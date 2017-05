Mikel González: «La Real es mi vida»

Tras imponerle el presidente de la Real, Jokin Aperribay, la insignia de oro y brillantes en la previa del partido de ayer en Anoeta, Mikel González ha comparecido este lunes en Zubieta para trasladar las sensaciones que tiene una vez anunciado que no seguirá en la Real después de veinte años, once en el primer equipo.

El jugador ha estado arropado todos sus compañeros y técnicos en una comparecencia de algo más de quince minutos. Ha sido él quien ha tomado la palabra. «Voy a ser muy simple. Quiero agradecer los mensajes que he recibido estos días. Ayer me emocioné mucho. Estoy tranquilo y agradecido. Quiero agradeceros el cariño y el respeto estos días y todos los años. Me gusta que estéis aquí acompañándome. Me voy muy tranquilo y orgulloso».

Mikel llegó a la Real en categoría infantil en 1997. En esa temporada, la 97/98, y la siguiente, su entrenador fue Rafa Morales, hoy técnico del club donostiarra Sanse. Debutó en el primer equipo el 17 de septiembre de 2005 en un partido que enfrentó al Mallorca con la Real (5-2). Fue José Mari Amorrortu quien le hizo debutar. Mikel jugó tres partidos seguidos como titular con el primer equipo y regresó al filial. Con el Sanse cuajó una gran campaña en Segunda B hasta jugar el play-off por el ascenso a Segunda, donde los potrillos fueron eliminados por la UD Las Palmas. Mikel González fue el defensa central titular de esa plantilla del Sanse que estuvo cerca de hacer historia. Ya en la temporada 2006/07 se asentó en el primer equipo.

Todavía no sabe si podrá jugar esta semana en Vigo su último partido. «Estoy justo, pero a ver qué tal voy evolucionando de la lesión». Ha dicho que desde que salió la noticia ha notado «mucho cariño y respeto. Es con lo que me quedo. Me siento tranquilo porque cuando das todo, tienes la sensación de vacío, pocas veces se te puede echar algo en cara. Eso me da tranquilidad».

No ha querido destacar a ningún compañero en especial: «Ya sabéis lo que pienso de cada uno de vosotros. No quiero enumerar uno por uno porque sería injusto. Verles a todos me gusta». Ha asegurado que su vida ha sido la Real. «Ha sido una experiencia muy bonita. Llegué siendo un niño y ahora soy algo mayor», ha recalcado.

Ha jugado 300 partidos con la elástica txuri urdin, una cifra que le enorgullece: «Me hacia ilusión alcanzar esta cifra, sabía que estaba cerca, no dejaba de ser un número pero sí me hacía especial ilusión llegar a trescientos». A la hora de destacar su mejor y peor momento ha dicho que el descenso fue el peor y también el partido de Vitoria. "El mejor, cuando ascendimos. Nos quitamos ese peso y fue una tranquiilidad".

Futuro

Por ahora no ha pensado dónde va a jugar: «No sé. Me siento bien. Por ahora no sé nada. El verano veremos». Ha admitido que ya intuía la postura del club. «Estaba esperando una respuesta. No le doy más vueltas. Durante el año el míster ha pensado en otros jugadores y me lo podía imaginar. Estaba preparado para todo. Desde el día que me comunicaron mi deso ha sido terminar la liga bien, los dos partidos y ver en verano dónde podemos estar», ha aseverado.

Mikel González no descarta en un futuro poder aportar en la Real en otro puesto distinto al de jugador: «No sé. Me gusta el fútbol. La Real la he sentido como un familia». Ha confesado que más que la lesión que tuvo en la espalda, peor fue la de garganta. «Me costó mucho darle la vuelta».

Finalmente, ha confesado que no quiere pensar en colgar las botas: «¿Me veis mal? (ríe). Mi intención es seguir, me siento competitivo y preparado».