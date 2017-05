Real Sociedad: Conjurados para el sueño europeo

Los tres de la fotografía que acompaña estás líneas son guipuzcoanos. Son el presente de la Real. También el futuro. Yuri Berchiche (Zarautz, 1990), Xabi Prieto (San Sebastián, 1983) y Mikel Oyarbazal (Eibar, 1997) escenifican la evolución de la Real en los últimos años. De los años oscuros en Segunda a la Champions. Ahora los tres quieren jugar juntos en Europa. Vigo es su sueño. También el nuestro. La cita es mañana a las 16.45 horas. La cuenta atrás avanza y la hora de la final está cada vez más cerca. Son momentos en los que los nervios están a flor de piel. Son de esa clase de partidos que un profesional siempre recordará.

Todos los jugadores del primer equipo, los consejeros con su presidente a la cabeza y los técnicos y personal sanitario de la Real se embarcarán esta tarde en el aeropuerto de Biarritz rumbo a Vigo con destino final en la Europa League. Ninguno se ha quedado en Zubieta. Han viajado todos porque así lo ha querido Eusebio. En esos mismos momentos decenas de seguidores realistas estarán de camino en sus vehículos para conducir por carretera al mismo campo. El vuelo y el viaje en su conjunto compartirán una emoción, un nombre: ilusión. El capitán lo tiene claro: «Si ganamos, se nos abrirán las puertas de Europa».

Desde que la Real sacó el último punto ante el Málaga, el 63 de esta estupenda temporada, llevamos días haciendo cuentas sobre las posibles carambolas que permitirían a nuestro equipo entrar en Europa sin fase previa. Y es que una de las ligas más importantes de la historia reciente de la Real puede terminar peor de lo que merece el esfuerzo realizado. Esta Real nos ha hecho creer que podía jugar la Champions, que podía pelear con el Barcelona en la Copa y que podía alcanzar un puesto de honor. Nueve meses después ha llegado a la última jornada con opciones de acabar quinta. Las nueve victorias y un empate que ha logrado lejos de Anoeta, y la ausencia de jugadores lesionados, permiten pensar en positivo. La Real va a sacar mañana su mejor equipo ante un Celta en tierra de nadie.

Sí, sería bonito que la Real sumara los tres puntos mañana. Yo también la firmo, pero les confesaré que no me siento especialmente preocupado por si dentro de unas horas tenemos o no tenemos posibilidad de jugar en Europa por la vía directa.

Lo mejor, más allá del puesto final, es que la Real empieza a sentirse fuerte y está encontrando su nueva identidad. No somos el Real Madrid ni el Barcelona. Y tampoco queremos serlo. Nuestro futuro depende de que sepamos alimentar los elementos que nos unen y huir como del fuego de aquello que nos divide y nos separa.

Este club ha logrado salir del pantano gracias a una gestión rigurosa, a unos técnicos que han conseguido motivar a sus hombres y, de paso, a todos los demás y a unos futbolistas que están comprometidos con sus colores. De pronto sentimos que en la Real jugamos todos. Odrizola, Bautista, Zubeldia, Iñigo, Oyarzabal, Yuri, Zaldua, Aritz, Illarramendi, Markel, Mikel, Zurutuza, Gaztañaga, Agirretxe... El chaval que desde pequeño sueña con vestir la elástica blanquiazul ve que ese deseo es factible. Difícil, pero posible, porque sabe que si reúne las cualidades necesarias y trabaja para potenciarlas este club siempre le abrirá una puerta. A ver qué club puede decir lo mismo. La Real ya ha ganado antes de jugar en Vigo.