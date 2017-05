Zurutuza: «Entraremos en Europa»

Zurutuza regresará este domingo al once titular después de no poder jugar por sanción el último partido ante el Málaga. «Estamos en el final, el equipo está con ganas para este último partido. Será el examen final. Hay que prepararse, centrarse e ir a por todas. Se verá dónde queda el equipo. Estamos tres equipos en un pañuelo", ha dicho.

El jugador ha comentado que está con ganas: "Deseando que llegue el domingo. Estamos con ganas de ir a por todas. Puede pasar cualquier cosa. Tenemos la obligación de ganar, sabemos que dependemos de otros equipos. Todos tenemos partidos complicados. Allí ya hemos ganado así que tenemos que ir a conseguirlo".

A la pregunta de dónde estaba cuando la Real no ganó en Liga ha asegurado, después de mucho pensar, que «estaría en segundo año juvenil». Por eso no cree que haya sensación de deuda en el vestuario después de lo ocurrido en Vigo en 2003: «No sé si tiene deuda. No creo que se nos dé así de fácil. Han estado a las puertas de la final de la Europa League y pienso que tienen un gran equipo y entrenador. Será difícil, no creo que sea tan fácil».

Zurutuza no comparte que sea una decepción acabar séptimo. «Mejor quinto que sexto y sexto que séptimo. Es injusto después de tantos partidos. Es así. En un examen el que puntúa así se lleva el premio», ha afirmado.

No cree que el equipo llegue justo de gasolina: «Hubo un pequeño bache hace un mes, pero el equipo se ha reciclado, estamos llegando bien. En el último partido se hizo un gran juego, con cierta facilitad».

Respecto a lo que espera del partido de hoy entre el Celta y el Real Madrid, el jugador lo tiene claro: «No nos influye, solo el cansancio o las bajas. Sería bueno que sea un partido físico, que sufran o lleguen más cansados».

La Real, a domicilio

A la pregunta de qué supone haber ganado nueve partidos fuera de casa, de si eso supone un plus para afrontar este partido, Zurutuza ha dicho que «eso quiere decir que es fuerte, valiente, que no tiene miedo a perder. Les ponemos en apuros a los demás equipos».

¿Se puede jugar con cabeza un partido como el de Vigo?: «Es difícil hacerlo. Todos jugamos a la misma hora, son detalles, un gol... Lo más importante es hacer nuestro trabajo. Si lo hacemos habrá más posibilidades de ganar. Hay que estar centrados en lo nuestro».

Se la ha pedido la opinión una vez que esta mañana le han quitado la segunda amarilla a Nacho: «Cada jugada es diferente. No quiero entrar en detalles. En directo yo vi que el jugador se tira, le recrimino y él se va. En las imágenes no se ve claro y es difícil que te quiten la segunda».

Ha dicho que en el vestuario tienen la convicción de que se va a conseguir plaza en Europa: «Creo que lo conseguiremos».

A la hora de hacer balance personal de la temporada, ha asegurado que ha disfrutado mucho. «He tenido muchos minutos, se lo agradezco al míster y a mi cuerpo. Estoy contento por haber podido aportar y sentirme futbolista», ha concluido.