremos las dos previas, que es lo que merece el equipo, y podremos disfrutar de más tiempo de vacaciones para recargar pilas. Lo necesitaremos para hacer frente a una temporada que llegará con retos muy bonitos para todos, club y jugadores.

- ¿Tiene el pasaporte en vigor?

- Sí (entre risas), está activo.

- ¿Le apetece jugar en algún lugar en especial?

- La verdad es que no hemos tenido ni tiempo de pensar en ello. Ha sido todo muy rápido y emocionante. Ha pasado en un suspiro.

- ¿Quizá Inglaterra por desquitarse de su paso por Southampton, donde apenas jugó?

- Bueno, ahora lo que quiero es irme cuanto antes de vacaciones, disfrutar del momento. Ya tocará pensar en el año que viene cuando regresemos a Zubieta.