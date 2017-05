La Real no estará sola el domingo que viene en Vigo. El peregrinaje blanquiazul no se acercará al que se vivo en el mismo Balaídos hace catorce años, pero la hinchada guipuzcoana volverá a escucharse en el estadio y las calles viguesas una vez más para ayudar a que los de Eusebio puedan conseguir el pasaporte directo a Europa la temporada que viene.

El Celta ha mandado 662 billetes para la parroquia txuri urdin, de los cuales 150 se han reservado para Viajes Halcón, la agencia oficial de viajes de la Real, la única que fleta autobuses y proporciona alojamiento. Hoy al mediodía cierran el plazo para apuntarse. Por otro lado, 150 billetes se han destinado para las peñas, mientras que en Anoeta se han puesto a la venta 362. Ayer se abrieron las taquillas y vendieron un centenar de ellas.

No se formó una gran aglomeración en los aledaños del estadio de Amara como ha sucedido en las grandes ocasiones, pero los seguidores más madrugadores no quisieron dejar pasar el tiempo para adquirir sus billetes a primera hora de la mañana. Es el caso de Iñaki Castro, el primero en aparecer ayer. Este donostiarra llegó a las 7 de la mañana al punto de venta de entradas ubicado junto a la puerta número seis de Anoeta. No hubiera necesitado llegar con tanta antelación, porque a la hora de la apertura de la taquilla se contaban catorce personas a la espera. Su mujer, Jaione Tobio, que llegó más tarde, achaca esta premura a que «en 2003 nos quedamos sin entradas y estábamos con miedo de volver a quedarnos sin ellas. Pensábamos que iba a venir mogollón de gente». Así evitaban sustos mayores. «Llevábamos años pensando en hacer este viaje en el último partido de Liga y tenía muchas ganas de ir a Galicia», confiesa Iñaki. «Saldremos el viernes en coche, dormiremos de camino y pasaremos una noche de hotel el sábado allí. Volveremos el lunes a la mañana a Donostia, esperemos que con victoria. Vigo nos debe una a todos los realistas».

Las taquillas de Anoeta vuelven a abrirse hoy de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas



Hoy al mediodía concluye el plazo para apuntarse al desplazamiento que organiza Viajes Halcón

«Vamos a quedar quintos»

A este matrimonio txuri urdin le acompañó José Mari Valdemoros, jefe de Iñaki. Este saldrá en coche desde Andoain con su hijo y confía en que la Real gane el domingo ya que el Athletic «palma seguro». Jaione prefiere «pensar en positivo, sino mejor no ir», aunque confiesa que «siempre que voy fuera con la Real perdemos. Soy un poco gafe. A mí no me lo debe Vigo, me lo debe la Real ya». Iñaki también se muestra optimista y confía en el pinchazo del Villarreal: «El Valencia ha hecho mala temporada y se querrá resarcir». Al final, los tres se ponen de acuerdo: «Vamos a quedar quintos».

Minutos más tarde recogieron sus entradas Claudio Iza y Toño Amado. Estos también se mostraron sorprendidos por la escasa presencia de aficionados. «No esperábamos mucha gente, pero tampoco tan poca». El plan de viaje de estos dos realistas es salir el viernes y volver el lunes «con los tres puntos». Irán en coche y pasarán tres noches de hotel. Estuvieron presentes en Vigo en el subcampeonato, y «esta vez toca ganar», dice Claudio. «La Real ganará, el Athletic perderá y el Villareal empatará», apuesta Toño. «La esperanza es lo último que se pierde», bromea Claudio.

Desde Legazpi se presentaron ayer en Anoeta Asier Paredes, Kevin Castaño y Asier Román. «Hemos venido antes de las diez, pero hemos visto que no había mucha gente y nos hemos ido a tomar un café», indican. Estos tres jóvenes realistas pretenden salir el viernes a Vigo y volver el lunes. El plan de pasar el fin de semana por tierras gallegas les atrae y aseguran que «algún pulpo caerá».

Lo que no tienen aún muy definido es el medio de transporte que utilizarán. Barajan entre el coche y el tren. Asier Román tampoco se muestra convencido del todo de que la Real vaya a ganar. «El Celta hace mucho que no gana, alguna vez tendrá que hacerlo», aunque desea que suceda lo mismo que en Riazor cuando la Real certificó su clasificación para la Champions League.

Jon Telleria, de Ezkio, es otro de los aficionados que se acercó ayer hasta Anoeta para conseguir su entrada. Viajará a Vigo acompañado de un amigo de Ormaiztegi y tenía marcado en rojo este fin de semana en el calendario desde hace tiempo: «Hace cuatro meses cogimos el hotel». No será el primer desplazamiento que realice en esta campaña, ya que también animó a los realistas en Las Palmas y Sevilla. «Veo bien a la Real, creo que quedará sexta. El Atlético ganará», opina.

Hoy, los seguidores realistas que deseen viajar a tierras gallegas para animar a su equipo tendrán una nueva ocasión para conseguir una entrada. El precio de los billetes es de 25 euros, y el horario de las taquillas será de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas.