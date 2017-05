Las opciones europeas de la Real Sociedad

La Real Sociedad y sus aficionados encaran la última jornada del campeonato liguero con expectación debido al puesto final en la clasificación. El equipo txuri urdin compite junto al Villarreal y el Athletic por la quinta plaza, el gran premio una vez que los puestos de la Champions League ya están repartidos.

En estos momentos el conjunto castellonense es el mejor situado, quinto, con 64 puntos. Por detrás vienen Athletic y Real con 63. En la última jornada que disputarán este domingo (16.45) el Villarreal visitará al Valencia, el Athletic jugará en el Vicente Calderón ante el Atlético de Madrid y la Real se enfrentará al Celta en su estadio.

Si la Real quiere acabar quinta y no jugar ninguna previa deberá ganar en Vigo y esperar a que el Villarreal y el Athletic no logren los tres puntos. Los txuri urdin serían sextos si alguno de estos ganase su encuentro y el otro perdiese. En caso de empate de la Real, sería sexta (y por lo tanto jugaría una previa) siempre y cuando el Athletic pierda. Finalmente, una derrota de la Real le condenaría a la séptima plaza, lo que le obliga a disputar dos previas, aunque no tendría su pase confirmado hasta la final de Copa. En ese partido el Barcelona debería derrotar al Alavés.

Rivales complicados

Es decir, si bien el Villarreal parte con una ligera ventaja no se puede afirmar que ninguno de los tres tenga un compromiso sencillo. La Real tendrá que ofrecer su mejor versión, la de un equipo competitivo, si quiere volver con los tres puntos de Balaídos, por mucho que el cuadro vigués reciba mañana al Real Madrid y ya esté sin la tensión máxima después de haber caído eliminado de la Europa League ante el Manchester United.

Pero si la Real no lo tendrá fácil, tampoco sus oponentes. De hecho, cabría decir que los adversarios del Athletic y Villarreal son más complicados. Los de Ernesto Valverde jugarán el último partido de la historia en el Vicente Calderón, por lo que cabe suponer que los de Simeone querrán despedirse con victoria. Mientras, el Villarreal visitará Mestalla, un campo siempre hostil para sus intereses.

La solución a este sudoku lo conoceremos el domingo, poco antes de las siete de la tarde. Hagan juego.