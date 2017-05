«¿Fracaso si no ganamos en Vigo? No. La temporada ha sido buena»

Xabi Prieto ha asegurado este mediodía al término del entrenamiento a puerta cerrada que el equipo está "con mucha ilusión y con ganas de que llegue el domingo. A ver si somos capaces de hacer un buen partido".

"Es una buena señal estar con opciones de alcanzar el quinto puesto. Estamos con ilusión de poder conseguirlo".

Respecto a cómo puede afrontar el Celta el partido tras la derrota de ayer ha dicho que es un equipo peligroso más allá de ese resultado. "No nos podemos fiar. La derrota de ayer les habrá hecho daño pero han hecho una buena temporada".

Más allá de lo que pase el domingo Prieto ha dicho que la "temporada ha sido muy buena. El equipo ha conseguido muchos puntos. No sé si podemos poner el sobresaliente pero ha sido una buena temporada". Por eso no comparte que la derrota el domingo pudiera cambiar de opinión de la temporada. "¿Fracaso? No lo sé. Valoraríamos la temporada como buena. Tenemos 63 puntos, se ha hecho muy buen juego, se han conseguido cosas que hay que valorar pase lo que pase".

El capitán ha dicho que están "ilusionados, convencidos de que si conseguimos una victoria alguno puede fallar. Los tres tenemos partidos complicados. Jugamos fuera de casa, a priori los rivales no se juegan nada pero a todos les gusta ganar más delante de su afición. Va a ser el último partido en el Calderon que tiene algo de romanticismo, y en el derbi el Villarreal tampoco lo va a tener sencillo. Nosotros tenemos que preparar el partido y si ellos ganan habrá que felicitarles. Ojalá podamos ganar nosotros".