Miguel Ángel Lotina: «Hacía mucho que no veíamos a una Real Sociedad tan fuerte»

En Japón, más concretamente en Tokio, hay un entrenador que se ha sentado en los banquillos de la Real y Celta, y que mañana, de madrugada, se pegará delante de su televisor para comprobar lo que depara el último capítulo para entrar en Europa la próxima temporada. Es Miguel Ángel Lotina (Meñaka, Bizkaia, 1957), que clasificó al club celeste por primera vez en su historia para la Champions, en 2003, y el técnico con el que descendió el conjunto donostiarra a Segunda División, hace diez temporadas. Desde que en 2012 abandonase el Villarreal, después de no poder evitar su descenso, no ha vuelto a entrenar en la Liga. Tras dos aventuras en el extranjero, en el Omonia Nicosia de Chipre, y en el Al-Shahaniya de Qatar, vive su tercera experiencia lejos de casa, en el Tokio Verdy de Segunda División.

- Ha cambiado usted Soria, Pamplona, Donostia, Vigo... ciudades con baja población, ¡por Tokio! Una de las ciudades con más habitantes del planeta.

- A pesar de tratarse de una ciudad tan grande y con muchísima gente, nos arreglamos muy bien. El metro y el tren funcionan perfecto. Al principio parece difícil, pero van al minuto. Tengo coche, pero solo lo utilizo para ir a entrenar. Japón es un país excepcional, es una gozada vivir aquí. Hay muchísima seguridad.

- ¿Cómo le surge la opción de ir a entrenar a un equipo japonés?

- Surge por la empresa que me lleva, que es de Barcelona. Ellos fueron a España y tuvimos dos reuniones en Barcelona. Les explicamos nuestra filosofía de fútbol y sobre la vida, y les gustó. Así llegamos a este país.

- Lleva desde enero en Tokio, ¿se maneja bien con los traductores?

- Todo va mediante traductor, sí, ellos no hablan inglés, pero lo que más utilizamos son los vídeos para corregirles. Yo estoy aprendiendo japonés, digo cuatro palabras. Los jugadores están aprendiendo más castellano que yo japonés (bromea).

- ¿Cómo es el fútbol japonés?

- La Primera División es la liga más fuerte de Asia, hay mucho futbolista, la gente hace mucho deporte. Técnicamente son muy buenos, físicamente muy fuertes, lo que les falta es la malicia del jugador europeo. No son tramposos, les falta esa malicia en el campo.

- ¿Sigue la evolución de la Liga desde la distancia?

- Veo los partidos por la tele en casa, lo que pasa es que los horarios me matan. En directo solo puedo ver los del mediodía. No me despierto a verlos a las cuatro de la madrugada. El horario no ayuda. Es una faena. La competición se sigue mucho en la prensa, pero se ve menos por el horario.

- ¿Saca tiempo también para ver a la Real?

- Sí, me gusta verles, cuando he podido les he visto, en directo o en diferido. Hacía mucho que no veíamos a una Real tan fuerte. En esta temporada han coincidido dos cosas. Por un lado, una filosofía muy clara que ha implantado Eusebio, y por otro, que tiene los jugadores ideales para que funcione bien ese estilo de juego. La Real tiene muy buenos jugadores y está haciendo muy buen fútbol. Ha tenido altibajos debido a que varios jugadores importantes han sufrido lesiones, eso seguramente que le haya perjudicado para haber tenido opciones reales de entrar en la Champions League, pero en definitiva está haciendo una gran campaña.

- Illarramendi, Zurutuza, Willian José, Prieto... ¿Qué jugador destaca de la plantilla?

- Todos, los extremos, los laterales... Tienen muy buen banquillo. Illarramendi ha ido a la selección, con eso está todo dicho. Una cosa es tener la idea de juego, pero luego hay que tener jugadores, y la Real los tiene. Por eso está ahí y es un equipo muy bonito de ver.

- Mañana se enfrentan dos exequipos suyos, ¿qué cree que va a pasar?

- El Celta últimamente anda deslavazado, porque también ha hecho una campaña buena. La Real se juega mucho más, y cuando un equipo se juega mucho más, generalmente es más fácil que gane. Eso se tiene que notar sobre el campo, los jugadores salen con la ilusión de la afición y eso tiene que jugar a su favor.

- La Real se juega sus opciones de entrar en Europa contra dos equipos que conoce muy bien. ¿Cómo ve esa lucha con el Athletic y el Villarreal?

- Me gustaría que la Real estuviese delante. A pesar de que al final me marchara y la afición seguramente no me lo perdonase, la Real conmigo se portó fenomenal, tanto los jugadores como la directiva. Estuve muy a gusto. Todavía quedan jugadores que estuvieron conmigo como Xabi Prieto y Mikel González y ojalá puedan estar en Europa. Me gustaría que estuviesen.

- Y Prieto ha renovado por un año más, cada temporada que pasa es mejor futbolista.

- Se ha metido un poquito para atrás y como tiene tanta calidad le ha venido muy bien la manera de jugar de Eusebio. Es un pedazo de futbolista, tiene muchos años de experiencia, y eso dice mucho de él. Es muy difícil estar tantos años en Primera División, eso solo lo hacen los grandes futbolistas.

- Mañana la Real peleará por meterse de nuevo en Europa, la tercera vez en cuatro años, pero hace diez temporadas bajó con usted a Segunda. ¿La afición se ha olvidado ya de eso?

- Cuando yo llegué a la Real sabía cómo estaba el club y el equipo. En ocho jornadas habían conseguido dos puntos. Aun así estuvimos muy cerca de mantenernos, hicimos una campaña bastante meritoria. Poco a poco ha ido poniéndose en su sitio. Entonces era un club que tenía problemas económicos, pero era muy serio y estaba muy bien organizado.

- Entonces, ¿mañana animará a la Real?

- No niego que de pequeño era del Athletic, pero mi segundo equipo era la Real. A mí me educaron así, al final uno tiene que ser agradecido, a mí la Real me dio la posibilidad de trabajar y se portaron fenomenal conmigo.

- ¿Le veremos próximamente en el fútbol español?

- No sé, ahora estoy en un proyecto que me gusta y estoy contento. La experiencia me ha enseñado a no pensar en lo que vas a hacer, sino en concentrarse en el trabajo que estás haciendo. Ahora mismo estoy contento en Japón y no sé si algún día volveré a la Liga.