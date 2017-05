Jesús Mari Zamora: «El tanto de Juanmi recuerda al mío: fue al final y logró el objetivo»

Media Gipuzkoa nacida antes del inicio de los 70 sabe qué estaba haciendo aquella tarde del 26 de abril de 1981, cuando la Real puso a prueba los cimientos de El Molinón y los corazones de su afición. El gol de Zamora, por sus circunstancias y lo que supuso, es irrepetible en la historia. Pero el cabezazo de Juanmi en Balaídos también pasará a los anales realistas. Vale la clasificación europea.

- Su gol en Gijón es único, pero ¿ve semejanzas con el de Juanmi?

- Aunque los objetivos eran diferentes, los hechos son parecidos. Entonces se logró una Liga y ahora jugar en Europa, que era el objetivo. En ambos casos se consiguió con un gol en el último segundo y está bien referirse ahora a aquel gol.

«El equipo ha disfrutado y nos ha hecho disfrutar, pero es de analizar por qué va menos gente a Anoeta»

- Tal como está el fútbol, ¿ir a Europa es casi un título para la Real?

- No, porque la Real tiene un presupuesto muy alto. Un título siempre es difícil conseguirlo, también lo era en nuestra época. Dos o tres años antes nadie imaginaba que la Real ganaría una Liga. Y se ganó. Es cierto que ahora hay dos o tres equipos con un nivel muy superior, pero el deporte es una lucha de uno contra uno mismo, contra unos rivales y con unas circunstancias. Y ahí la sorpresa es posible. Lo que hoy nos parece imposible mañana no lo es.

- ¿Vio el partido de Vigo?

- Tenía una comida y lo vi a ratos. Fue un partido raro, como siempre que está en liza un equipo que no se juega nada como era el Celta. Venía de disputar el miércoles un partido exigente pero reaccionó bien a un estado anímico negativo, lo que tiene mérito. Nosotros nos jugábamos entrar en Europa, aunque pienso que el séptimo puesto tendrá premio, porque el Alavés lo tiene difícil en la Copa ante un Barça que aspira a su único título. Con el 2-1 lo vi complicado. Luego vi el resumen y no era fácil empatar en un córner con todo el Celta defendiendo. Pienso que tenía que ser así, que esas cosas pasan por algo. En este caso para hacer justicia con la Real, que siempre ha estado arriba y había hecho méritos.

- ¿Cómo ha visto a la Real?

- Muy bien, fenomenal. No creo que se puedan poner peros. El equipo necesitaba algo así. Hace poco se jugó la Champions, pero sin cuajar un objetivo palpable. Con el presupuesto de la Real, el aficionado quiere objetivos palpables, y Europa lo es.

- Le iba a preguntar si veía algún pero. No parece...

- Si nos ponemos a hacer análisis parciales, seguro que sale algún pero. A mí no me vale. El equipo ha jugado muy bien, ha disfrutado, siempre ha estado arriba... ¿Que tuvo un bache? Para mí no, lo que pasa es que los demás aprietan. La temporada ha sido excelente.

- (...)

- Ahora hay que ratificarlo la próxima campaña. Porque este año empezamos mal. El equipo tenía unas ideas de juego, fue con ellas a San Mamés y se perdió como se perdió. Pero siguió a tope con sus ideas y de pronto las cosas salieron.

- ¿Qué opina de Eusebio?

- Indudablemente tiene una gran responsabilidad en el acierto. Tenía unas ideas y el equipo se ha visto identificado en ellas, ha disfrutado y nos ha hecho disfrutar. Pero repito, hay que ratificarlo el año que viene, que será más difícil y exigente.

- Paradójicamente, la afición ha estado perezosa para ir a Anoeta.

- Eso sí que sorprende. Supongo que el club lo analizará, pero no es fácil. El fútbol cada vez es más negocio y no sé si el sentimiento de la gente comulga con tanto dinero. Que entre dinero es bueno, pero tanto ya no lo sé. Porque quien termina mandando es otro y ahora la televisión marca la pauta. Yo tengo mi idea pero... Por juego y el objetivo por el que pelea, el público debería avasallar en Anoeta, y no ha ocurrido.

- Dice que tiene su idea...

- No quiero profundizar, pero el fútbol se está convirtiendo en un negocio puro y duro, lo que no encaja con el sentimiento de la afición. Se puede vivir con menos dinero y lograr objetivos ambiciosos. Es importante tener en cuenta a la afición, y no hablo de la Real sino de todos los clubes. Si el aficionado no va al campo, todo ese sentimiento se va diluyendo. Eso no es bueno. Ahora hay un dinero desorbitado, y no sería bueno que se nos vaya de las manos.

- Hay quien opina que no había plantilla para afrontar dos competiciones con garantías, y la próxima temporada tendremos tres.

- Por eso insisto en que todo esto hay que ratificarlo. Una plantilla no son doce o trece jugadores. Los tiempos cambian y el fútbol de ahora no se parece al de nuestra época, es más explosivo. Entonces también jugábamos doce o trece jugadores, y esa fue una de las claves para que aquel equipo no hubiera aguantado más en el tiempo. Hay presupuesto para tener una plantilla importante, y cuanta más gente de casa haya, mejor. Así ha funcionado mejor la Real.