Balaídos espera a la afición realista

A la Real no le faltará el apoyo de su gente el domingo en Balaídos. Catorce años después volverá a jugarse todo en el estadio vigués, aunque en esta ocasión no hay una Liga en disputa, sino el pasaporte a Europa. Lógicamente no se producirá un desplazamiento tan multitudinario como entonces, cuando cerca de diez mil seguidores tomaron la ciudad, pero la hinchada txuri urdin estará presente en una cita tan importante.

LOS DATOS Entradas. Hoy se ponen a la venta en Anoeta. De 10 a 12 para los socios y de 12 a 13 y de 16 a 19 para el público en general. Su precio es de 25 euros. Viaje en autobús. Viajes Halcón organiza un desplazamiento en autobús que sale el sábado a las 7 de la mañana y regresa tras el partido. Incluye la noche del sábado en un hotel de cuatro estrellas con el desayuno del domingo. Su coste es de 145 euros.

El club se ha garantizado un buen número de localidades, por lo que todo el mundo que quiera estar presente en Balaídos podrá hacerlo. No va a haber problema de entradas como en otros desplazamientos más cercanos. El Celta ha mandado 662 billetes correspondientes a la grada de Río Alto, que es el sector más elevado de una de las tribunas laterales. La visión del campo desde esa zona es perfecta. El precio de las entradas es de 25 euros.

Las relaciones que mantienen ambos clubes son muy estrechas y esta circunstancia ha posibilitado que la entidad viguesa sea proclive a responder a la demanda que pueda haber desde Gipuzkoa, aunque de momento no es mucha.

Hoy se abren las taquillas

La venta de entradas comenzará hoy en las taquillas del estadio de Anoeta, donde habrá disponibles 362 billetes. De 10.00 a 12.00 se atenderá exclusivamente a los socios y posteriormente, de 12.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00, la venta se abrirá a todos los aficionados. Mañana el horario será de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

De esa cantidad de 662 entradas que han llegado a San Sebastián, 150 se han reservado para Viajes Halcón, la agencia oficial de viajes de la Real, y otras 150 para atender las solicitudes de las peñas.

Por exigencias de LaLiga, en el momento de adquirir las entradas el comprador de las mismas debe facilitar el nombre, dos apellidos y DNI de las personas que harán uso de ellas. Uno puede adquirir las que quiera, ya que no hay límite de venta.

Desde hace dos años el club que se encarga de distribuir las entradas, en este caso la Real, es el responsable de lo que suceda con los portadores de ellas. Esta medida fue tomada por razones de seguridad por LaLiga y la Federación tras la muerte de Jimmy, el aficionado del Deportivo que recibió una brutal paliza a manos de radicales del Atlético de Madrid cerca del Calderón.

En el caso de que estas primeras 662 entradas que el Celta ha mandado a la Real se agotasen, el club tendría acceso a otras 580 en una zona anexa y al mismo precio, que le enviaría la entidad viguesa en una segunda remesa.

Poco movimiento en las peñas

Las peñas realistas no hay organizado ningún autobús para Vigo por dos motivos principales. El primero es que hasta la semana pasada no se conoció el horario del encuentro, y normalmente se requiere de más tiempo para planificar una salida tan larga. El segundo es el día del partido, el domingo a las 16.45 horas, lo que provoca que el regreso a casa sea en la misma madrugada del lunes, cuando hay que ir a trabajar.

La agrupación de peñas 'Realaren Lagun Taldeak' es la encargada de recopilar las solicitudes de entradas de estos grupos y transmitirle la petición definitiva al club. Ayer por la tarde la lista apenas comprendía una veintena de ellas y tampoco se espera un gran movimiento de última hora. Habrá representación de miembros de Maite Taldea, Algorri de Zumaia, Goazen Erreala, la Peña de Altza y Bizkaia Txuri Urdin, pero todos se desplazarán en vehículos particulares.

Josetxo Olalde, de Goazen Erreala y miembro de la agrupación de peñas, explica que «hace unas semanas sí que hubo gente que se interesó por viajar a Vigo, pero cuando se conoció que el partido era el domingo la cosa se enfrió bastante. Si hubiese sido en sábado se habrían animado muchos más aficionados».

La opción de Viajes Halcón

Aquel seguidor que se anime en las próximas horas a vivir en directo el último partido de la Real y no sepa cómo hacerlo, aún tiene la posibilidad de desplazarse con Viajes Halcón. La agencia oficial del club ha organizado un viaje en autobús que sale el sábado a las 7 de la mañana desde Donostia y regresa tras el partido. Incluye el alojamiento la noche del sábado y el desayuno del domingo en el Hotel Eurostars Mar de Vigo, de cuatro estrellas y ubicado en la avenida de Beiramar, una zona cercana al Casco Viejo y de camino al estadio de Balaídos. El precio del paquete es de 145 euros y la entrada, que está garantizada, es opcional.

Tanto el lunes como ayer el movimiento no había sido demasiado importante, aunque se confiaba en fletar un autobús por lo menos. Si alguno se anima tiene el día de hoy para acercarse a cualquiera de las oficinas que Viajes Halcón tiene en Gipuzkoa. Mañana ya no podrá hacerlo, porque la agencia necesita saber con cierto tiempo cuántas personas viajan para disponer el número de autobuses para transportarlas.

En Balaídos no faltará la presencia de la peña recién fundada Galicia Txuri Urdin, que tuvo su bautismo de fuego con su asistencia a Anoeta en el pasado derbi contra el Athletic. Tiene su sede en Santiago de Compostela y varios de sus miembros no se perderán en directo este partido tan importante para ir a Europa. Es una pena que el horario y la escasa antelación con el que fue anunciado haya limitado las opciones de desplazamiento de una afición que siempre ha acompañado a su equipo allá donde ha jugado.